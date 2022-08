El informe realizado en agosto 2022: “La práctica de trabajo forzoso de Estados Unidos en el país y en el extranjero: verdad y hechos”, que registra la práctica de trabajo forzoso de los Estados Unidos en el país y en el extranjero desde perspectivas históricas y actuales, fue presenatdo hace pocos días.. El objetivo es aclarar los hechos, desacreditar las mentiras y ayudar al mundo a comprender mejor qué es el trabajo forzoso y quién lo está haciendo. Este informe deja que la verdad brille a través de la oscuridad de las mentiras.

Introducción

A lo largo de los años, Estados Unidos ha urdido las mayores mentiras del siglo, como el llamado “genocidio” y los “trabajos forzados” en Xinjiang, en un intento de desprestigiar y contener a China. Ha promulgado y aplicado la “Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures”, ha denigrado la situación de los derechos humanos en Xinjiang y ha socavado los medios de vida de la población y el desarrollo de Xinjiang. De hecho, la afirmación del trabajo forzoso no se aplica en absoluto a Xinjiang. Se trata más bien de una enfermedad crónica de Estados Unidos que se remonta a la fundación del país. Hoy en día sigue siendo una práctica generalizada, y se está agravando más que nunca.

- Advertisment Article Inline Ad -

INFORME EN INGLÉS

Este informe registra la práctica del trabajo forzoso en Estados Unidos dentro y fuera del país desde perspectivas históricas y actuales. El objetivo es aclarar los hechos, desmentir las mentiras y ayudar al mundo a comprender mejor qué es el trabajo forzoso y quién lo realiza. Que la verdad brille a través de la oscuridad de las mentiras.

I. Existe una clara definición de trabajo forzoso en el derecho internacional

Desde la década de 1930, una serie de convenios, protocolos y otros documentos han establecido una clara definición y normas de determinación del trabajo forzoso en el derecho internacional.

◆ Las normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso incluyen: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29, ratificado por 179 Estados miembros para finales de 2021), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105, ratificado por 176 Estados miembros para finales de 2021) y el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (ratificado por 59 Estados miembros para finales de 2021).

Según el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, el término trabajo forzoso “designa todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se ofrece voluntariamente”. En otras palabras, la “involuntariedad”, la “amenaza de pena” y el “trabajo o servicio” son tres elementos fundamentales del trabajo forzoso.

Según las estadísticas de la OIT, Estados Unidos sólo ha ratificado 14 convenios laborales internacionales, una de las cifras más bajas entre los Estados miembros. Sólo ha ratificado dos de los diez convenios fundamentales, y hasta la fecha no ha ratificado el Convenio sobre el trabajo forzoso, de 1930.

China ha ratificado 28 convenios laborales internacionales. El Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 fueron ratificados en abril de 2022. China cumple fielmente sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales, y protege verdaderamente los derechos de los trabajadores y prohíbe el trabajo forzoso a través de la legislación y la formulación y aplicación de políticas. El trabajo forzoso está explícitamente prohibido por la legislación china. El delito de trabajo forzoso está especificado en el artículo 244 de la Ley Penal. En Xinjiang, los trabajadores de todos los grupos étnicos eligen los puestos de trabajo según su propia voluntad, y celebran contratos laborales con los empleadores y obtienen la remuneración y los derechos e intereses de acuerdo con leyes y reglamentos como la Ley del Trabajo y la Ley de Contratos Laborales, y sobre la base de la igualdad, la voluntariedad y el consenso. Los gobiernos de varios niveles de Xinjiang también proporcionan la formación laboral necesaria a los trabajadores que la solicitan voluntariamente. Los trabajadores de todos los grupos étnicos son libres de elegir dónde trabajan y qué hacen. Nunca se les amenaza con sanciones ni se les restringe su libertad personal. En Xinjiang no existe el trabajo forzado.

II. El trabajo forzoso en Estados Unidos nació y creció con la fundación de la nación

La trata de esclavos fue un pecado original de Estados Unidos. Cuando se fundó Estados Unidos, fue la sangre y las lágrimas de millones de esclavos negros vendidos al país lo que ayudó a crear una inmensa riqueza y a completar la primitiva acumulación de capital.

