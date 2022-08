¡Increíble!, que la suerte de los ecuatorianos esté en manos de politiqueros disfrazados de periodistas inundados por el odio y sed de venganza, para consumar la consigna de someter a sus víctimas a la lapidación mediática en los titulares de una prensa abusiva y arbitraria. Y en vez de que los jueces y tribunales resuelvan en mérito de las pruebas, se ven forzados a sentenciar sucumbiendo ante el poder mediático que con su sesgo y coprofilia, presionan a la justicia para saciar sus más bajas pasiones persecutorias y mantener intocados sus privilegios, en clara violación a los derechos humanos, con lo más abyecto del Lawfare.

Que un ex juez de la Corte Nacional de Justicia reconozca que a Alexis Mera se le debía dejar en libertad en el caso Sobornos; pero que dictaron medidas alternativas para “evitar el escándalo” obedeciendo a la presión mediática que ya le condenó en sus titulares, es la prueba de la postración de los juzgadores ante el poder de los grandes medios privados de comunicación. Otros ex jueces corroboran esta alarmante realidad con testimonios que son verdaderas confesiones de sus violaciones procesales. Y si por allí hay alguien que se resista a la presión, salen a los medios los piratas cachiporreros de la corrupción disfrazados de expertos, para insultar y amedrentar a los jueces.

Y lo último: el preso político Jorge Glas, juzgado y condenado “por la fuerza de las circunstancias” y por “influjo psíquico”, cuyos derechos fundamentales han sido negados al antojo de la jauría odiadora, recibe un diagnóstico médico alarmante por su delicado estado de salud, que recomienda su ingreso a un hospital para tratamiento especializado, pero una autoridad de planta se opuso a esa orden médica, poniendo en grave peligro la vida del ex Vicepresidente. ¡Qué indolencia! Al ministro del ramo le toca reparar esta barbaridad, en vez de promover como la gran solución la externalización de las medicinas, que no es otra cosa que la entrega de las recetas del MSP a las farmacias privadas, en vez de surtir con medicamentos a los hospitales y centros de salud públicos Este es un proceso de privatización de la salud de la gente, que no es una mercancía, sino un derecho irrenunciable garantizado en la Constitución.

Que la Embajada imperial ha retirado 300 visas a jueces y magistrados, es el síntoma de la corrupción. Narcojusticia también le llaman. Que entre los narcogenerales hay algunitos que no han podido justificar el incremento de sus patrimonios, lo dice la Contraloría. Son los que deben darnos seguridad jurídica y ciudadana. Ojo, ni los gringos peor la CGE son correístas. En este escenario surge la voz del Tío Sam para advertir al mundo que Ecuador es un país de alto riesgo para la inversión, con lo que se les cae la muletilla de la atracción de capitales extranjeros. O será como la de Cervecería Nacional que a los gastos de operación del negocio le llaman “inversión”, para una exoneración tributaria de 35 melones y el compromiso de crear 21 puestos de trabajo en 5 años, dizque para reactivar la economía. Bolas…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

