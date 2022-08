El portal Confirmado.net dialogó con el señor Wang Xinming, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de la R.P. China en el Ecuador, sobre la cuestión de Taiwán en el contexto de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nacy Pelosi. También abordamos temas relacionados con la relación bilateral sino-ecuatoriana que atraviesa por un gran momento.

1.- ¿Cuáles son los resultados e impactos que trae la crisis generada por la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a la región Taiwán de China?

La flagrante provocación estadounidense ha sentado un nefasto precedente. La señora Pelosi hizo esta provocativa visita sin tener en cuenta la advertencia de China. La visita infringió la soberanía y la integridad territorial de China; violó el principio de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos; afectó la base política de las relaciones entre China y EE.UU.; y socavó la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán, esto es inaceptable para el pueblo chino. China tiene todas las razones para responder con contramedidas. El incidente también es una lección, que revela al mundo los motivos de Estados Unidos para contener a China con Taiwán y la intención de las autoridades de Taiwán de buscar el apoyo estadounidense para la independencia. Como consecuencia, el consenso de una sola China de la comunidad internacional se fortaleció. Salvaguardaremos firmemente la soberanía y la integridad territorial de China, detendremos resueltamente el intento de Estados Unidos de utilizar la carta de Taiwán para contener a China y destruiremos con firmeza la ilusión de las autoridades de Taiwán de buscar la independencia de Taiwán solicitando el apoyo de Estados Unidos.

2.- ¿Porqué dice que la región Taiwán es una parte inalienable para la República Popular China?

Taiwán ha pertenecido a China desde la antigüedad. Fueron los chinos los primeros explotadores de la isla de Taiwán. En el “Registro Geográfico de Linhai”, documento histórico de China de hace 1700 años, incluía descripciones al respecto, que son las más antiguas en el mundo sobre Taiwán. En los siglos III y VII de nuestra era, el régimen del Reino Wu en el período de los Tres Reinos y el gobierno de la Dinastía Sui mandaron decenas de miles de personas a Taiwán respectivamente y desde el siglo XVII, el pueblo chino empezó una explotación de Taiwán en envergaduras cada vez mayores . A partir de la Dinastía Yuan (1602-1368), los gobiernos de diversas dinastías de China establecieron sucesivamente en Taiwán organismos administrativos para ejercer una jurisdicción afectiva sobre la isla. A mediados del siglo XVII, colonialistas holandeses invadieron y ocuparon Taiwán. El héroe nacional chino Zheng Chenggong expulsó a los colonialistas holandeses en el año 1662 recuperando Taiwán. En 1895, tras la terrota en la guerra sino-japonesa (1894-1895), el gobierno de la Dinastía Qing de China firmó, bajo la amenaza y obligación del gobierno japonés, el desigual “tratado de Shimonoseki” cediendo Taiwán y las Islas Penghu a Japón. En julio de 1937, el pueblo chino inició una guerra de toda la nación contra Japón; En el “Anuncio de Declarar Guerra a Japón”, el gobierno chino declaró ante todo el mundo la anulación de todos los acuerdos desiguales firmados con Japón y anunció la recuperación de Taiwán y las islas Penghu. En 1945, Japón anunció su rendición y su aceptación incondicional de la “Declaración de Postdam” y la “Declaración de El Cairo” para devolver Taiwán a China. Hasta ese entonces, Taiwán fue incluido en el territorio de China retornando nuevamente a la jurisdicción soberana de China. El primero de octubre de 1949 se fundó la República Popular China, tras su terrota una parte de militares y funcionarios administrativos del Kuomintang se refugiaron a Taiwán, donde establecieron un régimen separatista mediante las fuerzas armadas con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo ésto no ha cambiado en absoluto la realidad de que Taiwán forma parte inalienable de China. Sólo hay una China en el mundo y Taiwán es parte inseparable de China. Este es un reconocimiento común de los chinos de tanto dentro y como fuera del país, y también es el consenso de la comunidad internacional que ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y la abrumadora mayoría de los países del mundo.

3.- La comunidad internacional a través de las Naciones Unidas en 1971 reconoció a la República Popular China como la única y auténtica representante del pueblo chino. Desde esa circunstancia, hasta hoy ¿Cuál es el estatus actual de Taiwán?

El status actual es que ambos lados del Estrecho pertenecen a una misma China, Taiwán es parte de China, y ni la soberanía ni la integridad territorial de China se dividirán jamás. Estados Unidos critica que China está cambiando este estatus. Al contrario, es él mismo y las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán” quienes están haciéndolo.

