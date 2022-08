La Conferencia Central sobre el Trabajo del Frente Único se celebró en Beijing los días 29 y 30 de julio. El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidente de Estado y presidente de la Comisión Militar Central, Xi Jinping, asistió a la conferencia y pronunció un importante discurso, en el que destacó que este año se cumple el centenario de la clara formulación de la política de frente único por nuestro Partido. Se debe mantener firmemente el rumbo correcto del desarrollo del frente único patriótico y comprender acertadamente su posición histórica en la nueva era. Las tareas básicas del frente único patriótico en la nueva era son: persistiendo en la toma como guía del pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era, en la dirección del PCCh y en el camino del socialismo con peculiaridades chinas, manteniendo en alto la gran bandera del patriotismo y el socialismo, perseverando en la unidad entre uniformidad y diversidad, en la gravitación en torno a la tarea central y el servicio a los intereses generales, y en el avance con los tiempos, la preservación de los principios y la innovación, reforzar la conducción ideológica y política, desempeñar el papel político de aglutinar la voluntad del pueblo y las fuerzas, promover las relaciones armoniosas entre los partidos políticos, las etnias, las religiones, los estratos sociales y entre los compatriotas de dentro y fuera del país, y fomentar la lucha unida de los hijos de la nación china de dentro y fuera del país, a fin de hacer converger una fuerza arrolladora para la culminación de la construcción integral de un poderoso país socialista moderno y la materialización de la gran revitalización de la nación china.

Li Keqiang presidió la conferencia. Li Zhanshu, Wang Huning, Zhao Leji y Han Zheng asistieron a la misma y Wang Yang pronunció un discurso de resumen.

Xi Jinping señaló en su discurso que el frente único forma parte importante de la línea y la política generales del Partido y ha desempeñado un papel importante en diferentes periodos históricos de la revolución, la construcción y la reforma de China. Desde su XVIII Congreso Nacional, teniendo una visión de conjunto de la situación general estratégica de la gran revitalización de la nación china y la situación mundial de singulares cambios por mucho tiempo carentes de precedentes, el Partido ha hecho una disposición general sobre la labor del frente único desde la altura estratégica de la gobernación del país y del manejo de los asuntos administrativos, y ha promovido el logro de éxitos históricos de dicha labor, haciendo que el frente único presente una buena situación unida, alentadora, emprendedora y dinámica.

Xi Jinping enfatizó que hemos formado en la práctica el importante pensamiento sobre el cumplimiento satisfactorio del trabajo del frente único del Partido en la nueva era, y hemos formulado una serie de nuevos conceptos, pensamientos y estrategias acerca del fortalecimiento y mejoramiento de dicho trabajo, entre los cuales lo principal consiste en la necesidad de desplegar plenamente el papel del frente único como importante arma mágica, solucionar adecuadamente las cuestiones relacionadas con la voluntad de la gente y las fuerzas, tratar correctamente la relación entre la uniformidad y la diversidad, mantener bien el nuevo sistema de partidos de China y desarrollar y perfeccionarlo debidamente, tomar el afianzamiento del sentido de comunidad de la nación china como línea principal del trabajo étnico del Partido, persistir en la orientación de aclimatar las religiones practicadas en nuestro país a las condiciones de China, realizar apropiadamente el trabajo del frente único relacionado con los intelectuales no militantes del PCCh y las personalidades de nuevos estratos sociales, promover tanto el sano desarrollo de las economías de propiedad no pública como el sano crecimiento de sus personalidades, poner en juego la función que cumple en ganarse la simpatía de la gente el trabajo del frente único en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, en Taiwan y en el extranjero, reforzar la construcción del contingente de las personalidades representativas no militantes del PCCh, comprender las leyes objetivas para llevar a buen término el trabajo del frente único, e intensificar el liderazgo general del Partido sobre este trabajo. El importante pensamiento sobre el cumplimiento satisfactorio del trabajo del frente único del Partido en la nueva era es la cristalización de la sabiduría de la centenaria historia del desarrollo del frente único del Partido, y la guía fundamental del trabajo del frente único en la nueva era, por lo tanto, todo el Partido debe aplicarlo completa, acertada y generalmente.

