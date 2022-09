Se cumple el sexto día de la desaparición de María Belen Bernal y el Estado ecuatoriano no da una respuesta sobre su paradero. El principal sospechoso Germán Caceres se encuentra prófugo de la justicia, el presidente Lasso y el ministro Carrillo se encuentran fuera del país.

Carrillo está en el matrimonio de su hija que se casa en New York y pese a la emergencia no ha regresado. El gobierno dio una rueda de prensa que no aportó mayores elementos sobre el caso. Hay varias versiones que hacen temer lo peor, sin embargo la familia tiene las esperanzas firmes de hallar con vida a María Belen.

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc formuló cargos contra la cadete Joselyn S. P. por presunta desaparición involuntaria. La Jueza aceptó el pedido fundamentado del Fiscal del caso y ordenó la prisión preventiva para la procesada. #FiscalíaConLasVíctimas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 17, 2022

Siguen las criticas a la gestión oficial

- Advertisment Article Inline Ad -

Ya sabemos que están de farra, y también sabemos que del 19 al 25 la secretaría pasa a ser Ministra… entonces la madre de #MariaBelenBernal va a recibir la “solidaridad” de tu secretaria … Chevere ! #FueraCarrillo pic.twitter.com/1qXLqjGkqO — Vanessa LaMar (@vanessalamarsa) September 17, 2022

Una foto que ofende e indigna más que antes!! #MariaBelenBernal 💔 pic.twitter.com/p3xlqae0Y2 — Geovanna León (@geovyleon) September 15, 2022

La desaparición de #MariaBelenBernal se produjo en un recinto policial. Hubo un secuestro en la urbanización cerrada donde está la casa del presidente. big money muere luego de ir al ministerio de Defensa. Qué pasa en este país? — Fernando Carrión M. (@fcarrionm) September 15, 2022

Lo de #MariaBelenBernal tristemente sucede todos los días en Ecuador.

La violencia contra la mujer llega a niveles tan alarmantes que cada año paren 26.000 niñas en el país obviamente como consecuencia de haber sido abusadas. — Pedro Granja (@PedritoExtranja) September 17, 2022

“Señores esto no se trata sólo de la Fiscalía, ni de la Policía esto es Estado. Ellos deben responder por mi hija, ella entró a la Escuela de Policías y hasta el sol de hoy no sale. Entró viva, y la quiero viva.” Elizabeth Otavalo. #MariaBelenBernal pic.twitter.com/Gw2akojfF5 — Pablo Salgado J. (@pablosalgadoj) September 16, 2022

Confirmado.net

Relacionado