A lo largo de los años, EE. UU. se ha coludido con las autoridades de Taiwán y ha elevado sus relaciones sustantivas con Taiwán. Ha vendido grandes cantidades de armas a Taiwán, le ayudó a desarrollar las llamadas “capacidades asimétricas” y envalentonó a las fuerzas separatistas de la “independencia de Taiwán”. Taiwán nunca ha sido un país. Solo hay una China en el mundo y ambos lados del Estrecho de Taiwán pertenecen a una misma China. Este ha sido el status de Taiwán desde la antigüedad. El Comunicado Conjunto China-EE. UU. sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas de 1978 subrayó claramente que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China, y Taiwán es parte de China. Sin embargo, existen saboteadores como Estados Unidos y las fuerzas separatistas de Taiwán que lo único que lograrán será fortalecer los sueños del pueblo chino para alcanzar la tendencia histórica de la reunificación de la Nación China.

4.- El presidente Xi ha reiterado que existe Una Sola China y ese tema es incuestionable. Una Sola China y Dos Sistemas en relación con Taiwán e incluso Hong Kong ¿se mantendrá en el futuro o habrá algún cambio?

“Un país, dos sistemas” es una política fundamental nacional del gobierno chino para resolver el asunto de la reunificación de China, y forma parte de la teoría sobre el establecimiento de un socialismo con características chinas y se ha convertido en La idea de “un país, dos sistemas” respeta la historia y la realidad, no solamente salvaguarda los intereses fundamentales de todo el pueblo chino incluidos los compatriotas de Taiwán, sino también respeta plenamente el modo de vida de los compatriotas de Taiwán y su voluntad de ser dueño de la isla y protege sus intereses, es por ello es justa y razonable, viable y realizable. El concepto de “un país, dos sistemas” fue formulado inicialmente para resolver el problema de Taiwán, cuya práctica resultó exitosa en la solución del problema de Hongkong y de Macao que permitió al gobierno chino recuperar sin contratiempo la soberanía sobre Hongkong y Macao y mantener la estabilidad y prosperidad de los dos. De ahí la gente tiene razón para creer que el concepto de “un país, dos sistemas” también servirá para resolver exitosamente los asuntos de Taiwán y realizar la reunificación total de China.

5.- Pelosi afirmó que “hoy el mundo enfrenta la decisión entre democracia y autocracia” y que “la visita de nuestra delegación legislativa a Taiwán cumple el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia vibrante de Taiwán” ¿Qué opina usted sobre el comentario de algunos medios occidentales de que es una batalla entre democracia y autocracia?

En realidad, lo que Pelosi ha hecho de ninguna manera tiene que ver con la defensa de la democracia, sino con infringir la soberanía de China, socavar la estabilidad de China y retrasar el desarrollo de China en nombre de la democracia. Es una absoluta manipulación política.

La democracia es un valor común de la humanidad. Es un derecho de las personas en todos los países, no una prerrogativa sólo de un puñado de países. Que un país sea democrático o no, sólo a su propio pueblo corresponde decidirlo. Esto no debería estar sometido a señalamientos de algunas personas del exterior. Pelosi y algunos otros políticos estadounidenses, autoproclamándose defensores de “la libertad, la democracia y los derechos humanos” , han definido a otros países como una democracia o de otra manera simplemente con base en su propio gusto y han lanzado la narrativa de “democracia versus autocracia” en la comunidad internacional. Su comportamiento es, en esencia, un anacronismo de la mentalidad de la Guerra Fría y de la mentalidad de suma cero. Se caracteriza por el uso de la ideología y los valores como una herramienta para crear bloques de confrontación e impulsar una agenda geopolítica con el propósito de proteger el poder institucional adquirido de Estados Unidos y otros países occidentales.

Durante años, Estados Unidos ha utilizado la democracia como etiqueta, herramienta política y arma para impulsar la “transformación democrática” y orquestar “revoluciones de colores” , causando consecuencias desastrosas. Desde 2001, las guerras y operaciones militares que Estados Unidos ha librado con el pretexto de la democracia en Afganistán, Irak, Libia y Siria han cobrado decenas de miles de vidas y han dejado millones de heridos y decenas de millones de desplazados. Lo que Pelosi está haciendo ahora no es diferente. Es tan sólo otro ejemplo de la vil búsqueda de la hegemonía de Estados Unidos con el pretexto de la democracia, lo que será condenado enérgicamente y a lo que se opone la comunidad internacional.

