No es fácil que una disciplina deportiva llegue a tener 500 millones de espectadores anuales alrededor del planeta. Y menos aún que lo haya conseguido con pocas décadas de existencia. Pero los eSports lo han hecho y ha sido gracias a un crecimiento exponencial que se ha dado en la última década. Eso sin contar las estimaciones que prevén que mantenga este crecimiento espectacular en los próximos años. De hecho, se calcula que llegará a los 600 millones en un par de años más. Si bien es cierto que los videojuegos hace ya mucho que triunfan como parte del ocio digital, el hecho de que las competiciones profesionales de estos juegos congreguen a tal cantidad de espectadores era algo que no todo el mundo supo anticipar.

Hoy, se considera que los eSports ya han adelantado en audiencia a deportes “tradicionales” como el golf, por poner un ejemplo. Por supuesto, aún está lejos de determinados eventos. Por ejemplo, la “Super Bowl” de este año congregó a 112 millones de personas. Y un choque futbolístico entre los españoles FC Barcelona y Madrid puede tener una audiencia mundial de 650 millones de personas. En cambio, el evento más visto (en punta de espectadores) de los deportes electrónicos el año pasado fue el Free Fire World Series Singapore 2021, con casi 5,5 millones de espectadores simultáneos.

¿Entonces? ¿Por qué desatar las alarmas respecto a la audiencia de esta nueva disciplina? Bien, el caso es que no sólo hemos puesto los dos casos de mayor éxito del deporte “clásico”, sino que también cabe plantarse qué audiencia consiguen los otros partidos de la Liga española o de la NFL. La respuesta es… muchísimos menos espectadores. En cambio, los eSports mantienen un nivel de seguimiento bastante alto en general, teniendo en su Top 10 competiciones que rara vez bajan de 1,5 millones de espectadores simultáneos. Por otro lado, su tendencia ascendente es lo que está preocupando a otros competidores. Y decimos preocupando precisamente por eso, porque compiten por los ingresos de los anunciantes, que ahora llevan varios años diversificando su gasto publicitario al incluir a los eSports en su inversión (en detrimento de su competencia).

Los motivos, relacionados con el cambio generacional y la tecnología

Entre las razones del éxito de los deportes electrónicos y sus activos para desbancar a los deportes más tradicionales encontramos el atractivo generacional. Es decir, un nuevo tipo de audiencia más joven que se interesa menos por estas modalidades clásicas y que, en cambio, se siente atraída por los eSports, con competiciones de juegos a los que ellos han dedicado (y dedican en muchas ocasiones) tiempo de sus vidas. También está el medio con el que llegan a las retransmisiones, que ya no es la televisión tradicional, sino, mayormente, las redes sociales, en especial Youtube o Twitch, canales mucho más apreciados por las nuevas generaciones. Y es que el factor tecnológico importa Y mucho. El hecho de llevarlo en su ADN ha propiciado que la innovación sea constante; y no sólo a nivel técnico.

League of Legends es, probablemente, el título de mayor seguimiento de los eSports, con el mayor número de horas consumidas en 2021, éxito en las retransmisiones de sus eventos y un gran movimiento en las webs de apuestas donde los aficionados hacen sus pronósticos para las grandes competencias de LOL. Pero también está siendo pionero en diversos aspectos que atraen a su público y premian su fidelidad; el “Champions Queue” es una iniciativa que, de momento, sólo estará disponible en EEUU y que permite que algunos jugadores aficionados compitan con los profesionales en servidores exclusivos habilitados a tal fin, rotando entre diferentes regiones para darle la oportunidad a gran cantidad de “gamers”.

Por otra parte, el hecho de que ninguna marca quiera perder este tren, ha implicado una importante inyección de músculo financiero que ha permitido a diversas desarrolladoras y organizadoras de eventos de eSports poder invertir más en su promoción. Y han sido, una vez más, muy innovadoras al respecto. Volviendo a League of Legends, su producto de animación, “Arcane”, ha sido un gran éxito que no ha hecho otra cosa que redundar en el conocimiento del gran público de este título y, por tanto, ganar más espectadores a sus competiciones. En definitiva, un círculo virtuoso que sitúa a los deportes electrónicos como la gran amenaza para sus competidores. Tal vez sea por eso que muchos clubs de fútbol ya tienen sus propios equipos para competir en esta disciplina, por aquello de “si no puedes con tu enemigo…”.