◆ Para un país con una historia de sólo 246 años, la esclavitud había sido legal en Estados Unidos durante casi un tercio de su historia. Según la Base de Datos de la Trata Transatlántica de Esclavos, en la historia del comercio de esclavos, hubo al menos 36.000 “expediciones de esclavitud” entre 1514 y 1866. Y según la empresa alemana de datos Statista, en 1790 había unos 700.000 esclavos negros en Estados Unidos, mientras que en 1860 la cifra había superado los 3,95 millones, y menos de 490.000 afroamericanos eran libres en toda la nación.

◆ Los esclavos negros, sin comida ni ropa adecuadas, se veían obligados a trabajar en duras condiciones en lo más bajo de la sociedad. Eran explotados cruelmente y muchos eran incluso torturados hasta la muerte. Muchos esclavos negros fueron obligados a trabajar en la industria del algodón. Como escribió el escritor estadounidense Edward Baptist en su libro The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism, el látigo obligaba a los esclavos a dedicar toda su fuerza física y la mayor parte de su energía a la recolección del algodón, acelerando cada vez más la velocidad. Bajo la fuerza bruta de los propietarios de esclavos, la producción de algodón en Estados Unidos alcanzó en 1860 130 veces la de 1800. Detrás del rápido aumento de la producción de algodón están la sangre y las lágrimas de los esclavos negros.

Los datos muestran que el valor de la mano de obra extraída de los esclavos negros por los propietarios de esclavos de Estados Unidos asciende a 14 billones de dólares a precios actuales. Según el sitio web de Montpelier de James Madison, el hogar del cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison, la economía de la esclavitud fue en su día el principal motor de la economía estadounidense. La esclavitud era esencial para la economía estadounidense, desde el cultivo de tabaco en Virginia hasta la construcción de barcos en Rhode Island. En 1850, los esclavos producían el 80% de las exportaciones de Estados Unidos. Sven Beckert, historiador de la Universidad de Harvard, dijo que Estados Unidos y el Oeste prosperaron gracias a la esclavitud, no a la democracia.

◆ The Conversation, una organización de noticias sin ánimo de lucro, señaló al trazar la historia de la esclavitud en Estados Unidos que los “esclavos criminales” y los “esclavos inmobiliarios” han coexistido desde finales del siglo XVIII. En Virginia, el estado con más afroamericanos en la cárcel, los presos eran declarados “espíritus muertos” y “esclavos del estado”. No fue hasta principios del siglo XX cuando los estados dejaron de arrendar a los delincuentes a agricultores y operadores industriales y comerciales como mano de obra barata para ferrocarriles, carreteras y minas de carbón. En Georgia, el cese del alquiler de criminales en 1907 provocó una conmoción económica en industrias que iban desde la fabricación de ladrillos hasta la minería, y muchas empresas quebraron como consecuencia de ello.

◆ Los archivos muestran que, a finales de la década de 1860, cientos de miles de trabajadores chinos habían participado en la construcción de ferrocarriles en EE.UU. Los campesinos chinos pobres se embarcaban en buques conocidos como “infiernos flotantes”, en los que iban hacinados como sardinas, y navegaban a la deriva por el mar durante unos dos meses antes de llegar a California y trabajar como coolies. En estos viajes, hasta el 64,21% de los chinos murieron a causa del trato inhumano, los tifones o las enfermedades infecciosas. Los que sobrevivieron se convirtieron en el blanco de la discriminación racial y los latigazos de los supervisores blancos. Sólo tardaron siete años en construir un ferrocarril que, en principio, estaba previsto para 14 años. Como dicen algunos historiadores, los huesos de los trabajadores chinos podían encontrarse bajo cada traviesa del ferrocarril.

INFORME EN INGLÉS

III. Estados Unidos tiene un horrible historial de trabajos forzados

A lo largo de los años, el gobierno de Estados Unidos ha eludido deliberadamente su responsabilidad de protección laboral, lo que ha dado lugar al “trabajo esclavo” entre los presos de las cárceles privadas, al uso desenfrenado del trabajo infantil y al espantoso trabajo forzoso en el sector agrícola, convirtiendo de hecho a Estados Unidos en un país de “esclavitud moderna”.

