Con acertado criterio el ilustre historiador Federico González Suarez dijo que: “Como la verdad es el alma de la Historia, buscad la verdad, investigad la verdad; y cuando la encontréis, narradla con valor, la historia tiene una majestad augusta; la lisonja la envilece, la mentira la afrenta: solo la verdad le da vida”. Por ello creemos que tenemos que combatir e impugnar argumentos antihistoricos que no se sostienen con la verdad histórica, por carecer de fundamentos metodológicos científicos compatibles con los hechos históricos reales de la fundación de Guayaquil; falacias que se están esgrimiendo en los últimos años.

Algunas personas que dicen son “historiadores”, han esgrimido que Guayaquil, nuestra querida ciudad, no se fundó donde actualmente se ubica, que es en el cerro del Carmen o en el cerro de Santa Ana, donde se inició, sino en la sierra. Esto es una gran mentira, una verdadera fábula. Y lamentablemente cierta prensa, sin fundamento, sigue esta seudo- tesis, sin la correspondiente verificación auténtica. Veamos nuestro criterio, basado en realidades documentales y análisis serio como corresponde a investigadores objetivos y sin ánimo de sensacionalismos regionalistas.

Es indudable y una verdad inconcusa que la fecha del 15 de agosto de 1534 no es el de la Fundación de Santiago de Guayaquil, sino la Fundación de Santiago de Quito efectuada cerca de la ciudad de Riobamba por el Mariscal Diego de Almagro. El conquistador español Almagro hizo tal fundación para presentar a Alvarado, como un hecho jurídico irrefutable la primacía en la posesión de ese territorio, como lo señala el eminente historiador Dr. Jorge Salvador Lara.

- Advertisment Article Inline Ad -

La tesis de que Guayaquil fue fundada el 15 de agosto de 1534 y sus correspondientes traslados y mudanzas hasta lo que hoy es la ciudad de Guayaquil, es una simple TEORIA esgrimida desde 1955 por Miguel Aspiazu, y sus seguidores hasta la actualidad. Los que sostienen esta tesis no han presentado prueba alguna de la evidencia de tales afirmaciones. El hecho de que haya un pronunciamiento de una Comisión nombrada por la municipalidad de Guayaquil, (Informe que no es una aceptación oficial del Municipio porteño), no prueba como irrefutable esta teoría, y se mantiene la controversia al respecto.

Verdad es que el apóstol de la Iglesia Católica, Santiago, era y es muy venerado en España, y esta costumbre religiosa la trajeron los españoles a américa, y por eso a muchas ciudades le ponían como nombre patronímico el nombre del apóstol. Ejemplo: Santiago de Cuba, Santiago de Chile, Santiago de Quito, Santiago de Guayaquil. Pero cosa muy distinta, que la actual ciudad de Santiago de Guayaquil asentada y fundada en su actual sitio, en la costa ecuatoriana, haya sido fundada en la cordillera andina, y esos “traslados” hayan sido confirmatorios de tal hecho. No hay evidencia histórica documental de esto.

La verdad es que Santiago de Quito fue destruida por los aborígenes, y sus habitantes fueron desplazados a otros lugares, como una realidad humana propia del proceso colonizador y conquistador existente. Hablar de un “proceso fundacional” es teoría argumentativa, conjeturas, interpretación, pero no constatación documentológica requerida por la metodología histórica científica. Con el criterio del “proceso fundacional”, esgrimido como línea de tiempo, nos llevaría, por ejemplo, al absurdo en llegar hasta la fundación de Santiago de Chile que fue fundada posteriormente el 12 de febrero de 1541.

Es importante reseñar que la sección de ciencias históricas y geográficas de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas resolvió el 12 de septiembre de 1955 que “luego de un estudio detenido de las tesis el tribunal estima que la tesis principal del señor Aspiazu en la que se afirma que la primera Fundación de Guayaquil se verificó el 15 de agosto de 1534 en el sitio hoy denominado Cicalpa, trasladándose después a Chilintomo, si bien posible, carece en el estado actual de las investigaciones históricas, de las pruebas documentales ni siquiera referenciales, que la historia exige para poderse pronunciar afirmativamente sobre un hecho determinado” Esto lo afirmaron distinguidas personalidades conocedoras del campo como Carlos Cevallos Menéndez, Francisco Huerta Rendón, Dr. Ramón Insua Rodríguez, Dr. Antonio Parra Velasco, Dr. Carlos A. Rolando y profesor J.J. Pino de Icaza.: Inclusive en dicha sesión el propio Miguel Aspiazu admitió que no había sido su intención afirmar como un hecho comprobado el trasiego de Santiago de Quito desde Cicalpa hasta el sitio que actualmente ocupa Santiago de Guayaquil.

Desde 1955 hasta la actualidad se han publicado libros y artículos que abonan en comentario a favor de la tesis de Miguel Aspiazu Carbo, pero sin ninguna prueba científica que asegure que la fundación de Santiago de Quito el 15 de agosto de 1534 es la fundación de la actual ciudad de Santiago de Guayaquil. La historia no puede ser escrita a base de novelas o conjeturas, por muy interesantes que estas sean. No hay ningún documento o carta o cedula real que testifique las mudanzas o traslados de que tanto hablan quienes aseguran que Guayaquil se fundó en la sierra: La Historia no puede ser inventada, aunque sus inventores sean muy distinguidos y respetados por su preparación académica.

Parecería ser que hay un afán interesado, tendencioso, de querer desplazar a la ciudad de San Francisco de Quito, como la primera ciudad en ser fundada por los españoles en los territorios de la actual República del Ecuador, realidad histórica comprobable ocurrida el 6 de diciembre de 1534. Muy mal este proceder que desnaturaliza y envilece la historia de la fundación de la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, julio 25 de 2022

Confirmado.net

Relacionado