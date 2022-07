Hamburgo, 22 jul (dpa) – El fútbol en todo el mundo está de luto por la muerte del ex delantero alemán Uwe Seeler, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol de su país, que falleció el jueves a los 85 años.

Quizás la foto más famosa de Seeler fue tomada en Londres. Muestra al delantero de la selección alemana abandonando el campo del estadio de Wembley con la cabeza gacha, tras perder la final del Mundial de fútbol de 1966 contra Inglaterra.

Seeler fue el capitán de aquel equipo alemán que recibió el famoso gol de Wembley y que cuatro años más tarde perdió el llamado “partido del siglo” en la semifinal del Mundial de México 1970 contra Italia.

El icono del fútbol germano Franz Beckenbauer se mostró hoy muy conmocionado por la muerte de su compañero de muchos años.

“Uwe era mi más antiguo amigo, y mi mejor amigo”, señaló el ex jugador de 76 años al periódico “Bild” sobre el legendario atacante del Hamburgo y de la selección germana.

“Siempre me apoyó cuando me incorporé a la selección nacional siendo muy joven, así como ayudó a todos a lo largo de su vida. No hay otra persona tan grande como Uwe”, agregó el llamado “Kaiser”.

Seeler, capitán honorífico de la selección alemana al igual que Beckenbauer, nació en Hamburgo el 5 de noviembre de 1936. Ambos jugaron juntos en los Mundiales de 1966 y 1970.

EL Real Madrid reaccionó inmediatamente después de conocerse la noticia de la muerte de Seeler. “Queremos expresar nuestras condolencias, cariño y afecto a todos sus familiares, a sus compañeros de equipo, a su club y a todos sus seres queridos”.

“Todos estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de Uwe Seeler”, declaró el presidente de la Asociación Mundial de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino.

“Es una de las mayores leyendas del fútbol alemán. Sus logros y récords seguirán siendo inolvidables. No solo fue un gran goleador, sino también un modelo de modestia y de realismo”, agregó.

También los medios europeos honraron a la leyenda del fútbol germano. “Se va uno de los mejores delanteros europeos de todos los tiempos”, escribió la “Gazzetta dello Sport”.

Por su parte, el periódico británico “The Guardian” hizo una descripción de Seeler. “Antes de que Franz Beckenbauer inciara una época de mayor elegancia y técnica, Seeler fue el representante del tradicional fútbol alemán de aquella época: potencia, moral alta, compromiso y una indomable voluntad de ganar”.

Estos reconocimientos internacionales son aún más notables porque Seeler nunca ganó un Mundial ni una competición internacional con el Hamburgo.

“Ya que estuve en cuatro Mundiales, me hubiera gustado ganar al menos un título. Pero no tuve suerte”, dijo Seeler, quien marcó marcó 43 goles en 72 partidos con la “Mannschaft” y jugó toda su carrera en el Hamburgo, de 1954 a 1972.

Junto con Miroslav Klose, Pelé y Cristiano Ronaldo, Seeler es además uno de los únicos cuatro jugadores que marcaron al menos un gol en cada uno de los cuatro mundiales en los que participó.

Más que ningún otro jugador, el capitán honorífico de la selección germana representa el tipo de fútbol que muchos querrían volver a ver. El ex goleador era admirado por su sencillez, lealtad y fidelidad a su club.

En 1961 rechazó una oferta millonaria del Inter de Milán. Helenio Herrera, el entonces entrenador del club italiano, negoció con Seeler durante tres días. El ex técnico confesó luego que nunca antes se había enfrentado a una persona que renunciara a tanto dinero, algo difícilmente imaginable en el fútbol de hoy en día.

“Uwe Seeler fue un gran ídolo. Y ciertamente no solo en términos deportivos”, dijo el ex jugador del Hamburgo Felix Magath a la revista alemana “Focus Online”.

“Era una persona especial de la que se podía aprender mucho. Dejará un hueco muy grande. Estoy muy triste. Por unos años de diferencia, no nos tocó jugar juntos en el HSV. Todavía le estoy muy agradecido por muchas cosas”, agregó Magath.

Once años después del fin de la carrera de Seeler, Magath llevó al Hamburgo al mayor éxito de la historia del club hasta la fecha: la victoria en la final de la Eurocopa 1983 contra el Juventus.

Confirmado.net / Agencia DPA

