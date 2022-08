El candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana, Aquiles Álvarez, fue entrevistado por Ángelo Barahona en Vito TeVeo, allí compartieron varios conceptos de su trayectoria como dirigente deportivo y sus criterios en el contexto de la campaña electoral.

Aquiles fue dirigente deportivo 7 años, como vicepresidente de Barcelona SC logró dos campeonatos, clasificaciones importantes en torneos internacionales y una gran dinámica en el manejo empresarial del club. Ahora es muy claro en diferenciar lo deportivo con lo político, por ello no busca aprovechar esa coyuntura.

“Es lo lindo del fútbol, he sido hincha desde que tengo uso de razón, es un honor servir al equipo que amo, corté la relación porque amo a mi club porque no es coherente mezclar las cosas, he cambiado incluso los colores de mi vestimenta”, señaló el anterior dirigente deportivo y ahora candidato político.

“Estamos enfocados en este proyecto de jugárselas por Guayaquil”

Recordó que tiene una muy buena relación con el expresidente de la República, Rafael Correa, quien lo invitó a ser parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana.

“Hemos debatido en temas sociales, en algunos puntos no estamos de acuerdo pero en esencia con la visión social nos ponemos de acuerdo y compartimos la misma visión”, dijo.

Por su relación muy cercana con su padre, Aquiles se formó en la calle, comía donde le tocaba, constantemente acompañaba a su padre a Pascuales por el negocio de las gasolineras.

“Soy una persona de territorio y no lo digo porque estoy en campaña sino porque ha sido mi norma de vida”, reiteró el candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana.

Vamos a dar el golpe el 5 de febrero

Estamos muy claros en la estrategia, vamos con “caballo ganador”, estamos con Vinicio Alvarado quien es nuestro principal asesor, informó Aquiles.

Sobre los comerciantes que en muchos casos son reprimidos por la policía Metropolitana, sostiene que a ellos hay que regularlos y no “garrotearlos”.

“Tenemos un gran plan porque los comerciantes son parte de la ciudad, hay que abrazarlos con normas adecuadas, sin embargo cuando haga falta mano dura, la tendremos”.

