Las consolas de última generación como la PS5 y la Xbox Series X|S ofrecen una potencia de computación que permiten renderizar gráficos con un realismo impensable hasta hace muy poco. Sin embargo, las increíbles características técnicas de estos dispositivos servirían de muy poco si no fuera por los innovadores motores gráficos diseñados para sacarles el máximo rendimiento.

La mayoría de aficionados a la tecnología y a los videojuegos estará familiarizada con el famoso Unreal Engine, un motor hiperrrealista que se ha hecho hueco incluso en la industria de los efectos especiales para películas de alto presupuesto, pero el popular motor gráfico de Epic Games ha encontrado un rival a su medida en el RE Engine de Capcom.

Por supuesto, no podríamos hablar de la compañía japonesa sin mencionar la franquicia Street Fighter, uno de sus buques insignia junto a Resident Evil. La popularidad del clásico de lucha no ha dejado de crecer desde su lanzamiento para los salones recreativos a finales de los 80 y cuenta con innumerables entregas y crossovers, así como con productos que van desde camisetas, figuras de colección y juguetes hasta una tragamonedas de vídeo de casino en línea que se une a títulos como Tomb Raider, una película que ningún aficionado quiere recordar y varias series de animación.

Ahora, Capcom busca sacarle el máximo partido a la potencia de su RE Engine con Street Fighter VI, que saldrá a la venta en 2023 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Microsoft Windows.

Street Fighter 6 finalmente utilizará el RE Engine

Tras utilizar Unreal Engine para desarrollar Street Fighter V en 2016 y Marvel vs. Capcom: Infinite en 2017, muchos se preguntaban por qué Capcom no se centraba en su propio motor gráfico, un RE Engine que ya ha utilizando con éxito en otras de sus franquicias como Resident Evil o Devil May Cry. Ahora, por fin tenemos la respuesta con Street Fighter VI.

Seguramente la recepción mixta de títulos anteriores basados en el Unreal Engine ha tenido que ver, pero no cabe duda de que la madurez del RE Engine ha sido la clave para desarrollar la que se espera que sea la mejor entrega de la saga en más de una década. Parece que los desarrolladores de Capcom finalmente han conseguido la versatilidad que necesitaban de un motor que originalmente fue diseñado para facilitar juegos lineales como Resident Evil.

El motor ofrece unas físicas impresionantes y funciones antialias, de iluminación dinámica y animación procedural que harán las delicias de los amantes de Street Fighter mientras lo actualiza para una nueva generación. Aún nos quedan meses de espera, pero de momento ya lo hemos podido ver en acción en el avance de su página oficial y conocemos el plantel de luchadores que formarán parte del mayor torneo de lucha de la historia de los videojuegos.

