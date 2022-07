Ocurrió en la España del primer mundo. Acá también pasó. Para detener a un rival político, para combatir su ideología y programa de gobierno, en vez de mostrarse mejores, con propuestas más viables y creíbles, optaron por mentir, calumniar, desprestigiar y desacreditar a la nueva opción, inventándose monstruosas infamias, fake news desde las mesas de redacción de los grandes medios y en concierto con los investigadores policiales, fiscales y otras hierbas. Lo dicen en un audio difundido recientemente, reconocen que son mentiras forjadas, fachos temerarios, con tal de embarrar a una tendencia política y a su líder, ante el “peligro” de que gane las elecciones. Ése fue el “crimen” de Pablo Iglesias de PODEMOS. Hoy los complotados ensayan los más absurdos argumentos; pero el daño ya está hecho. Sólo que Pablo se levanta como espuma ante la indignación ciudadana que se siente manoseada por el abusivo y ruin poder mediático.

Igual que acá. Con tal de impedir que Correa sea candidato, menos aún, que gane las elecciones el representante del Correísmo que se ha erigido en la pesadilla de la casta más reaccionaria de la derecha torcida y de sus medios de comunicación pautados, armaron un proceso penal para la persecución. Y ante la falta de pruebas, resolvieron a la velocidad del rayo condenar al ex Presidente por “influjo psíquico” y dejar en firme la sentencia hasta con Casación en tiempo record, a minutos de que puedan inscribir su candidatura. Así lograron el objetivo de excluir al odiado, lo que hoy muchos condenan, cuando ya nos recayó la triste y larga noche neoliberal. Prohibido olvidar, por si acaso…

Se instalaron las mesas de diálogo entre los estigmatizados como violentos, terroristas, financiados por el narcotráfico y el Gobierno. Proceso tortuoso, difícil, con mutuas desconfianzas. Tanto es así que ante la escasez de consensos, a la CONAIE le ha tocado reconocer como “un logro” de su lucha, al anuncio oficial del libre acceso a la Universidad, que si no va acompañado del incremento de sus rentas, volverán las interminables colas de aspirantes, víctimas del palanqueo, las coimas, el pago por matrículas, nivelación y exámenes, con lo cual dejará de ser gratuita, será para las élites, pues con la disminución de sus asignaciones, se afectará la calidad formativa y académica. Los pobres, los pueblos y nacionalidades sufrirán la exclusión y negación de su derecho a una Educación Superior pública y gratuita, que por lo visto no es una prioridad para la derecha financiera, cuya obsesión es incrementar la reserva monetaria internacional para cumplir con el FMI y la banca chulquera, asegurando el pago de la deuda externa, cuyos papeles no los tiene “juan pueblo”, sino las élites, “la gente de bien”.

- Advertisment Article Inline Ad -

Las mentiras tienen patas cortas, sin agraviar a los patuchos… Más pronto cae el mentiroso que el ladrón. Lo ideal es que ambos caigan. Lo que está ocurriendo en España es como para que pongan las barbas en remojo…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

Relacionado