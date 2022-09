MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) – La tenista polaca Iga Swiatek venció la final de US Open a la tunecina Ons Jabeur, a la que se impuso en dos sets por 6-2 y 7-6(5) en casi dos horas de partido, para alzar su primer Abierto de Estados Unidos y el segundo ‘Grand Slam’ de la temporada.

Así, la polaca suma su séptimo trofeo en este 2022, después de superar con superioridad a Jabeur, que tuvo la oportunidad de seguir combatiendo forzando el ‘tie-break’ en la segunda manga, pero la solidez y seguridad de la número uno del mundo volvió a ser determinante.

Swiatek entró al partido con mucha convicción, más después de la confianza que le daba su remontada en semifinales obre Aryna Sabalenka. Rápidamente rompió el primer servicio de Jabeur para poner el 2-0, y tras ceder el suyo con el 3-2, sacó a relucir el rodillo para ajudicarse esa primera manga en poco más de media hora con un contundente 6-2.

En el segundo set, la tunecina volvió a topar con la solidez de la polaca, que no quería dejar pasar la oportunidad de conquistar su primer US Open. Esas ganas aupadas por un nivel excelso de tenis le permitió colocar el 4-2, pero la número cinco del mundo no tiró la toalla y pudo empatar y forzar el ‘tie-break’.

Esto generó algo de nerviosismo en Swiatek, que cometió algunos errores provocados por esa tensión y ansiedad por lograr la victoria, que le pasó cierta factura. Finalmente, su jerarquía pesó en los momentos claves, para celebrar, con solo 21 años, su segundo ‘Grande’ de la temporada, después de ganar Roland Garros.

La polaca ha disputado un total de once finales en toda su trayectoria, perdiendo solo la primera de ellas, en Lugano y durante la temporada de 2019, cuando cayó frente a la eslovena Polona Hecord (6-3, 3-6 y 6-3).

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

