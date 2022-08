MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) – Las conversaciones pactadas entre el Gobierno y las organizaciones indígenas ecuatorianas que permitieron poner fin a 18 días de huelga indefinida en junio han terminado sin apenas avances entre las partes. Restan otro 60 días del plazo que se dieron para poder plasmar las reivindicaciones indígenas en políticas públicas concretas.

Los indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus dos organizaciones aliadas Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) han reprochado al presidente Guillermo Lasso “falta de voluntad política”.

En concreto se han materializado avances “mínimos” en tres de los diez puntos que se plantearon en el paro nacional, según la negociadora de CONAIE Mariana Yumbay, citada por el diario ‘El Universo’.

- Advertisment Article Inline Ad -

“Haciendo un balance, no se ha avanzado mucho; y no es por las organizaciones, porque se ha trabajado con propuestas. Al contrario, el Ejecutivo ha tenido un año para revisar y no han avanzado, no han tenido respuestas. Recién en las mesas de diálogo preparan respuestas que no satisfacen las aspiraciones de las organizaciones sociales”, comentó Yumbay.

Según la vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yasacama, “no hay voluntad política” del Ejecutivo para atender sus planteamientos: “No estamos teniendo resultados, y eso es preocupante”.

Solo hay un 60 por ciento de avance en la mesa de banca pública que revisa la condonación y moratoria de los créditos y además lo acordado no se está aplicando a los clientes de las entidades bancarias.

Respecto a los subsidios a los combustibles, las conversaciones “están paralizadas” y lo que se ha hecho es crear una submesa técnica con el apoyo de la Universidad Católica del Ecuador para enfocar una solución.

Mientras, en la mesa de control de precios y especulación, el movimiento indígena resolvió declarar “suspendidos” los diálogos hasta que el Gobierno decida revisar su decisión de no fijar precios referenciales a 44 productos de primera necesidad.

El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), David de la Torre, que actúa como garante de este proceso, ha reconocido que no se puede decir que haya “grandes resultados”, pero que se ha llegado a algunos acuerdos.

Mientras, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, está recorriendo varias provincias de la sierra andina para divulgar los avances de los diálogos tras el paro que paralizó el país entre el 13 y el 30 de junio.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

Relacionado