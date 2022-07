La nueva masacre carcelaria con 12 personas asesinadas, es una muestra de la falta de control en las cárceles e inacción de las autoridades para hacer frente a esta terrible situación. El experto en temas de seguridad, Gustavo Jalkh, en entrevista con radio Pichincha, reprochó el silencio elocuente del Gobierno ante las ya seis masacres que se han dado en la administración de Guillermo Lasso.

No hay Plan de Gobierno sino Plan de Negocio, resalta Gustavo Jalkh

Gustavo Jalkh, extitular del Consejo de la Judicatura, señaló que tras la nueva masacre ocurrida, esta vez en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, solo se demuestra que no hay Plan de Gobierno sino Plan de Negocio, con un total abandono de políticas públicas, pues es notorio que al Presidente de la República y su círculo no les interesa trabajar por el bien común.

🎙Antes se llevaba adelante un proceso de inteligencia preventiva penitenciaria donde se tomaba en cuenta a los comités de familias de los privados de libertad para tener una visión social de los internos, pero ya lo dejaron de lado ⬇️ pic.twitter.com/p5iYiicLZg — Radio Pichincha (@radio_pichincha) July 20, 2022

Criticó que los hechos sangrientos suscitados en los centros penitenciarios se quieran justificar con una pelea de organizaciones por territorio, evidenciando que el régimen no controla su territorio y por tanto no hay Gobierno y ni siquiera Estado: “Porque un elemento constitutivo del Estado es controlar territorio”.

Recordó que el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya alertaba que en las cárceles hay un autogobierno que es controlado por otros, de ahí que instó a retomar la institucionalidad que tanto le estorbo a Lenín Moreno y que hoy se denota su razón de ser como es el Ministerio de Justicia.

Reprochó el silencio elocuente del Gobierno ante las ya seis masacres que se han dado en la administración de Guillermo Lasso y aunque, dijo, las comparaciones no deberían darse, si se tiene que reconocer la labor del expresidente Rafael Correa quien se reunía una y dos veces a la semana con su gabinete de seguridad para trabajar en políticas de prevención.

Aseveró que el primer motín no debió ocurrir, pero incluso ahí se podría hablar de que los tomó desprevenidos, pero el segundo es cuestión de mediocridad, ya la tercera es indolencia y la cuarta demuestra un abandono absoluto del Estado: “No saben administrar la cosa pública, no la entienden, no es prioridad procurar la vida de los habitantes u honrar la vida garantizando seguridad”.

Mencionó que en el Gobierno de Correa los homicidios se redujeron de 15 por cada 100 mil habitantes a 5 por cada 100 mil, y hoy ya está por encima de los 18 y muy posiblemente a finales de 2022 supere los 20 por cada 100 mil habitantes: “La tasa más alta de la historia del Ecuador, esos niveles de violencia ahuyenta la inversión pública, son las causas que aumente el riego país”.

Jalkh puntualizó la necesidad de retomar la inteligencia preventiva penitenciaria, donde las autoridades se reunían con las organizaciones sociales, en este caso con los Comités de Familias de Privados de Libertad para tener una visión social de los internos e información sobre movimientos internos de bandas y desarticularlas a tiempo.

