El 19 de julio del 2022, el Financial Times utilizando “seis fuentes familiarizadas con la situación” de forma anónima, publicó la noticia de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, planeaba visitar la región de Taiwán en algún momento del mes de agosto, despertando una gran preocupación en todas las partes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China dio una respuesta clara a este tema en cuatro conferencias de prensa ofrecidas el 19, 21, 25 y 27 de julio, afirmando que China se opone firmemente a esta visita y está seriamente preocupada por ello. Asimismo, declaró que China se toma muy en serio esta acción y está dispuesta a apelar a todos los medios para lanzar una acción contraria si fuera necesario. Si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China tomará medidas firmes y poderosas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y Estados Unidos deberá responsabilizarse por las graves consecuencias.

El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, Tan Kefei, resaltó el 26 de julio que China exige que Estados Unidos tome medidas concretas para cumplir su compromiso de no apoyar la “independencia de Taiwán” y no hacer arreglos para que Pelosi visite la región de Taiwán. Si Estados Unidos insiste en seguir esa ruta, el ejército chino nunca se quedará de brazos cruzados y tomará poderosas y fuertes medidas para frustrar cualquier interferencia externa y planes separatistas a favor de la “independencia de Taiwán”, y defenderá resueltamente la soberanía nacional e integridad territorial. El significado de estas afirmaciones es muy claro. Si Estados Unidos insiste en impulsar la visita, entonces China utilizará todo tipo de medios para defenderse, incluido el uso de la fuerza militar si fuera necesario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional expresaron claramente la posición de China sobre la probable visita de Pelosi a la región de Taiwán. Desde la perspectiva del gobierno chino, la decisión de la parte china acerca de contrarrestar la posible visita de Pelosi a la región de Taiwán han alcanzado el nivel de “wu wei yan zhi bu yu”, el nivel más alto de advertencia. En los preparativos prácticos de la parte china, todas las opciones ya están sobre la mesa, incluidas las militares.

Se aborrecen las falsas señales que los políticos estadounidenses y las instituciones políticas marcadas por el Congreso de Estados Unidos continúan lanzando sobre la cuestión de Taiwán, así como las diversas acciones que se han tomado y se pueden tomar para pisar la integridad territorial y soberana de China. La aspiración general del pueblo es apoyar firmemente al gobierno chino en la adopción de medidas prácticas y efectivas, y ofrecer contramedidas resueltas, de modo que aquellos que provoquen sobre la cuestión de Taiwán y dañen los intereses centrales de la nación sufran un castigo sustancial.

Desde la perspectiva de la interpretación por todas las partes, es crucial comprender e interpretar con precisión los comentarios de China contra la posible visita de Pelosi a la región de Taiwán. A juzgar por las reacciones existentes de los Estados Unidos y Occidente, hay tres malentendidos significativos que deben evitarse:

En primer lugar, evite juzgar erróneamente la naturaleza y las consecuencias de intentar pisar los resultados de China, o interpretar la moderación y la cautela de China como debilidad. Asimismo, creer que se puede adoptar la llamada táctica del “corte de salami” para ir presionando paso a paso, y creer que la buena voluntad de China puede usarse arbitrariamente para ganar intereses para algunos políticos y partidos políticos individuales y grupos de interés minoritarios. La cuestión de Taiwán involucra la integridad territorial y soberana de China, que es el resultado final de los intereses nacionales de China. A diferencia de Estados Unidos y los países occidentales, que están acostumbrados a utilizar los principales temas estratégicos como moneda de cambio para que los políticos, los partidos políticos y los grupos de interés busquen sus propios intereses, China siempre se ha adherido a la actitud de ser responsable ante el país, la nación y el mundo en el manejo de la cuestión de Taiwán y las relaciones entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, la actitud de China es cautelosa, su posición es moderada, pero sus acciones serán resueltas. Lo que China está tratando de demostrar es un alto sentido de responsabilidad por el país, la nación, la seguridad regional y la estabilidad estratégica global, en lugar de ser lo que algunos medios de comunicación occidentales, instituciones de investigación y políticos individuales entienden como “amagar” o “no perder la cara”. Desafortunadamente, los Estados Unidos y los países occidentales no han respondido a esta moderación y responsabilidad. Por el contrario, la moderación de China ha sido correspondida por Estados Unidos y Occidente con la táctica del “corte de salami”. Pelosi es la tercera figura política dentro de la secuencia política de Estados Unidos. Ella no es un miembro ordinario del Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos no es un kiosko al borde de la carretera, tampoco es una ONG, sino una parte integral del gobierno de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes en Taiwán, sin importar qué medio de transporte use, sin importar nombre, sin importar el contenido de su visita, en pleno 2022 será interpretado por las fuerzas independentistas de Taiwán como un apoyo político del gobierno de Estados Unidos. Esa señal equivocada estimulará a las fuerzas independentistas de Taiwán a tomar acciones más provocativas. Si ocurriera, el gobierno chino no se quedará de brazos cruzados y dejará que esto suceda. La razón por la que continúa utilizando un lenguaje diplomático moderado y cauteloso es para mantener la decencia y la etiqueta básica entre China y Estados Unidos, sin querer emular el oscuro rostro de Estados Unidos dentro de su política de grandes palos en ataques militares durante todo el día. Para evitar este malentendido, en términos culturales, Washington no debe tratar la cortesía de Beijing como una bendición (bu yao ba ke qi dang fu qi).

