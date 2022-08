El candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Revolución Ciudadana es Aquiles Álvarez. Un joven empresario, dirigente deportivo que conoce la ciudad a fondo. Desde pequeño recorrió las zonas más complejas de la urbe junto a su padre por temas sociales y religiosos.

En esta nueva faceta desde la política busca seguir sirviendo a la ciudad, para dejar atrás un modelo que lo llama anacrónico, caduco y que en su momento fue importante. Un aspecto clave en su gestión desde el sillón de Olmedo, será seguir recorriendo la ciudad, estar en territorio como ha hecho siempre.

“La función es todos los días visitar los barrios y solucionar los problemas que tienen, eso no pasa ahora”, dijo Aquiles en una entrevista con el programa “Sin Cuentos” de Fernando Ampuero.

- Advertisment Article Inline Ad -

En ese contexto recordó la gestión de Rafael Correa quien personalmente visitaba de manera repentina algunas obras y sectores claves de la ciudad para mirar su estado.

“Cuando venía Rafael Correa a Guayaquil, el visitaba el parque los Samanes, quería ver como lo estaban administrando, recorría el parque, vigilaba la marcha del proyecto, el estaba encima de todas las cosas, era un presidente de territorio y yo por naturaleza soy de territorio. El alcalde de Guayaquil – que voy a ser yo – será de territorio. Si no estamos encima de las cosas es difícil que ellas caminen..”

También señaló que en los actuales momentos no hay una colección entre el ciudadano y la Alcaldía, no hay un vínculo porque el modelo creado hace 30 años ya no funciona.

“Hay que enfocarse cien por ciento en el transporte público, actualmente no hay seguridad para los peatones, no hay espacios para la gente con discapacidades, en ese aspecto las autoridades municipales han trabajado sin planificación..”

Confirmado.net

Relacionado