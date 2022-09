Todo está preparado para recibir a espectadores de todas partes del mundo: estadio sostenible, venta de entradas disponible de última hora y apuestas que van aumentando.

El Mundial de Qatar 2022 se llevará a cabo durante el período 20 de noviembre al 18 de diciembre. La FIFA asegura que los países que adquirieron mayor cantidad de entradas son Arabia Saudita, Inglaterra, México, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Francia, Alemania y Brasil. Por otra parte, algunas cuotas de las apuestas al mundial van in crescendo a medida que se acerca la fecha de inicio del torneo. Según el último pronóstico los países favoritos para alcanzar el título mundial son Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia y España.

Venta de entradas Qatar 2022

La FIFA informa que se vendieron 2,45 millones de entradas para el Mundial Qatar 2022, pero aún queda una última instancia para comprar tickets. Durante el último período de venta, que fue desde el 5 de julio al 16 de agosto, se vendieron 520.532 tickets.

Durante este período, el mayor número de entradas vendidas corresponden a partidos de la fase de grupos como Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Camerún vs. Brasil, Australia vs. Dinamarca y Costa Rica vs. Alemania. En el mes de septiembre se dará el último expendio de corte de tickets, denominado de última hora y durará hasta que finalice el torneo.

La FIFA brinda recomendaciones para todos los que deseen efectuar la compra de tickets para el mundial. El organismo oficial provee consejos de logística, como hospedaje y viajes para llevar a cabo la adquisición de las entradas. El proceso se completa con la tarjeta de identificación denominada Hincha Hayya que se adquiere en el portal qatar2022.qa o al descargar la app. La credencial permite el ingreso al estadio además de utilizar gratuitamente el transporte público los días de partido.

La sostenibilidad del estadio Lusail

La FIFA World Cup Qatar 2022, en un comunicado de prensa, calificó al estadio con cinco estrellas en el Sistema Global de Evaluación de la Sostenibilidad (GSAS). El GSAS es administrado específicamente por la Organización del Golfo para la Investigación y el Desarrollo (GORD) y es un sistema de calificación de sostenibilidad por la FIFA.

El estadio Lusail tiene una capacidad para albergar a 80.000 personas y dará lugar al Mundial de Qatar 2022. El recinto tiene características de sostenibilidad como eficiencia hídrica y cubierta de última generación. Su diseño está basado en la Edad de Oro del Arte en el mundo árabe e islámico.

Según declaraciones realizadas por Al Kuwari, director de comunicaciones y marketing de la Asociación de Fútbol de Qatar, durante la construcción del estadio se tuvo en cuenta la sostenibilidad porque querían desarrollar sedes sustentables locales más allá del Mundial 2022. En total son ocho en donde se llevarán a cabo los partidos de Qatar 2022 y cada una de las sedes recibieron al menos 4 estrellas por parte de GSAS.

