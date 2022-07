La Revolución Ciudadana ya definió a sus principales cuadros para Guayaquil y la provincia del Guayas que participarán en las elecciones seccionales de febrero de 2023. El movimiento del expresidente Rafael Correa Delgado 2007-2017 propuso a Aquiles Álvarez como candidato a la Alcaldía de Guayaquil y Marcela Aguinaga a la Prefectura del Guayas.

Aquiles Álvarez es un empresario de 38 años, fue vicepresidente de Barcelona SC en dos ocasiones, casado con dos hijos pequeños: Aquiles Eduardo de 2 años y Luciana María de 1, nacidos en tiempos de pandemia.

Esta es su primera participación política y lo hace con la Revolución Ciudadana. Le preocupa la inseguridad de la ciudad, siente el contexto de todo lo que pasa en el día a día, palpa con la gente que siente la necesidad de un cambio, luego de 30 años de administración social cristiana.

Aquiles habló hace pocos días con el programa Al Sur del Panal de la Kolmena en donde trató varios temas de coyuntura local y nacional, con la vista puesta en las elecciones de febrero del próximo año.

¿Qué te llama al servicio público?

“Empecé muy chico con mi padre acompañándole, el creció con ese sentimiento de servicio social, le gustaba mucho la visión evangélica, estaba mucho en el tema de construir iglesias, de trabajar en la misión en los barrios pobres de la ciudad: Guasmo, La Trinitaria, crecimos con ese ejemplo de servicio social. Ya de grande lo canalice en la dirigencia deportiva que es donde me he desempeñado hasta ahora, también en el plano empresarial he realizado servicio social, ahora estamos con la oportunidad y el reto enorme de poder aplicarlo en la ciudad.

Visión de Guayaquil

El llamado modelo “exitoso” que ha ejecutado el Partido Social Cristiano ya tiene 30 años, es un modelo caduco, obsoleto que en su momento dio resultados importantes pero es un modelo concebido con ideas de hace 30 años; el mundo ha cambiado, la gente está consciente de que se necesita un cambio y para eso hace falta una reingeniería integral de los que es la gestión municipal.

Aquiles sostiene que es preciso incluir a la gente en su sistema municipal, para ello trabaja con equipos de planificación porque se debe planificar una ciudad inteligente, moderna, con áreas verdes reales, con un transporte público que realmente de soluciones, con seguridad para el peatón, para los discapacitados.

Comercio informal

Lo que se puede ver y se nota es que no hay una planificación bien armada para el tema de los vendedores informales, la solución no es el garrote, la solución no es reprimir, la solución es llamarlos al diálogo en una alcaldía de puertas abiertas, hoy tenemos una alcaldía de puertas cerradas de exclusión.

“Ese es el Guayaquil que soñamos una ciudad moderna, con áreas verdes, planificación en deporte, ciclismo”, etc.

Tú a tú

Música: Depende del momento, me gusta rock en español e inglés, baladas, etc.

Libro: La Biblia

Comida: Caldo de patas

Ecuador: Bendecido a pesar de todo los que le ha pasado últimamente

Guayaquil: Pasión

Personaje histórico: Me gustaría hablar con José Joaquín de Olmedo

Idolo: Dios, en lo terrenal mi padre y abuelo.

Confirmado.net / La Kolmena

