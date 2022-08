Ante la incontenible ola de violencia que vive la ciudad de Guayaquil, sin que las autoridades locales y nacionales puedan enfrentarla, el candidato a la alcaldía del Puerto Principal, Aquiles Álvarez, asegura que tiene el plan más eficiente de la historia para la ciudad y está listo para cambiar las cosas.

“Guayaquil nos están matando, la situación ha pasado de grave a ser una emergencia total, ya no hay un solo lugar seguro, ahora el peligro está en toda la ciudad y los responsables solo se echan la culpa entre ellos. La alcaldía no hace absolutamente nada, mientras en las calles la gente desesperada me dice .. Aquiles no aguantamos más … Ya no podemos seguir viviendo así, el cambio es urgente.

Vamos a ejecutar el plan de seguridad más eficiente en la historia de Guayaquil, vamos a ser proactivos y no reactivos ante la delincuencia, vamos a exigir todo el apoyo de la policía y el ejército nacional para que nuestra fuerza de seguridad municipal sea su mejor aliada.

- Advertisment Article Inline Ad -

Vamos a estar siempre a un paso más adelante de la delincuencia con un equipo profesional de inteligencia y prevención, planificación diaria, una política de tolerancia cero, capacitación constante a las fuerzas del orden, armas, equipos y tecnología, pero sobre todo un diálogo directo con la ciudadanía de todos los barrios, no desde una oficina, solo así empezaremos a ver resultados.

Llegó el momento de demostrarle al Ecuador y al mundo que una Guayaquil segura, que vive sin miedo, es posible”, señaló Aquiles..

¡Guayaquil, el cambio es URGENTE! El peligro está en todos lados y las autoridades no hacen nada. Tenemos el Plan de Seguridad más eficiente de la historia que nos permitirá anticiparnos a las violencias y evitar el delito. Una Guayaquil segura, ¡Es posible! #AquilEsSeguridad pic.twitter.com/Ft2G5unqVa — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 25, 2022

¡YA BASTA DE TERRORISMO, EXTORSIÓN Y DELINCUENCIA! La ciudad necesita un Plan Integral de Convivencia Ciudadana y Política Criminal, con acciones concretas que rescatarán a la ciudad del abandono, porque una Guayaquil segura ¡es posible! #AquilEsSeguridad pic.twitter.com/teh54IxgEU — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 24, 2022

Diez años del Gobierno de RC demuestran que con planificación y acción si le puede ganar a la delincuencia. https://t.co/TiNZqPgjci — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 24, 2022

Nosotros Sí nos haremos cargo y no miraremos al costado: ya estamos terminando nuestro Plan Integral de Política Criminal serio para atender la emergencia de hoy y prevenir delitos futuros. https://t.co/TiNZqPxmei — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 24, 2022

¡Bomba! Después de 30 años de administración y luego de 3 de total improvisación “se enteran” que nadie está a salvo en Guayaquil y que hace falta un plan y no show; acciones para salvar vidas y no aromaterapia… https://t.co/TiNZqPgjci — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) August 24, 2022

Confirmado.net

Relacionado