En la Asamblea Nacional el ex juez nacional, Rubén Flores, reconoció que por presión mediática (léase política), se emitieron fallos contrarios a derecho en contra de exfuncionarios vinculados a los gobiernos de Rafael Correa. Mencionó concretamente el caso del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera.

“Ahí lo que cabría y esto tengo que decirlo era la libertad inmediata pero sin embargo, a efecto de evitar el escándalo y todo lo demás, dispusimos medidas alternativas”.

Es decir que Alexis Mera merecía la libertad, pero para evitar el escándalo mediático / político dispusieron medidas sustitutivas.

Flores denunció algo más grave aún: “En los diferentes juzgados de la República a través de la publicidad mediática, si es posible ya han sido resueltos y cuando es no ocurre o el proceso no arroja lo que ya publicaron los medios de comunicación, obviamente eso se constituye una alarma, un escándalo y eso ya no es una novedad..”

Estas revelaciones confirman que el lawfare estuvo (está) presente en Ecuador, allí están los casos Secom, Ola Bini, Sobornos, entre otros.

Confirmado.net / Video Asamblea Nacional

