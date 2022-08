Qué pasa en el @IESSec??? Hace cuántos años no veíamos esto??? Es indignante el maltrato a la gente. El Director del IESS debe dar la cara y responder por su evidente incompetencia. No hay medicinas, no hay médicos, no hay turnos. La gente aporta para recibir atención digna!!! https://t.co/vo8fZT05uE