Moscú, 1 sep (Sputnik).- La suspensión del acuerdo de facilitación de visados para los rusos es una nueva decisión absurda de la UE, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Es una nueva decisión ridícula en una serie de este absurdo continuo”, dijo.

Peskov admitió que el Kremlin no sabe cómo exactamente esta decisión de la UE afectará la concesión de visados, aunque, señaló, “lo más probable es que tarde más tiempo y sea más complicada”.

- Advertisment Article Inline Ad -

Sin embargo, el portavoz del Kremlin enfatizó que la situación repercutirá también en la vida de los europeos.

Al responder a la pregunta si Rusia planea responder simétricamente, Peskov dijo que Moscú sigue el camino que corresponde mejor con sus intereses.

La víspera, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que los países de la UE llegaron a un consenso sobre la suspensión del acuerdo de facilitación de visados entre el bloque comunitario y Rusia, vigente desde 2007.

El alto diplomático indicó que el número de visados Schengen emitidos a los rusos disminuirá puesto que su obtención se volverá más difícil y tardará más tiempo, no obstante, continuó, no se trata de una prohibición total, porque los europeos no quieren aislarse de la sociedad civil rusa.

La Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR) ya señaló que, como resultado de la suspensión del acuerdo, el trámite de visado a los nacionales rusos podrá demorarse hasta 6 meses, exigirá que los turistas presenten más documentos y será más caro. Además, la organización predice que para los rusos habrá menos visados de larga duración y visados Schengen de múltiples entradas, o no los habrá ya más.

Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.

Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, sin embargo, no se trata de una suspensión total pues en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

Relacionado