1.El trabajo forzoso es rampante en las cárceles de Estados Unidos

◆ Estados Unidos es un país de prisiones en todos los sentidos. Según un informe de la Iniciativa de Política Penitenciaria, hay 2 millones de reclusos en 102 prisiones federales, 1.566 prisiones estatales, 2.850 cárceles locales, 1.510 centros correccionales para menores, 186 centros de detención de inmigrantes y 82 cárceles de países indígenas, así como en prisiones militares y otras instalaciones de Estados Unidos. Con menos del cinco por ciento de la población mundial, Estados Unidos alberga una cuarta parte de los detenidos del mundo, lo que lo convierte en el país con la mayor población encarcelada y la mayor tasa de encarcelamiento.

◆ La 13ª Enmienda de la Constitución estadounidense, aunque nominalmente protege a los ciudadanos de los trabajos forzados, excluye a los delincuentes. El sistema penitenciario estadounidense abusa de la 13ª Enmienda para legalizar los trabajos forzados entre los presos. En las prisiones a nivel federal y subnacional, hay un gran número de trabajadores encarcelados que se dedican al mantenimiento diario del sistema penitenciario, incluidas las reparaciones, la cocina, la limpieza de las instalaciones y la lavandería. La mayoría de ellos son negros u otras personas de color. Algunos presos son alquilados para proyectos públicos o empleados por empresas en la construcción, el mantenimiento de carreteras, la silvicultura y los servicios funerarios, trabajos que se consideran sucios, pesados o de alto riesgo. Según Reuters, Suniva, uno de los mayores fabricantes de paneles solares de Estados Unidos, utiliza la mano de obra de las prisiones para mantener los costes bajos. El director de la empresa ha admitido haber colaborado con las Industrias Penitenciarias Federales (UNICOR) en el traslado de las líneas de producción de Asia a Estados Unidos para un lucrativo contrato federal.

Según un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al menos 30 estados de EE.UU. incluyen a los presos como fuente de trabajo para catástrofes y otras operaciones de emergencia, y al menos 14 contratan a presos para la lucha contra los incendios forestales. La mayoría de los trabajadores encarcelados dicen que nunca han recibido ninguna formación laboral formal y que a menudo tienen que realizar operaciones peligrosas en contra de los protocolos de seguridad y sin equipo de protección. Las bajas, que no son infrecuentes, a menudo no son registradas por las prisiones. The Atlantic comentó en 2015 que “el arrendamiento de convictos era más barato que la esclavitud, ya que los propietarios de las granjas y las empresas no tenían que preocuparse por la salud de sus trabajadores.”

◆ Estados Unidos ha formado efectivamente un extenso “complejo industrial penitenciario”. Las prisiones privadas que operan bajo contratos con el gobierno se han convertido en una importante fuente de trabajo forzado en Estados Unidos. Los trabajadores encarcelados en las prisiones privadas están totalmente a merced de sus empleadores y no tienen derecho a negarse a trabajar. Hasta el 76 por ciento de los reclusos entrevistados informaron de diversos castigos cuando no podían o no querían trabajar, como el aislamiento, la reducción de las visitas familiares o la denegación de la fianza o la conmutación. Además, los presos no tienen elección en sus asignaciones de trabajo, que se basan totalmente en las decisiones arbitrarias, discriminatorias o incluso punitivas del personal de gestión de la prisión. Laura Appleman, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Willamette, señala en su informe Bloody Lucre: Carceral Labor and Prison Profit, que la prisión privada es una “forma perniciosa de servidumbre”, y que los presos están “atrapados al servicio de un beneficio cada vez mayor, los ingresos literales del trabajo físico, el sufrimiento y la explotación.”

◆ Durante años, las prisiones privadas de Estados Unidos han actuado en connivencia con políticos codiciosos para obligar a los presos a trabajar, convirtiendo así las prisiones privadas en “campos de concentración” de la esclavitud en los que podían ganar fortunas explotando a los pobres. Debido a la falta de supervisión, los presos de los trabajos forzados trabajan largas horas en duras condiciones mientras reciben poca paga o, en algunos casos, nada. A principios de 2022, la ACLU presentó una demanda en la que exponía los omnipresentes tratos de poder por dinero en el funcionamiento de los centros de detención de las prisiones privadas estadounidenses, que agravan el encarcelamiento excesivo y los trabajos forzados, y exigía que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos proporcionara información sobre los contratos de los operadores y la hiciera pública.

