A propósito del destape de un presunto caso de corrupción que involucraría a un alto funcionario del gobierno de Guillermo Lasso y que se desempeñaba como asesor ad honorem, el ex director del INEC y experto en temas de política pública de desarrollo, Byron Villacís, escribió varios trinos al respecto.

En lo fundamental, hace un análisis respecto a la verdadera intención de crear espacios ad honorem.

“El problema no es si el ad honorem es corrupto o no, el problema es de quien no se da cuenta (intencionalmente?) que el modelo de gestión ad honórem fomenta estructuralmente prácticas corruptas”.

¿Por qué? Todo radica en un problema de categorización que -quien pretenda gobernar- lo debería tener muy claro. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

Partiendo de “Lo que es de todos es de nadie”, en este caso implica que aquellos que abusan de algo que no tiene propiedad en realidad estan abusando de algo público. En consecuencia, aquellos que abusan de la ambigüedad de “no es ni público ni privado” abusan de lo público. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

La distinción no se trata de una anotación meramente moralista (para una persona con básicos estándares de ética sería suficiente). Tiene además implicaciones legales y funcionales. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

Para que exista una norma que permita identificar ‘abusos de autoridad o circunstancias en que los funcionarios públicos u OTRAS AUTORIDADES PÚBLICAS están cometiendo abuso del poder para beneficios privados’ se requiere alusiones a actividades o acciones que afectan lo público. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

¿Por qué? Pues porque precisamente en esas actividades se desarrollan decisiones que afectan lo público pero deliberadamente borran la capacidad de responsabilizarse sobre aquellas decisiones. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

Borrar esas líneas con cargos ad-honórem o invirtiendo plata “privada” en bienes públicos tiene exactamente el efecto contrario al de luchar contra la corrupción: evita procesos de auditoría, elimina posibilidades de cuantificar las transacciones, e invita a abusos silenciosos. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

Es entonces una corrupción predecible y por ende una corrupción cuyo responsable no solo es el actor abusivo sino el que pasivamente permite, fomenta y gestiona esos espacios ambiguos. — Byron Villacís (@byronvillacis) July 23, 2022

