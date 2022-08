El candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, se refiere a uno de los temas que entró en escena mediática por la declaración del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Respecto al federalismo señala que en este momento no es lo mas urgente.

“Creo que hay muchos tipos de federalismo y hay que ver cuál es el que requiere o pretende implementar en Ecuador, de acuerdo a la propuesta del exalcalde, Jaime Nebot. Yo creo que no esto urgente, lo urgente es solucionar temas de todos los días como la inseguridad y el hambre. Creo que depende más de la visión de quién nos gobierne que del modelo”.

Aquiles Álvarez Henriques participó en el programa Chelas & Chill |

Hay varios tipos de Guayaquil

El Guayaquil de la foto es maravilloso, todos quisiéramos que así sea toda la ciudad, pero la realidad es que gran parte de la urbe tiene necesidades extremas.

“Si ustedes recorren la ciudad se pueden dar cuenta que no solo hay dos Guayaquil el de la foto y el de las muchísimas necesidades. Hay muchas ciudades dentro de una, Guayaquil es gigante pero la obra no llega el apoyo a varios sectores. Te llega una piscina de olas, pero no hay agua potable, son cosas que no deberían de darse, no es algo que debería darse pero se da”.