◆ Las prisiones estadounidenses gastan menos del 1% de su presupuesto en pagar a los trabajadores encarcelados, que producen bienes y servicios por valor de más de 11.000 millones de dólares cada año. Las grandes empresas estadounidenses utilizan la mano de obra de las prisiones de forma desenfrenada, ya que los presos no tienen derechos laborales y son baratos. Las prisiones privadas que tienen contratos con el gobierno ganan millones de dólares al año con el trabajo forzado en prisión. En mayo de 2022, el salario medio por hora en Estados Unidos era de unos 10,96 dólares, mientras que los trabajadores encarcelados cobraban menos de un dólar por hora. Además, muchos centros penitenciarios no han dado a los presos ningún aumento de sueldo durante años o incluso décadas. En siete estados, incluido Florida, los presos no reciben ningún tipo de remuneración por la mayoría de sus tareas. Además, los salarios de muchos presos son retenidos por las prisiones para “impuestos, gastos de alojamiento y comida, y costes judiciales”. Más del 70 por ciento de los encuestados dijeron que no podían permitirse cubrir las necesidades básicas durante el encarcelamiento.

◆ Durante la pandemia de COVID-19, al menos 40 estados de EE.UU. pidieron a los reclusos que fabricaran máscaras, desinfectantes de manos y otros equipos de protección, que eliminaran grandes cantidades de residuos médicos de los hospitales, que trasladaran cadáveres, que construyeran ataúdes y que cavaran tumbas. Los reclusos que realizaron estas tareas de alto riesgo apenas recibieron la protección necesaria. Desde el comienzo de la pandemia, casi un tercio de las personas encarceladas en Estados Unidos han contraído el COVID-19, y 3.000 de ellas han muerto por una atención sanitaria inadecuada o por las malas condiciones de detención. Los Angeles Times reveló que, durante la pandemia, miles de presos de California fueron obligados a fabricar máscaras y muebles en condiciones de alto riesgo. Las fábricas de las prisiones siguieron funcionando a pesar de los numerosos casos confirmados de COVID. Los reclusos tuvieron que coser miles de máscaras al día, sin conseguir una para ellos. El personal de la prisión amenazó con posponer la fecha de salida si los reclusos se negaban a realizar el trabajo.

2.El trabajo forzado de mujeres y niños es atroz

◆ El trabajo infantil es un problema desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Las minas, las explotaciones de tabaco y las fábricas textiles estadounidenses empezaron a contratar y explotar a niños desde hace más de un siglo. Hasta la fecha, Estados Unidos sigue siendo el único de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y el trabajo infantil sigue siendo un problema sin resolver en el país. Las estadísticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y otras instituciones muestran que la mitad de las 100.000 personas que son objeto de tráfico en Estados Unidos cada año para realizar trabajos forzados son menores de edad.

◆ Según las estimaciones de la organización sin ánimo de lucro Association of Farmworker Opportunity Programs, quedan unos 500.000 niños trabajadores agrícolas en Estados Unidos, muchos de los cuales empezaron a trabajar a los ocho años y trabajan hasta 72 horas a la semana. Estos niños trabajadores agrícolas están expuestos regularmente a productos químicos peligrosos, como los pesticidas. Además, corren un mayor riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el trabajo debido a la necesidad de manejar herramientas afiladas y máquinas pesadas sin la formación y las medidas de protección necesarias. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos, se calcula que entre 1995 y 2002 se produjeron 907 muertes de jóvenes en las explotaciones agrícolas del país. El Washington Post informó que unos 452 niños murieron por lesiones en el lugar de trabajo en Estados Unidos entre 2003 y 2016, incluyendo 237 muertes de niños en la agricultura. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos de noviembre de 2018 muestra que alrededor del 5,5 por ciento del trabajo infantil se realiza en la agricultura y representó más del 50 por ciento de todas las muertes infantiles relacionadas con el trabajo. En varios estados de Estados Unidos, las granjas de tabaco emplean a un gran número de niños para cosechar y secar las hojas de tabaco, lo que supone un riesgo importante para su salud física y mental. Muchos niños sufrieron intoxicación por nicotina y a algunos se les diagnosticó incluso una infección pulmonar.