En segundo lugar, hay que evitar malinterpretar la capacidad estratégica de China para defender sus intereses centrales, y mucho menos creer que se puede continuar disfrutando del modelo de interacción inherentemente anormal que pudiera quedar de la era del equilibrio de poder extremadamente asimétrico entre China y Estados Unidos. Asimismo, dejar de creer que Estados Unidos continúan teniendo una ventaja de poder abrumadora y pueden hacer lo que quieran en la cuestión de Taiwán.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial a mediados de la década de 1940 hasta el presente, una característica distintiva de la estrategia exterior de Estados Unidos es que no es sensible a la lógica de la razón, sino que es muy sensible a la lógica del poder. A menos que se encuentre con una interrupción efectiva, Estados Unidos tiende a extender su influencia y esfera de influencia a todos los rincones de la cuenca de poder del mundo. La cuestión de Taiwán es el resultado de que Estados Unidos actúa como el policía mundial, e interfiere sin sentido y con su fuerza en los asuntos internos de China.

La única base sobre la cual Estados Unidos adopta esta estrategia es el súper poder militar y el tamaño económico que una vez poseyó. En marzo del 2021, durante la reunión de Anchorage entre China y Estados Unidos, Estados Unidos violó el procedimiento acordado y demostró imprudentemente que el diálogo con China “desde una posición de fuerza” se basó en este malentendido. Después de que saliera a la luz la noticia de la visita planeada de Pelosi, el columnista Josh Rogin publicó el 23 de julio un artículo en la columna del Washington Post para presentar posibles opciones como que el ejército estadounidense considere “enviar portaaviones o escoltas de aviones” para enviar amenazas indirectas, lo que también se basa en este malentendido. Los profesionales estadounidenses que realmente entienden el equilibrio de poder entre China y Estados Unidos, especialmente dentro de las 2.500 millas náuticas de la costa continental, como el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, han expresado a los principales líderes estadounidenses, eufemística pero directamente, la opinión diametralmente opuesta de que “(visitar en este momento) no es una buena idea”.

El sistema de capacidad de denegación de área antiacceso de la parte continental de China ha tomado forma, la capacidad antiaérea de los misiles balísticos continúa madurando y las plataformas de combate marítimo a gran escala y sus sistemas de formación continúan creciendo. En esta etapa, las personalidades de Estados Unidos, incluida la propia Pelosi, necesitan tener un entendimiento más completo y claro. Ahora no es la mitad de la década de 1990, y mucho menos la década de 1950. Estados Unidos no tiene la capacidad real de hacer lo que quiera sobre la cuestión de Taiwán. Los tiempos han cambiado, y el sueño de la hegemonía de comportarse desenfrenadamente a las puertas de otros sin pagar un precio ha llegado a un momento histórico en el que debe despertar. Es necesario recordar repetidamente a Estados Unidos y a Occidente que no subestimen la capacidad estratégica de China para defender sus conquistas.

Por último, y por supuesto no menos importante, evitar malinterpretar la firmeza del pueblo chino al apoyar al gobierno para que tome medidas decisivas, en el sentido de que algunos “hooligans políticos” de Estados Unidos y Occidente utilizan la “extorsión política” y el “farol agresivo” para llevar a cabo conductas maliciosas, secuestrando y secuestrando la cuestión de Taiwán y las relaciones entre China y Estados Unidos en su sentido más amplio. Desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, una característica notable que ha surgido en la cima de los gobiernos de Estados Unidos y Occidente es que un grupo de “pícaros políticos” han comenzado a ingresar a sus sistemas, y continúan desempeñando un papel significativo y destructivo.

