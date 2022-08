¿Quién manda aquí: El crimen organizado o un gobierno esclavizado?, es el reclamo que hace la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri del Partido Social Cristiano, partido político aliado que llevó a la presidencia a Guillermo Lasso.

“LAS BANDAS CRIMINALES SE HAN CONVERTIDO EN UN GOBIERNO DENTRO DE OTRO GOBIERNO EN ECUADOR”, señala su publicación en redes sociales.

LAS BANDAS CRIMINALES SE HAN CONVERTIDO EN UN GOBIERNO DENTRO DE OTRO GOBIERNO EN ECUADOR. pic.twitter.com/6ldKnJcBqi — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) August 14, 2022

Gobierno respondió a Viteri

- Advertisment Article Inline Ad -

“La Sra. Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones”.

La Sra. Alcaldesa parece no comprender que el enemigo del país es el narco terrorismo que se quiere instalar en la sociedad; y no el Gobierno. En países que se han vivido estas penosas experiencias, las autoridades actúan en unidad y no divididas como sugieren sus declaraciones. pic.twitter.com/gHgBBXhFJP — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 14, 2022

Confirmado.net

Relacionado