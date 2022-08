“Atención señoras y señores, aquí les va las preguntas de la consulta: Primera: ¿Está o no de acuerdo con el amor maternal? Segunda: ¿Sí o No que el Ecuador siga llamándose Ecuador? Tercera: ¿Aprueba a no que el Cachorro adhiera a la república de Mocolí al resto de la provincia del Guayas? Cuarta: ¿Está de acuerdo que siga de Presidente el señor Lasso?…. No pues pendej.., esa pregunta no puedes hacer, no seas ingenuo, ¿ya quieres que nos gane el No por goleada? Nos hacemos los ingenuos de labios para afuera. ¿Nosotros ingenuos?; no me hagas reír. Renuncia por ingenuo. Metan lo de la bicameralidad, la rebaja del número de Asambleístas. Y sobre todo si el pueblo está de acuerdo con que se acabe la inseguridad de inmediato, recalco, de inmediato, para que tenga impacto. Así debe ser nuestra consulta, el Vedesoto está de acuerdo”. Este es un diálogo de ficción, un suponiendo. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿o no? ¡Chuta!, ya me hice bolas.

Si de consultas se trata, no podemos olvidar la del 7 veces sí, que instaló en el trono al finado Trujillo, al frente de la mayor cuadrilla de destrucción y demolición de la Patria, con la proclama de don Guille reclamando que la misma fue de su inspiración; y con el apoyo de una tracalada de odiadores de la derecha, aplaudidos a rabiar por la “prensa libre e independiente”. Así los tristemente célebres transitorios se tomaron por asalto todas las instituciones públicas, para acabar con el correísmo; y lo único que lograron fue el abandono y destrucción de obras y servicios que nos ubicaron en la Década Ganada en la ruta virtuosa del acceso al mundo del desarrollo. Volvimos a las catacumbas de la politiquería rapaz que ha gobernado para las élites.

No vaya a ser que les salga el tiro por la culata, o como dijo el sabio, con la gurupera al revés. En el pasado se estrellaron otros gobiernos de la misma oligarquía, cuando el pueblo les negó sus consultas. ¿Serán globos de ensayo?; ¿distractores para paliar la creciente desaprobación ciudadana?, ante el desbande de sus otrora entusiastas votantes, arrepentidos por haber hecho la grande, porque les metieron gato por liebre con el cuento de la libertad, prosperidad y el encuentro, que no lo ven por ningún lado y ante la imparable ola de inseguridad ciudadana que nos tiene a todos temblando de miedo y confinados en los hogares.

Vuelve la Llori. Al menos eso dice ella. ¿En qué se basará?; ¿qué apoyo tendrá? Quiere el poder y harta plata para poner de nuevo a la Asamblea de alfombra. Lo último: el “arroz con pollo”, puesto al frente del CPCCS por un pelotón policial, dijo que votó por el actual Presidente porque le admira y para él era la mejor opción. ¿Y no que los integrantes del Concejo de Participación tienen que ser apolíticos, independientes, sin pertenencia a ningún partido político? El pez por su propia boca se condena…Ah deveras, eliminaron a los Ad Honorem; ahora se llaman tramitadores-palanqueadores.

Artículo firmado por Juan Cárdenas