Xi Jinping indicó que el frente único es una importante arma mágica del Partido para vencer al enemigo, gobernar el país y revigorizarlo, así como para unir a todos los hijos de la nación china de dentro y fuera del país para materializar su gran revitalización, por lo que hemos de mantenerlo durante largo tiempo. La simpatía o la aversión de la gente, y la correlación de las fuerzas son la clave que decide el éxito o el fracaso de la causa del Partido y el pueblo, y constituyen la mayor política. La exigencia esencial del trabajo del frente único es la gran unión y la gran alianza, y lo que soluciona este trabajo precisamente son las cuestiones de la voluntad de la gente y las fuerzas. La clave reside en persistir en buscar puntos en común mientras se reservan las diferencias, desarrollar la bella tradición de “unidad-crítica-unidad”, buscar la uniformidad sobre la base del respeto a la diversidad, y encontrar el máximo común divisor y trazar un círculo concéntrico lo más grande posible. El frente único es un frente dirigido por el Partido, por lo tanto, hemos de garantizar su liderazgo general sobre el trabajo pertinente. Como el trabajo del frente único es un trabajo de todo el Partido, todos sus militantes deben prestarle mucha atención y hacerlo juntos, a fin de estructurar un gran marco del trabajo del frente único con la dirección unificada de los comités del Partido, la coordinación encabezada por los departamentos del frente único, y la asunción por las partes pertinentes de sus respectivas responsabilidades.

Xi Jinping subrayó que tanto las oportunidades y la tendencia que afronta el frente único como la misión y las tareas que lleva sobre sus hombros han experimentado algunos cambios importantes. El papel del frente único es más importante en la salvaguardia de la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país como consecuencia de la evolución acelerada de la situación mundial de singulares cambios sin precedentes desde hace mucho tiempo; más importante en cuanto a gravitar en torno a la tarea central y servir a los intereses generales como consecuencia del progreso de la construcción integral de un país socialista moderno y la materialización de la gran revitalización de la nación china, y más importante en el afianzamiento de los cimientos clasistas del Partido y la ampliación de su base de masas como consecuencia de los cambios profundos de la estructura social de nuestro país. Hemos de comprender a fondo el significado transcendental del desarrollo y robustecimiento del frente único patriótico de la nueva era y llevar a buen término los trabajos con fuerte sentido de misión y responsabilidad.

Xi Jinping señaló que el frente único ha nacido y prosperado gracias a la unidad. La promoción de la gran unión de los hijos de la nación china es la responsabilidad histórica del frente único patriótico en la nueva era. Para hacer bien este trabajo, debemos dominar como es debido la relación entre la defensa con firmeza de la dirección del Partido y la ampliación del consenso, y aumentar constantemente el consenso, para unir realmente a todos los hijos de la nación china de diferentes partidos, etnias, estratos, grupos, creencias y en diferentes sistemas sociales. Hemos de ocuparnos adecuadamente de la relación entre los méritos latentes y los visibles y adherirnos a un correcto concepto de los méritos administrativos para promover que la causa del frente único del Partido avance a paso seguro y llegue lejos. Tenemos que manejar bien la relación entre el sentido de principio y la flexibilidad, y saber combinar el sentido de principio sobre las directrices y políticas con la flexibilidad de las medidas y acciones. Al mismo tiempo de mantenernos firmes en la posición política y garantizar resueltamente el cumplimiento de las exigencias mínimas de la política, hemos de hacer análisis concretos de situaciones concretas y dar importancia a los modos y métodos de trabajo. Debemos comprender acertadamente la relación entre la unidad y la lucha, y ser diestros en la última y potenciar la capacidad combativa, en un esfuerzo por formar una verdadera unidad inquebrantable.

