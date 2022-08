El actor peruano Diego Bertie fallece a los 54 años. Asimismo, se indicó que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para aclarar los detalles de este accidente.

La mañana de este 5 de agosto, falleció el actor peruano Diego Bertie a la edad de 54 años. El cantante sufrió un fatídico accidente al caer desde lo alto de su edificio. De acuerdo a los bomberos, llegó sin vida al Hospital Casimiro Ulloa.

Según se mencionó, el recordado intérprete cayó desde el piso 14 de su edificio ubicado en el malecón de Miraflores. A su turno, de acuerdo al director del área de Comunicaciones del nosocomio donde fue atendido, el artista nacional falleció a las 4.28 a. m. a los 54 años de edad. Asimismo, se indicó que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial para aclarar los detalles de este accidente.

Mánager de Diego Bertie se pronuncia tras su fallecimiento

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Diego Bertie, su mánager Carlos Sánchez de la Puente se pronunció al respecto. El representante del actor se mostró impactado al enterarse sobre esta pérdida.

“Diego es un ángel viviendo entre nosotros, es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar (…) Con él nos une una amistad, programamos su regreso a la música, y fue increíblemente bueno, la gente lo esperaba, lo abraza, lo besa. Estoy en shock, yo no he hablado con nadie de la familia aún, cuando tengamos más información podremos hablar con más detalles”, sostuvo.

