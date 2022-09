Quienes se dedican a los relojes de lujo suelen ser muy silenciosos. No les gusta hablar de sus ventas, ni del tamaño de sus negocios o las proyecciones a futuro. Muchos joyeros solo comentan extraoficialmente y no quieren ser citados. Los fabricantes de relojes no dan entrevistas. La Asociación Central Alemana de Relojería, Joyería y Cronometraje no responde a nuestras consultas. Y la Asociación Suiza de Relojería las rechaza, con una asombrosa justificación: los relojes de lujo no son su tema.

Sin embargo, quienes se atreven a hablar confidencialmente, confirman que el negocio de los relojes de lujo está en auge. No importa la pandemia, ni la inflación, ni la crisis energética, ni los problemas con las cadenas de suministro o la amenaza de una posible recesión económica.

Así, por ejemplo, en Alemania, las ventas de relojes de lujo ascendieron a mil millones de euros durante el 2021, aún en pandemia, lo que representa casi un 13 por ciento más que el año pasado. Así que estas cifras lograron compensar fácilmente la caída en las ventas durante 2020.

La oferta se mantiene reducida

La mayor parte de estos relojes de lujo vienen de Suiza, de empresas como Rolex, Patek Philippe u Omega. Incluso Cartier, que es francesa, pertenece al grupo suizo Richemont.

Pero, comprar un reloj tan caro no es fácil. ¿Crees que solo es ir al joyero, poner varios miles de euros sobre la mesa y salir con el Rolex nuevo? Lamentablemente no funciona así, explica Thomas Kersting, quien es joyero en Bonn y vende varias marcas de relojes de lujo.

“En estos momentos, está un poco difícil, porque tenemos graves problema de envío. Rolex, por ejemplo, últimamente no envía muchos ejemplares y la demanda es altísima. Ha sido la tendencia en los últimos tres o cuatro años”, dice.

