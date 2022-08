ONU, 5 ago (Sputnik).- China nunca formará parte de una carrera armamentística ni será la primera en utilizar armas nucleares, declaró el director del departamento de control de armas del Ministerio de Exteriores del país asiático, Ding Tongbing.

“China nunca ha participado en ninguna carrera armamentística y nunca lo hará, China está decididamente comprometida con la política de no ser la primera en utilizar armas nucleares”, dijo en la décima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear.

El diplomático enfatizó que China siempre mantiene sus capacidades nucleares al nivel mínimo necesario para proteger la seguridad nacional.

Indicó también que la nación china había dejado claro que no empleará armamento nuclear contra Estados no nucleares o zonas libres de este tipo de armas.

“Nuestra posesión de arma nuclear tiene como objetivo contrarrestar la amenaza de armamento nuclear de otros países, cualquier Estado que no planee usar armas nucleares contra China no debería considerar las armas nucleares de China como una amenaza”, precisó Ding.

Además, Pekín pide a Estados Unidos “que dé muestras de responsabilidad como potencia nuclear y comience a reducir sustancialmente sus arsenales nucleares de forma irreversible y verificable”.

“Sólo así podrá EEUU restablecer la confianza de la comunidad internacional”, insistió el representante chino.

El arsenal nuclear estadounidense, señaló, amenaza la paz y la seguridad regionales e internacionales, Washington ha invertido billones de dólares en el desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares, en particular de cargas nucleares de baja potencia y cargas nucleares entregadas por diversos medios, lo que reduce el umbral de utilización de dichas armas.

“EEUU desarrolla una defensa antimisiles avanzada en Asia y Europa y despliega sistemas interceptores terrestres, socavando el equilibrio y la estabilidad estratégica regional y mundial”, denunció Ding Tongbing.

El diplomático recordó que el país norteamericano aún no ha ratificado los tratados y protocolos sobre zonas libres de armas nucleares en Asia Central, el Pacífico Sur y África.

“EEUU despliega armas nucleares en el extranjero para ampliar la llamada disuasión nuclear”, dijo, y agregó que Washington también comparte armas nucleares con los Estados no nucleares.

Añadió asimismo que Estados Unidos debería cambiar de rumbo y comunicarse con un espíritu de respeto mutuo con China antes de hablar de establecer un sistema de gestión de crisis de control de armas.

“EEUU pretende establecer un llamado sistema de control de crisis a través del diálogo con China en el contexto de los mecanismos de control de armas, es como poner el carro delante del caballo, lógicamente incomprensible”, explicó Ding.

Recordó que EEUU había calificado sus relaciones con Pekín de una rivalidad, que Washington “trató de suprimir a China”, “tomó acciones que violan la soberanía y la integridad territorial de China”.

El Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970, consagra que los Estados Nuclearmente Armados (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, a la que reemplazó Rusia) no pueden transferir armas nucleares o tecnologías correspondientes a otros países, ni ayudarles en el desarrollo de tales armas, mientras que los Estados No Nuclearmente Armados se comprometen a no desarrollar armas nucleares.

Con información de Agencia Sputnik

