Ubisoft ha compartidos las novedades que llegarán próximamente a sus principales franquicias, como las betas cerradas a los juegos móviles The Division Resurgence y Rainbow Six Mobile, la experiencia multijugador de Just Dance y el nuevo título de Assassin’s Creed.

Ubisoft ha celebrado este sábado su evento Ubisoft Forward, donde ha compartido novedades del título para Nintendo Mario + Rabbids: Sparks of Hope. En esta ocasión, la compañía ha compartido más detalles sobre la jugabilidad, con una de las misiones del juego, una que han “disfrutado mucho creando”.

Esta misión lleva al equipo de héroes a Terraflora, un planeta azotado por una sequía. Mario y los demás deben conseguir el vuelva a florecer, explorando este planeta, descubriendo sus secretos, combatiendo enemigos y recopilando objetos. En este contexto, la compañía ha mostrado las posibilidades de los combos en combate.

La compañía ha asegurado que tras el lanzamiento de este juego, seguirá habiendo nuevo contenido. Y ha anticipado la llegada de un nuevo personaje más adelante: Rayman.

Skull and Bones (8 de noviembre), el juego que permite vivir la vida pirata más cruenta, en la que por los mares navega una nueva estirpe de piratas que no muestra clemencia, que teje una red comercial clandestina, que puede hacer que tu barco siga navegando o acabe en el fondo del mar.

El jugador debe labrarse una reputación como pirata y contrabandista, y combatir a los piratas rebeles que quieren saquear su botín. Para conseguir un barco, y mantenerlo, las armas, el blindaje y su cuidado se convierten en imprescindibles.

Este título, actualmente en el programa Insider, llegará el 8 de noviembre, con juego cruzado desde su lanzamiento.

Tom Clancy’s The Division 2 tendrá dos actualizaciones importantes en lo que queda de año: Temporada 10, que introducirá más niveles de dificultad para Cuenta Atrás, y Temporada 11, que continuara la historia y traerá un nuevo aliado.

Ubisoft también ha anunciado el desarrollo de The Division Año 5 y The Division: Heartkand, una experiencia independiente, en la que el usuario se pone en la piel de un agente de la División para proteger el pueblo Silver Creek de las facciones enemigas. Incorporará nuevos personajes y tramas.

Asimismo, ha anunciado The Division Resurgence, el juego para móviles con misiones a contrarrelejo que tendrá una beta cerrada en otoño. También tendrá una beta cerrada (12 septiembre) Rainbow Six Mobile, un juego gratuito diseñado desde cero para móviles, que trasladar el universo Rainbow Six a otras plataformas.

Ubisoft también ha anunciado una alianza con Netflix, para llevar a la plataforma de contenido en ‘streaming’ tres juegos: Valiant Hearts 2, Mighty Quest y Assassin’s Creed, que estarán disponibles el próximo año para los suscriptores en la ‘app’ Netflix.

Trackmania llegó a PC hace dos años y a principios de 2023 se extenderá al resto de plataformas y servicios de juego en la nube. RockSmith+, el servicio de suscripción para aprender a tocar guitarra, que incluye nuevas canciones cada mes, ya está disponible. Y para los bailarines, una nueva era de Just Dance, con una experiencia renovada que permite descubrir listas de reproducción y nuevos personajes, y disfrutar de una experiencia multijugador en línea.

15 AÑOS DE ASSASSIN’S CREED

La saga Assassin’s Creed celebra este año su 15 años desde el lanzamiento del primer juego. Bajo el lema ‘ un salto a la hisoria’, Ubisoft no ha no ha pasado por alto en su evento Forward esta celebración, y ha aprovechado para mostrar lo que le depara a una de las franquicias mas populares.

El nuevo juego, Assassin’s Creed: Mirage, estará protagonizado por Basim Ibn Ishaq, quien jura dejar su vida para empezar una nueva en las sombras como asesino de la Hermandad. Se ubica en Bagdad, 20 años antes de Valhalla.

Junto a Basim, también estará su mentora, Roshan, y durante el juego irán apareciendo personajes históricos. Y cobrarán importancia elementos como el sigilo, el parkour y el asesinato, en tanto que con este título, y para celebrar el 15 aniversario, Mirage ofrece un regreso a los orígenes de la saga.

Assassin’s Creed: Mirage llegará en 2023, pero quienes lo compren por adelantado podrán conseguir la misión exclusiva Los 40 ladrones.

Por otra parte, Assassin’s Creed: Valhala recibirá El Último capítulo, una misión libre que enlaza varias de las tramas desarrolladas a lo largo del juego.

También han anunciado el primer juego para móviles de Assassin’s Creed: Codename Jade, ubicado en la antigua China, en el año 215 Antes de Cristo. un juego de mundo abierto que permitirá hacer parkour por la Gran Muralla.

Por último, la compañía ha dado un “salto al futuro” para presentar Codename: Red, un juego premium en desarrollo que permitirá explorar el Japón feudal. Y ha confirmado que sigue trabajando en Codename: iInfinity, donde investigan el regreso a las experiencias multijugador.

