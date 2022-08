China ha sido acusada de interferir en políticas de seguridad nacional de Corea del Sur, después de presentar una serie de demandas relacionadas con el despliegue de misiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) de EE. UU, un sistema de defensa antiaérea.

El actual presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se comprometió, antes de ser elegido, a desplegar más unidades THAAD. Tras casi cuatro meses en el cargo, aún no ha cumplido esa promesa.

Tras la reciente reunión con su homólogo chino, Wang Yi, en la ciudad de Qingdao, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Park Jin, coincidieron en que el THAAD no debería ser un obstáculo para las relaciones bilaterales. Park declaró que el despliegue del sistema no estaba abierto a negociación, ya que era un “asunto de nuestra seguridad y soberanía contra las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte”.

Las tres demandas de China

Sin embargo, en Seúl se sorprendieron cuando, al día siguiente, el Ministerio de Exteriores de China declaró que Corea del Sur había acordado limitar las operaciones del sistema THAAD, y que se atendría a los “Tres No” con los que se había comprometido previamente el expresidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Es decir, no desplegar más unidades THAAD, no formar una red de defensa antimisiles con Estados Unidos, y no unirse formalmente a una alianza militar tripartita con Estados Unidos y Japón.

La Casa Azul presidencial en Seúl se apresuró a refutar las afirmaciones de Pekín y declaró: “Nuestro gobierno afirma claramente que THAAD es una herramienta de autodefensa destinada a proteger la vida y la seguridad de nuestra gente de las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, y es una cuestión de seguridad soberana, que nunca puede ser objeto de negociación”.

