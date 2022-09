El asambleísta Pabel Muñoz del bloque parlamentario UNES, ha dejado su curul con la aprobación de un proyecto que busca incrementar los presupuestos de salud y educación, claves y vitales para atender a sectores determinantes en el desarrollo nacional.

En su discurso último justamente resaltó que 4 años debió esperar el proyecto que presentó para que los presupuestos de salud y educación aumenten. Ahora con la Revolución Ciudadana, buscará llegar a la alcaldía de Quito.

“Hoy ya es Ley. Esta Ley define una fórmula de cálculo para evitar que, gobiernos como este, usen argucias y reduzcan recursos para garantizar derechos constitucionales. Solo entre 2016 y 2022 se han disminuido 523 millones de dólares en salud y 872 millones en educación.

Es por ello que hoy sufrimos noticias como la muerte de niños que no reciben al 100% sus tratamientos oncológicos o casi 60.000 niños no han podido iniciar clases. Esta Ley combate el actual dogma de la austeridad que cobra vidas. Es una de las normas más importantes para terminar de entender que la salud y la educación SON DERECHOS Y NO PRIVILEGIOS.

¡Otra noticia que llena de tristeza al país!



56.675 estudiantes menos este año lectivo, significa 56.675 niños y niñas abandonados por el Estado.



El futuro de toda una generación está en riesgo.#Quito será una ciudad donde podamos cumplir nuestros sueños en educación. https://t.co/8np3Cbjwko — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 5, 2022

OFICIAL: Pabel Muñoz (UNES) anuncia su renuncia a su condición de asambleísta por Pichincha. Confirma su candidatura a la Alcaldía de Quito por Revolución Ciudadana. pic.twitter.com/F9kxuNrT7N — Fabricio Vela (@fabriciovelav) September 8, 2022

@pabelml – Sesión 798 https://t.co/hUzDq5GK5S



De los pocos asambleístas que podrán decir que con su trabajo sí buscaron cambiar la realidad del Ecuador.



Pabel se retira aprobando una Ley que presentó hace 4 años atrás y que es fundamental para la salud y la educación. — Juan Pablo Jaramillo (@jpjaramillo25) September 9, 2022

Pabel Muñoz (UNES) abandonó este jueves la Asamblea Nacional para ir tras la Alcaldía de #Quito. Conozca los detalles. ▶️ https://t.co/BFvaPMZU1k pic.twitter.com/zh1hGylWCG — Revista Vistazo (@revistavistazo) September 8, 2022 Confirmado.net