◆ Según las estadísticas oficiales, solo en 2019, los agentes de la ley estadounidenses encontraron 858 casos de trabajo infantil que violaban la Ley de Normas Laborales Justas, y 544 menores fueron encontrados trabajando en lugares peligrosos. La Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales, la mayor federación de sindicatos de Estados Unidos, dijo que el Departamento de Trabajo (DOL) solo reportó 34 violaciones de trabajo infantil en promedio anual, muy por debajo del número real, lo que revela la deficiencia en la aplicación de la ley del DOL.

◆ El Richmond Times-Dispatch informó de que entre 240.000 y 325.000 mujeres y niños corren el riesgo de ser explotados sexualmente cada año en Estados Unidos. La ONG estadounidense End Slavery Now afirmó que un niño víctima de la trata para la industria del sexo “trabaja” 12 horas al día y siete días a la semana, y los autores pueden explotar entre 150.000 y 200.000 dólares cada año.

3. El trabajo forzado es frecuente en numerosos sectores de Estados Unidos

◆ Un artículo publicado en la página web de la Universidad de Denver revela que al menos 500.000 personas en Estados Unidos viven bajo la esclavitud moderna y son víctimas del trabajo forzoso. Con un trabajo forzado generalizado, el tráfico laboral en Estados Unidos es especialmente grave en 23 sectores, como los servicios domésticos, la siembra agrícola, el turismo, la restauración, la atención médica y los servicios de belleza. En 2004, tras estudiar casos relevantes entre 1998 y 2003, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, en Berkeley, señaló que diez mil o más personas trabajan como mano de obra forzada en decenas de ciudades y pueblos de todo el país, formando un comercio ilícito oculto, inhumano, generalizado y criminal.

◆ La actual ley de inmigración de EE.UU. está alimentando la esclavitud moderna. El sistema de visados temporales de Estados Unidos vincula por ley a los trabajadores extranjeros con sus empleadores, dejándolos en una posición vulnerable, ya que los trabajadores, por miedo a ser deportados, no se atreven a dejar su trabajo aunque los empleadores les bajen arbitrariamente el sueldo o les amplíen la jornada laboral. La asimetría entre empleadores y empleados es sistémica, y hay pruebas que relacionan el trabajo forzoso en Estados Unidos con determinados tipos de visado. Un estudio realizado en 2014 por el Urban Institute y la Northeastern University muestra que más del 70% de las víctimas de trabajo forzoso entrevistadas entraron legalmente en Estados Unidos con un visado. Acabar con esta forma de esclavitud moderna requiere una reforma de la ley de inmigración estadounidense. Sin embargo, tanto el Congreso como la administración carecen de voluntad para llevar a cabo dicha reforma.

La mayoría de los talleres de explotación de Estados Unidos tienen su sede en grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Estos talleres suelen fabricar prendas de vestir, café y productos electrónicos. El Departamento de Trabajo calcula que hasta 22.000 talleres de explotación en el país pertenecen sólo a la industria de la confección. Para minimizar los costes y maximizar los beneficios, los propietarios de las fábricas de explotación explotan las lagunas legales por diversos medios para eludir la normativa gubernamental. Los trabajadores reciben salarios y prestaciones muy por debajo de los umbrales legales y no se les paga en consecuencia por trabajar muchas horas extras. En casos extremos, los empleadores incluso abusan de ellos. Según un informe de investigación del Departamento de Trabajo obtenido por The New York Times, los trabajadores vietnamitas de una fábrica de ropa de Samoa Americana eran golpeados habitualmente por los guardias de la fábrica, y una trabajadora perdió el ojo izquierdo después de que un guardia la golpeara con un tubo. Los trabajadores indios de una fábrica de alimentos de Oklahoma recibían constantemente alimentos inadecuados. Muchos trabajadores de la fábrica sufrían una grave desnutrición y parecían “esqueletos andantes”.