En la lista se incluye a Mike Pompeo, quien se desempeñó como Secretario de Estado de los Estados Unidos, y a Liz Truss, Secretaria de Relaciones Exteriores británica. Las características comunes son la “ignorancia” en el campo profesional, la “lucha por ganar” verbalmente y la ambición salvaje en sus carreras profesionales. Tan pronto como salió la noticia de la visita de Pelosi, Pompeo tomó la iniciativa de saltar para robarse el centro de atención. John Bolton inmediatamente hizo un seguimiento, y un grupo de legisladores republicanos también buscó atención con todo tipo de lenguajes ásperos. Los medios estadounidenses y occidentales no se hicieron esperar, y se les unieron con muy poca ética profesional periodística.

La creencia central de tal “extorsión política” en realidad se deriva de su arrogancia y prejuicio contra la verdadera opinión pública de China. A sus ojos, la opinión pública china se considera “manipulada” y “fabricada” por el gobierno, y es “falsa pero no real”. Incluso creen firmemente en las falacias como “los chinos nacidos en la generación de un solo hijo no pueden estar dispuestos a derramar sangre y sacrificio por los intereses del país”. Pero, de hecho, es cierto lo contrario. La carta central del firme juego del gobierno chino con Estados Unidos y los países occidentales en la cuestión de Taiwán es la alta sensibilidad del pueblo chino a la integridad territorial y soberana, así como su apoyo incondicional a las políticas del gobierno chino sobre los temas de salvaguardar el resultado final. Tan pronto como salió la noticia de la posible visita de Pelosi, la ira que estalló en el campo de la opinión pública china es un verdadero retrato del sentimiento popular. Bajo cualquier movimiento real que se atreva a practicar una propuesta tan arriesgada, el pueblo chino apoyará al gobierno para que tome todas las medidas necesarias, incluido el uso del poder militar para cortarlo por completo.

Para China, cabe señalar que es una fantasía poco realista depositar esperanzas en la “conciencia” y la “moderación” de Estados Unidos y Occidente. La postura para defender eficazmente la integridad territorial y soberana de China se basa en una actitud responsable hacia las relaciones entre China y Estados Unidos, y el mantenimiento de la estabilidad estratégica del Estrecho de Taiwán. China ha hecho declaraciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional. Para estas declaraciones, algunas personas en China han hecho una interpretación más técnica. Lo que está claro es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado a Pelosi de varios escenarios en los que China ha dado una respuesta seria, y está más inclinada a evitar en lugar de facilitar tales acciones provocativas. A juzgar por casos anteriores, al final del mandato de la administración Trump, algunos funcionarios tenían la intención de visitar Taiwán. Se dice que el avión dio vueltas en el aire durante mucho tiempo después de despegar en la fecha prevista, y luego aterrizó en otro aeropuerto de Estados Unidos.

Lo que está claro es que EE.UU. explicó más tarde que no había un plan de visita, y que el funcionario supuestamente terminó celebrando una videollamada con la taiwanesa Tsai Ing-wen en el edificio de la ONU, de forma sigilosa.

Con respecto a las capacidades y opciones, se puede inferir razonablemente que la caja de herramientas del EPL contiene varias opciones que cubren todo el espectro de conflictos para garantizar la integridad del territorio y la soberanía. El gobierno de Estados Unidos, especialmente el ejército de Estados Unidos, debe considerar seriamente y responder a la pregunta: ¿vale la pena correr el riesgo de una confrontación frontal con China para el espectáculo político que no beneficia a Estados Unidos en absoluto? Para China, la cuestión de Taiwán es una cuestión fundamental que entraña la integridad territorial y soberana. Para Pelosi, visitar la región de Taiwán puede ser una de las formas efectivas de desviar la atención de su presunto uso de información privilegiada y tratar de ganarse algunos puntos políticos al final de su carrera. ¿Qué es lo más importante para el gobierno de Estados Unidos? ¿Puntos políticos adicionales para Pelosi o correr el riesgo de un choque militar con China? Es obvio que no parece ser una pregunta difícil.

Artículo firmado por Shen Yi (Director del Instituto de Investigación para la Gobernanza Global del Ciberespacio de la Universidad de Fudan).

Confirmado.net / Pueblo en Línea

