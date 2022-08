MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) – El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este martes para la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, después de la retirada del argentino Sebastián Sáez y cuando ya dominaba dos sets a cero.

Después de haber cedido de forma ajustada las dos primeras mangas y de verse ya con ‘break’ abajo en el tercero, el sudamericano, que había solicitado atención médica tras perder el segundo set, no pudo continuar, muy mermado en su físico y dejó vía libre al murciano, que hasta entonces estaba viviendo un primer exigente examen en Nueva York.

Bajo un fuerte calor y la humedad en la Arthur Ashe, cuando Báez decidió renunciar a seguir, los dos jugadores llevaban ya casi dos horas y media de dura pelea en sus piernas, con puntos muy disputados y, sobre todo en el segundo set, repletos de mucha calidad por ambos lados.

Alcaraz, que reaparecía en Flushing Meadows donde el año pasado dio el salto con sus cuartos de final y victoria de nivel ante el griego Stefanos Tsitsipas, necesitó su mejor tenis para deshacerse del argentino, que tuvo sus mejores opciones sobre todo en el segundo parcial.

Báez siempre desafió con sus golpes al tercer cabeza de serie y le obligó a dar uno más en muchos momentos para ganarle el punto. Eso provocó muchos errores forzados en el español (47), que tampoco estuvo a su mejor nivel con el servicio (6 dobles faltas), pero que también manejó con calma los momentos más complicados.

El choque comenzó muy igualado, con los dos jugadores imponiendo sus saques y con pocas opciones para el resto. El de El Palmar, sin embargo, supo jugar con la presión en los instantes finales cuando restaba con 6-5 a su favor, y logró el ‘break’ clave que le dio la primera manga.

En ese momento, pareció que Alcaraz iba a romper el encuentro. Volvió a quebrar el saque al inicio de un parcial que dejó muchos puntos para el recuerdo, muchos de ellos en el largo tercer juego en el que el tenista sudamericano recuperó la desventaja y volvió a equilibrar las cosas.

El murciano no logró encontrar de nuevo su mejor ritmo y se vio sorprendido por su rival, ‘crecido’ en su confianza y que le quebró por segunda vez para ponerse 4-3 arriba, una ventaja que no supo aprovechar porque el pupilo de Juan Carlos Ferrero supo rehacerse rápidamente para evitar un susto. Su acelerón final le permitió llevarse también el segundo set con un ‘break’ final (7-5) y Báez ya no pudo aguantar mucho más en la pista.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