◆ En el sector de los servicios domésticos, la gran mayoría del personal de servicio es inmigrante y no está reconocido como empleado por la legislación estadounidense. Según la política de inmigración de Estados Unidos, no se les permite cambiar libremente de clientes, o serán deportados. La mayoría de las víctimas trabajan en condiciones muy precarias. A menudo no pueden recibir su salario a tiempo y se les paga por debajo del mínimo. Son objeto de violencia, agresiones sexuales e intimidación por parte de los empleadores y sus familias, y tienen prohibido quejarse a nadie, pues de lo contrario se enfrentan a la deportación. Según el informe de 2014 del Urban Institute y la Northeastern University, más de un tercio de las víctimas del trabajo forzado en Estados Unidos son empleadas domésticas.

◆ En el sector agrícola, cerca del 30% de los trabajadores agrícolas y sus familias viven por debajo del umbral federal de pobreza. Son objeto de amenazas, violencia y trabajos forzados, y no pueden expresar sus deseos. La ciudad de Immokalee, en el suroeste de Florida, es conocida como la “ciudad del tomate” de Estados Unidos. Tiene una población de unos 26.000 habitantes, la mayoría de los cuales son agricultores procedentes de países como México, Guatemala y Haití. El salario mínimo local es de 8,65 dólares por hora. Sin embargo, esos trabajadores agrícolas sólo cobran 5,5 dólares por hora, muy por debajo de la tarifa mínima.

Según un estudio de The Guardian, los trabajadores extranjeros de las granjas de maíz estadounidenses no están protegidos por la ley. Viven en condiciones paupérrimas y sólo cobran 225 dólares tras trabajar 12 horas diarias durante 15 días. A menudo son víctimas de agresiones sexuales, acoso, robo de salario y lesiones laborales o incluso accidentes mortales en los lugares de trabajo, y suelen estar expuestos a productos químicos peligrosos.

INFORME EN INGLÉS

La periodista independiente Gina-Marie Cheeseman señaló en su informe de 2017 El trabajo forzoso es más común en Estados Unidos de lo que se cree que en algunas granjas estadounidenses, los trabajadores extranjeros son obligados a dormir en chozas y camiones de caja, y se les pide que recojan productos agrícolas sin ser pagados. Los que intentan escapar reciben una paliza.

Según un informe del Instituto Americano de Política Económica, los trabajadores agrícolas de temporada en Estados Unidos son vulnerables al robo de salarios y otros abusos debido a su condición de inmigrantes y al miedo a las represalias y la deportación. Cada año se registran millones de dólares en atrasos salariales. La División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo no cuenta con suficientes fondos ni personal para ofrecer una protección y un alivio adecuados a los trabajadores agrícolas. Como resultado, esos trabajadores creen que no es necesario ni útil denunciar las violaciones de los empleadores al DOL.

◆ Según una encuesta realizada en 2015 por The New York Times sobre el sector de las uñas en Nueva York, la gran mayoría de las trabajadoras del sector de las uñas cobran un salario inferior al mínimo y, en ocasiones, ni siquiera cobran. Esas trabajadoras son gravemente explotadas y sometidas a diversos tipos de humillaciones, como la vigilancia constante por vídeo y los castigos físicos. La mayoría de estas trabajadoras son inmigrantes de China, la República de Corea, Nepal y Sudamérica. Suelen hacer horas extras con salarios muy bajos. Sin estatus de residencia legal, muchas trabajadoras de la industria de las uñas en Nueva York, aunque son explotadas por sus empleados, suelen tener demasiado miedo para denunciar.

◆ Denise Brennan, escritora estadounidense, señala en su libro que la política de inmigración de Estados Unidos, en lugar de solucionar el problema del tráfico de personas y mejorar la situación de los grupos vulnerables de la sociedad, ha agravado los problemas sociales y ha permitido que aparezcan más formas encubiertas de trabajo forzado en la sociedad estadounidense. La sociedad estadounidense no proporciona suficiente apoyo y alivio a las víctimas que fueron liberadas del trabajo forzoso, dejándolas caer voluntariamente en nuevas trampas de trabajo forzoso sólo para ganarse la vida, y perseguidas para siempre por un círculo vicioso de esclavitud y opresión.

Con información de Agencia XINHUA

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Relacionado