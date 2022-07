La Revolución Ciudadana apuesta firme y fuerte en Guayaquil y Guayas con Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga. Los candidatos mantienen contactos con la ciudadanía y medios de comunicación. Este jueves a primera hora Aquiles Alvarez, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, estuvo en radio Huancavilca en el programa “La Academia en la cancha”.

Señaló que la campaña va muy bien, en los recorridos la gente pide un cambio, la gente siente que debe haber un cambio, sabe que antes estábamos mejor y esa visión social de los 10 años de la Revolución Ciudadana la gente quiere para Guayaquil.

“Amo a mi equipo Barcelona y también a Guayaquil. Me preocupa la realidad de nuestra ciudad, me preocupa el futuro inmediato y el futuro a largo plazo, la inseguridad nos lleva en peso, la falta de obras en barrios marginales no se ha hecho y hay dos Guayaquil: El de la foto y el verdadero que no llega la obra”.

Álvarez recordó que los políticos que van a los sectores pobres y no regresan son esos de 30 años (PSC), nosotros venimos de una visión social distinta, tenemos un sentimiento de servicio importante y de los 7-8 años que estuve en la dirigencia siempre fui frontal, no mentí y si digo algo es que me comprometo a hacerlo, vamos a cambiar a Guayaquil, tenemos el respaldo de esos 10 años del expresidente Rafael Correa y esa visión hay que implementarla, no hay que inventar el agua tibia.

“Lo importante es liderar el tema de la seguridad, no sacarse la responsabilidad diciendo que solo es competencia del gobierno, porque el gobierno no puede entrar a la ciudad sino hay el apoyo de la alcaldía que es la que conoce el territorio. Si nosotros como alcaldes no lideramos y no trabajamos de la mano con el gobierno, con su gobernador y dejamos los egos a un lado no vamos a solucionar el problema”.

La gente me ha sorprendido, nos saca pinta, ve que alguien nuevo quiere cambiar a Guayaquil y eso es esperanza, la gente quiere un Guayaquil diferente. Lo primero que pide es seguridad, el índice de seguridad del ciudadano es estar tranquilo, después de eso vamos a buscar trabajo, hoy la preocupación más grande es la delincuencia y la falta de seguridad.

Aquiles admitió que el modelo social cristiano fue importante en los primeros años de estos 30 que ya llevan, pero ahora la gente “quiere un cambio, es tiempo de cambio y en la vida se necesita un tiempo de cambio siempre”.