Xi Jinping subrayó que desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, siempre concediendo importancia al trabajo del frente único desde una altura estratégica y con una visión de conjunto, el Comité Central del Partido ha promulgado sucesivamente importantes decretos y documentos pertinentes, ha convocado una serie de importantes reuniones, entre las cuales, simposio central sobre el trabajo relativo al Tíbet, simposio central sobre el trabajo relacionado con Xinjiang, conferencia central sobre el trabajo étnico y conferencia nacional sobre el trabajo relacionado con los asuntos religiosos, en las que ha planteado los requisitos claros y disposición general para la buena realización en la nueva era de la labor del Partido referente a las etnias y las religiones, que se deben llevar a la práctica apropiadamente. Debemos mantener y perfeccionar el sistema de cooperación multipartidaria y consultación política bajo la dirección del PCCh, persistir en el liderazgo del Partido, intensificar la conducción política, mejorar los sistemas y mecanismos y promover una cooperación multipartidaria más reglamentada, ordenada, dinámica y viva en la nueva era. Hay que fortalecer el trabajo del frente único relacionado con los intelectuales no militantes del PCCh y las personalidades de los nuevos estratos sociales, tomando el establecimiento del consenso como lo fundamental y el amor a la patria y la lucha como propósito, darles estímulo y apoyo para que rindan servicios meritorios y acometan actividades emprendedoras basándose en sus propias ocupaciones, se dediquen activamente a la primera línea de la reforma y la innovación, y desplieguen sus talentos y ambiciones. Es necesario fomentar el sano desarrollo de las economías de propiedad no pública y el sano crecimiento de sus personalidades, desplegar a fondo la educación en los ideales y las convicciones y la en los valores socialistas esenciales, ayudarles a practicar la nueva concepción del desarrollo, a desarrollar el espíritu del empresariado y a convertirse en constructores cualificados de la causa del socialismo con peculiaridades chinas. Tenemos que fortalecer la construcción de fuerzas patrióticas en el extranjero, cultivar y hacer crecer las fuerzas que entienden a China y son amistosas con ella, y promover el intercambio de las culturas y civilizaciones chinas y extranjeras y su toma mutua como referencia. Es necesario hacer bien el trabajo del frente único en Internet y seguir como es debido la línea de masas online.

Xi Jinping indicó que el fortalecimiento del trabajo del frente único de la nueva era se fundamenta en el mantenimiento del liderazgo del Partido y en la formación de una situación en la que todo el Partido, de arriba abajo, trabaja conjuntamente y todas las partes pertinentes se colaboran sinérgicamente. Los comités (o grupos dirigentes) del Partido de todos los niveles han de cumplir sus responsabilidades como sujetos, y colocar en la agenda el trabajo del frente único como tarea importante. Los diversos departamentos y entidades deben acrecentar la concienciación sobre el frente único y trabajar juntos, para formar una poderosa fuerza convergente. Los departamentos del frente único han de reforzar la autoconstrucción y desempeñar su papel relevante en los aspectos como el asesoramiento, la organización, la coordinación y la supervisión. Los cuadros del frente único deben dedicar esfuerzos a aumentar su capacidad política en el juicio, la comprensión y la ejecución, perseguir el arte de trabajo, y mejorar los métodos de trabajo, mostrando una buena imagen de departamentos y cuadros del frente único.

Li Keqiang señaló en su presidencia de la conferencia que el discurso del secretario general Xi Jinping es sumamente importante. El discurso ha confirmado en su pleno valor la contribución histórica que ha hecho el frente único desde hace 100 años y los logros históricos que ha obtenido la labor del frente único en la nueva era, ha explicado sistemáticamente los nuevos conceptos, pensamientos y estrategias sobre dicha labor formados a partir del XVIII Congreso Nacional del Partido, ha analizado a fondo la posición histórica del trabajo del frente único de la nueva era, y ha planteado explícitamente el pensamiento guía, las tareas básicas, las prioridades de trabajo y las políticas y medidas para llevar a buen término dicho trabajo en la nueva era, y cuenta con caracteres político, ideológico y teórico muy fuertes. Debemos estudiar y comprender concienzudamente el importante discurso del secretario general Xi Jinping, concertar nuestras ideas y acciones con el espíritu del discurso, entender a fondo el significado decisivo de las “dos determinaciones” [la de la posición del camarada Xi Jinping como núcleo del Comité Central y de todo el Partido, y la de la posición rectora del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era], acrecentar continuamente las “cuatro conciencias” [sobre la política, los intereses generales, el núcleo dirigente y el alineamiento], afianzarnos en las “cuatro convicciones” [en el camino, la teoría, el sistema y la cultura], cumplir las “dos salvaguardias” [la firme salvaguardia de la posición del secretario general Xi Jinping como núcleo tanto del Comité Central del Partido como de toda su militancia y la firme salvaguardia de la autoridad y la dirección centralizada y unificada de este comité], llevar a buen término la aplicación de las diversas tareas de acuerdo con la realidad, y luchar sin descanso por transformar nuestro país en un poderoso país socialista moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y bello, para hacer así realidad el sueño chino de la gran revitalización de la nación china.

