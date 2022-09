La vida en Guayaquil, la segunda ciudad más importante de Ecuador, no es nada fácil. El temor a perder la vida por una bala perdida, un asalto o un atentado marca la rutina de sus habitantes.

Las personas reducen los horarios de sus actividades y a partir de las 12 del mediodía las calles están desiertas en algunos barrios de esta occidental ciudad ecuatoriana, porque la inseguridad se siente a plena luz del día y trabajar se ha vuelto muchas veces en una forma más de arriesgar la vida, contó a la Agencia Sputnik la activista social Shirley Aldanás, de 35 años, quien vive en uno de los barrios más peligrosos, Guasmo Sur.

Los comerciantes, mientras tanto, son objeto de amenazas de bandas criminales y prefieren reducir el horario de atención de sus locales para no correr riesgos.

El gerente general de Almacén Cumandá, David Ordóñez, dijo a la Agencia Sputnik que la “situación es muy preocupante”, y confirmó que algunos locales han comenzado a funcionar menos horas a pesar de que la ciudad sigue siendo el motor comercial de Ecuador.

“El ciudadano vive en zozobra, miedo… en ninguna parte de la ciudad uno se siente seguro, ni siquiera en su casa. Balas van y vienen. Salgas a la tarde, noche, mañana, te roban, si te dejas, excelente, si no, te matan. Si tienes, te matan, y si no tienes, también. El policía si coge a uno, le caen en masa los pillos. No hay dónde acudir”, afirmó Aldanás, quien es dirigente barrial y hace labores comunitarias para rehabilitar jóvenes que son adictos a las drogas.

Las autoridades también reconocen que Guasmo Sur es un “campo minado”. Así lo definió en declaraciones a la Agencia Sputnik el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil, Gustavo Zuñiga.

La ciudad portuaria ha estado en el foco de atención luego de que organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico realizaron semanas atrás un atentado que dejó un boquete de metro y medio con una profundidad de casi 40 centímetros, y ocasionó la muerte de cinco personas, mientras 16 resultaron heridas.

Según cifras oficiales, durante el primer semestre del año hubo en Ecuador más de 2.000 asesinatos -de los cuales la tercera parte ocurrieron en Guayaquil-, lo que implica un aumento de casi 100 por ciento en comparación con los primeros seis meses de 2021.

De acuerdo con el observatorio de homicidios del instituto brasileño Igarapé, Ecuador fue el país latinoamericano que registró un mayor incremento en 2021, con 87 por ciento más de asesinatos que el año anterior.

Además, desde el inicio de 2022 se han registrado 197 eventos con artefactos explosivos, de los cuales el 49 por ciento ocurrieron en Guayaquil.

LA VIDA EN GUASMO SUR

Aldanás explicó que radicarse en Guasmo Sur implica vivir en la “zozobra” y “con el Jesús en la boca a plena luz del día”.

“El delincuente no ve si hay inocentes, arrebata la vida como si fuera dueño de la misma. En la localidad del Guasmo Sur hay robos constantes, balacera a toda hora. (…) Uno debe buscárselas, arriesgando su vida por llevar de manera honrada el pan a la mesa y más cuando tiene hijos pequeños por su educación, salud, etc. El único modo de defensa es no oponerse a que nos roben para evitar una cuchillada o un balazo”, afirmó.

La activista contó que hace unos días fue víctima de un robo, en el que otra persona resultó herida en un brazo a causa de un disparo.

“Sufrí un robo. Estábamos organizando una brigada médica para el barrio. En ese momento pasó un policía y empezó la balacera. Eran cuatro los ladrones. Dos campaneros en cada esquina y los otros dos estaban en una moto. Uno de ellos se bajó, comenzó a apuntarnos con el revolver. Cuando viene un policía, empezó la balacera. Nosotras lo único que hicimos fue ponernos a rezar y tirarnos en el piso. En eso, un ciudadano que estaba en un vehículo recibió una bala en su hombro derecho”, relató.

Indicó que a partir del mediodía, no hay nadie en la calle y los comerciantes cierran sus locales.

“A las 12 del día, en el Guasmo Sur ya no hay nadie, porque ya sabemos que vienen a querer extorsionar y con lo poco o nada que uno tiene, desea seguir trabajando para darle a nuestros hijos. Por ende se evita y se cierra porque si no te tiran bombas. Hace más de dos meses a un comerciante le tiraron una bomba por no querer pagar a cambio de protección”, afirmó.

COMERCIO

Por su parte, Ordóñez, quien tiene dos comercios en el centro de Guayaquil con más de 30 años de experiencia, advirtió que en los últimos años se ha agudizado el sicariato en la ciudad.

“Ahora todos los fines de semanas son decenas de muertes y está enraizado con las mafias del narcotráfico. Gracias a dios, estamos en una zona que está muy protegida, porque estamos muy cerca del Municipio de Guayaquil, y además hay mucha policía aquí. Pero en zonas más marginales sí se convierte esto en un peligro para los clientes, inclusive, porque yo vendo al por mayor y menor, me cuentan que sufren extorsiones de pedir plata por protección”, afirmó.

Mientras, la Cámara de Comercio de Guayaquil indicó, en contacto con la Agencia Sputnik, que la “situación es compleja”, pero aseguró que “el comercio seguirá adaptándose a las dificultades”.

“En ciertas zonas, algunos comercios han comenzado a reducir sus horarios de atención. Por ejemplo, pequeñas tiendas de barrio han cerrado sus puertas en horarios donde la actividad es muy baja y por ende son más vulnerables. De esa manera minimizan las pérdidas en ventas por no atender. (…) La situación en Guayaquil es compleja. Sin embargo, la ciudadanía y el empresariado han mostrado su total apoyo a la Policía Nacional para combatir a la delincuencia. El comercio no se detiene y seguirá adaptándose a las dificultades”, señaló en una contestación escrita a esta agencia.

La Cámara consideró que es necesario incrementar el patrullaje en las zonas más comerciales de la ciudad para garantizar la seguridad y seguir impulsando el comercio.

LA VISIÓN DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, Zuñiga afirmó que la situación de inseguridad que se vive es fomentada por el tráfico de droga.

“Guayaquil es una ciudad que tiene cinco puertos, donde el 92 por ciento de la carga exportable entra por aquí. Se convierte en el puerto de salida del tráfico de drogas, cuando tenemos dos vecinos, Colombia y Perú, que son grandes productores. Ellos buscan la multiplicidad de destinos y puertos, tratan de usar estas instalaciones para enviar la droga a otros países. Eso es lo que está sucediendo. En los últimos tiempos se ha incrementado los niveles de producción de droga, por lo que hay mayor volumen que se está trasladando a Guayaquil, eso trae dificultades enormes, porque hay rivalidad entre bandas y esto trae más violencia”, reflexionó.

Afirmó que en el Guasmo Sur se vive una mayor situación de inseguridad porque cuatro puertos se encuentran en ese barrio.

“Todos los habitantes de allí saben que es un campo minado, porque la droga cuando llega a Ecuador, se embodega en esta área de la ciudad para trasladar a la distintas embarcaciones. Mientras la droga esté embodegada, sucita acciones de violencia, muertes por faltante de droga, por asaltos”, agregó.

Por último, indicó que en anteriores administraciones no se hizo la inversión necesaria en los puertos para evitar la entrada de droga y aseguró que se debió haber puesto escáneres.

Lucía Barrios. Montevideo (Mesa Américas)

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

