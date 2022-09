A la hora de invertir, o simplemente de intentar comprender un titular económico, es muy importante saber diferenciar los términos y los activos que se utilizan como instrumentos para vehicular la actividad económica, ya que la economía y los actores que en ella intervienen nos afectan a todos, aunque de forma más directa si uno se convierte en inversor, dado que aumenta la exposición al mercado en la búsqueda de un beneficio que puede tornarse en pérdidas rápidamente, por lo que implica un riesgo especialmente en tiempos de incertidumbre y empeoramiento de los indicadores como los actuales.

Dos de estos activos tan importantes en la economía nacional y mundial son los índices y las acciones, instrumentos relacionados entre sí pero que guardan sustanciales diferencias.

Acciones dentro de índices

Las acciones son uno de los instrumentos financieros más conocidos por los ciudadanos, tanto por los que son inversores como por los que no, además de ser bastante accesibles, lo que no quiere decir que sean más seguras, ya que incluso las compañías más prestigiosas como la mismísima Amazon ha experimentado una caída en su cotización de aproximadamente el treinta por ciento en menos de un año, lo cual implica que es muy importante saber predecir los movimientos del mercado tanto en momentos de alza entusiasta como de pesimista caída, ya se opere directamente mediante un bróker de trading online con apalancamiento como Easymarkets o directamente en un mercado bursátil, lo cual, como se puede imaginar, no es nada sencillo.

Los índices por su parte representan el valor en total de todo el conjunto de acciones que contiene, por ejemplo, el SP500 reúne a las quinientas compañías más valiosas de los Estados Unidos, lo que convierte a dicho índice en un buen indicador para ver rápidamente como está la salud de la economía del gigante norteamericano.

Desde hace relativamente pocos años, los índices bursátiles se pueden utilizar para invertir en su conjunto gracias a los fondos cotizados, instrumentos que reúnen la cotización de varios activos en sí, lo que los convierte en una herramienta de inversión más conservadora, ya que la suma de cotizaciones tiende a atenuar la intensidad de las subidas y de las bajadas, lo cual no quiere decir que no se experimenten movimientos bruscos en uno u otro sentido, como bien ha demostrado el mismo SP500, que a finales del 2021 cotizaba por encima de los 4700 puntos y en este momento lo hace ligeramente por encima de los 3900 puntos, ya que los malos resultados económicos generales se reflejan en el valor de las acciones que componen el índice y evidentemente también en los fondos cotizados que replican su comportamiento. Además los inversores de fondos cotizados también se arriesgan a que estos cierren en caso de que su rentabilidad no consiga cubrir los costes de administrarlos, algo que también puede ocurrir con las compañías, ya que si una empresa quiebra sus acciones valdrán cero o un valor cercano a cero en caso de que alguna otra compañía decida comprarla a precio de saldo.

Los índices bursátiles no son los únicos activos que se utilizan para configurar los fondos cotizados, ya que existen aquellos que replican el comportamiento de activos relacionados con el oro, el crudo, etcétera, por lo que es posible encontrar el fondo más adecuado para cada tipo de inversor dependiendo de su ámbito de interés.

Aunque los fondos cotizados son considerados como una forma de invertir más segura que las acciones, lo cual tiene su razón de ser, dado que la cantidad de activos que contiene el fondo tiende a atenuar la brusquedad de los movimientos en la cotización, como ya se ha dicho, lo cierto es que el riesgo de operar con ellos es igual de cierto, de hecho, y a pesar de que el histórico de fondos como el SP500 arrojan un saldo positivo, también han experimentado caídas que porcentualmente han sido incluso mayores que la actual, lo cual puede implicar pérdidas insoportables en caso de que se utilice más dinero del que se puede perder, como ya ha ocurrido a lo largo de la historia a multitud de inversores a pesar de la cantidad de crisis que ha experimentado la humanidad incluso aunque se tome tan sólo el último siglo de historia.