En su discurso de resumen, Wang Yang señaló que el importante discurso del secretario general Xi Jinping, con una posición estratégicamente ventajosa, un pensamiento profundo y ricas connotaciones, ha dilucidado una serie de importantes cuestiones teóricas y prácticas del trabajo del frente único en la nueva era, tiene una visión histórica profunda, una importante fuerza conductora teórica y una poderosa función orientadora para la práctica, y constituye un documento programático reluciente de fulgor de la verdad marxista. Debemos tomar el estudio y la aplicación del espíritu de la conferencia como una tarea política relevante, entender a fondo el significado decisivo de las “dos determinaciones”, comprender de manera completa, acertada y general el importante pensamiento del secretario general Xi Jinping sobre el cumplimiento satisfactorio del trabajo del frente único del Partido en la nueva era, aprehender firmemente la posición histórica y la misión importante del frente único patriótico en la nueva era, y concentrar la atención y aunar las fuerzas ciñéndonos a la tarea central del Partido en la nueva era y la nueva expedición. Hemos de trabajar efectiva y sólidamente sin defraudar las esperanzas del pueblo, fortalecer la conciencia política, ideológica y de acción para cumplir satisfactoriamente el trabajo del frente único en la nueva era, y dedicar esfuerzos a trabajar sobremanera para subsanar los puntos débiles, a ser buen ejemplo en la asunción de las responsabilidades y a ejercitar la inteligencia para ser capaces de acometer empresas, a fin de consolidar y desarrollar sin cesar una buena situación del frente único unida, alentadora, emprendedora y dinámica. Es preciso fortalecer el liderazgo del Partido sobre el trabajo del frente único, mejorar aún más su gran marco y, partiendo de la realidad, aplicar efectiva y creativamente las decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido, con miras a escribir, con nuestros esfuerzos, un nuevo capítulo de la causa del frente único.

Los miembros del Buró Político del Comité Central del PCCh, los miembros del Secretariado del Comité Central, los camaradas dirigentes pertinentes del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, los consejeros de Estado, el presidente del Tribunal Popular Supremo, el fiscal general de la Fiscalía Popular Suprema y los camaradas dirigentes pertinentes del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino asistieron a la conferencia.

Los principales responsables y los responsables a cargo del trabajo del frente único de los organismos partidarios y gubernamentales de las provincias, regiones autónomas, municipios directamente subordinados a la jurisdicción central y el Cuerpo Paramilitar de Producción y Construcción de Xinjiang, los principales responsables de los comités partidarios de las ciudades de nivel subprovincial, los principales responsables de los departamentos pertinentes de los órganos centrales y estatales, de las organizaciones populares concernientes y de los departamentos pertinentes de los órganos de la Comisión Militar Central, los responsables de los comités (o grupos dirigentes) del Partido de las instituciones financieras bajo la administración central, de algunas empresas y centros docentes superiores, los responsables de las instituciones de investigación pertinentes tomaron parte en la conferencia. Esta se celebró por videoconferencia y tenía sesiones paralelas en las provincias, regiones autónomas, municipios directamente subordinados a la jurisdicción central y el Cuerpo Paramilitar de Producción y Construcción de Xinjiang.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

