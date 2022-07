MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) – Ben Affleck y Jennifer Lopez ya son marido y mujer. Los dos artistas, que mantuvieron una mediática relación en 2002 durante la que, aunque se comprometieron, no llegaron a casarse, han pasado por el altar en Las Vegas tras retomar su romance en 2021.

Tal como recoge Variety, los registros del condado de Clark (Nevada) revelan que Affleck y Lopez se casaron el pasado sábado 16 de julio en una discreta ceremonia. Además, la cantante confirmó su boda a través de su newsletter, On the JLo.

“Lo hemos hecho. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para conseguir una licencia junto a otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, relata. “Llegamos de milagro a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos durante unos minutos, permitiéndonos hacernos fotografías en un Cadillac descapotable rosa”, agregó.

“Con los mejores testigos que podáis imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una corta marcha nupcial. Al final fue la mejor boda que pudimos haber imaginado. Una que soñamos hace mucho y que se ha hecho real por fin”, dijo.

Lopez terminó el texto con un emotivo discurso. “Tenían razón cuando decían que todo lo que necesitas es amor. Estamos muy agradecidos de tener amor en abundancia y una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles. Permaneced el tiempo suficiente y tal vez encontréis el mejor momento de vuestra vida en Las Vegas a las doce y media de la noche en el túnel del amor, con vuestros hijos y con quien pasaréis toda la vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, concluye la vocalista, que firma el texto como Jennifer Lynn Affleck.

A nivel profesional, Affleck aparecerá próximamente en The Flash, Hypnotic y Witness for the Prosecution, así como en una secuela de El contable. También dirigirá un largometraje que está escribiendo junto a Matt Damon. Lopez tiene pendiente de lanzamiento The Mother, Shotgun Wedding, The Godmother y Atlas.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