6.- ¿Qué significado tiene la publicación del libro blanco sobre cuestión de Taiwán y la reunificación en la nueva era?

El libro blanco “La cuestión de Taiwán y la Reunificación de China en la Nueva Era” demuestra la determinación del Partido Comunista de China (PCCh) y del pueblo chino y su compromiso con la reunificación nacional. Además, enfatiza la postura y las políticas del PCCh y el Gobierno chino en la nueva era.

Como la revitalización nacional de China se ha convertido en una inevitabilidad histórica, ahora tenemos mejores condiciones, más confianza y mayores capacidades para lograr esa meta. Dado que China se ha embarcado en un nuevo viaje para construir un país socialista moderno en todos los aspectos, es necesario publicar un nuevo libro blanco sobre la reunificación nacional que cita un gran número de hechos históricos y jurisprudenciales para demostrar el hecho indiscutible e inalterable de que Taiwán es parte de China.

Mantenemos la esperanza de que la comunidad internacional y todos los países que han establecido lazos diplomáticos con China respeten el principio de una sola China, manejen adecuadamente los asuntos relacionados con Taiwán, desarrollen una mejor comprensión y den más apoyo al pueblo chino en su justa causa de oponerse a las actividades separatistas de la “independencia de Taiwán” y de lucha por la reunificación nacional.

7.-. El gobierno del Ecuador ha mantenido su posición del reconocimiento de Una Sola China y eso no ha cambiado. ¿Cuál es su punto de vista?

Los sucesivos gobiernos del Ecuador se han adherido firmemente al principio de una sola China. En la votación de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU en 1971, Ecuador fue uno de los 76 países que votaron a favor y desde entonces rompió relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán. China y Ecuador establecieron relaciones diplomáticas en 1980, y el entonces Presidente ecuatoriano Jaime Roldós apoyó inequívocamente el principio de una sola China. Durante las interacciones de alto nivel entre los dos países en los últimos 42 años, la parte ecuatoriana siempre reafirmó el principio de una sola China. En febrero de este año, el Presidente ecuatoriano Guillermo Lasso realizó una exitosa visita a China. Durante la visita, las dos partes emitieron la Declaración Conjunta sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral sino-ecuatoriana, en la que el Ecuador reitera “su firme adhesión al principio de una sola China y su apoyo a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno chino por materializar la reunificación de su país”. Por tanto, China siempre aprecia las relaciones amistosas entre China y Ecuador, y agradece a Ecuador por su valioso apoyo a largo plazo en este tema que involucra los intereses fundamentales de China.

De la misma manera, varios partidos políticos y organizaciones de Ecuador como el Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y China, el Partido Comunista del Ecuador, etc., nos han enviado su apoyo al principio de una sola China y han expresado su rechazo a las provocaciones de Estados Unidos con la visita de Pelosi a Taiwán.

8.- La relación sino-ecuatoriana se ha incrementado a todo nivel. En lo comercial China ya es el principal socio comercial de Ecuador. ¿Qué nuevos planes de cooperación tienen China y Ecuador?

China es la segunda economía del mundo, el mayor comerciante de bienes y el segundo mercado de consumo, con un grupo de renta media de más de 400 millones de personas y la mayor tasa de ahorro y reservas de divisas del mundo. China da la bienvenida a todos los países, incluido Ecuador, para que sigan aprovechando el desarrollo chino de alta velocidad, compartan las oportunidades de desarrollo y trabajen juntos por el desarrollo común.

La cooperación comercial sino-ecuatoriana tiene gran potencial. Entre enero y mayo de este año, China se convirtió en el socio número 1 de Ecuador al ser el mayor destino de sus exportaciones no petroleras, con un crecimiento del 109,7 %. China y Ecuador están promoviendo activamente la negociación de un tratado de libre comercio, lo cual está en línea con la estrategia de apertura mutuamente beneficiosa y ganadora de ambos países, y también corresponden a los intereses comunes de ambas partes, trayendo más beneficios para los dos pueblos. Dirigida por la cooperación en la construcción conjunta de alta calidad de la Franja y la Ruta, y la implementación de la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), China está dispuesta a trabajar con Ecuador para fortalecer la solidaridad y la confianza mutua, profundizar la cooperación internacional tanto bilateral como multilateral, y promover un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible que beneficie a todos.

