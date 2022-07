Cuando se trata de realizar apuestas deportivas, generalmente siempre pensamos en fútbol, baloncesto y otros deportes más tradicionales. Sin embargo, el hecho de vivir en un mundo globalizado en el que hay centenares de deportes que se practican en cualquier parte del mismo, ha llevado a las casas tradicionales de apuestas a diversificar sus opciones y añadir nuevos deportes en los que apostar online. Algo que resulta muy interesante para aquellos que quieran probar una experiencia diferente o simplemente pasar el rato con algo que se salga de lo tradicional.

Lo mejor de todo es que para conseguirlo no hay que buscar en casas de apuestas extrañas, sino que estas propuestas alternativas están presentes en las más punteras tales como Bodog. Para que tengas más claro qué es lo que puedes encontrar en estas casas de apuestas, vamos a enumerar algunos de los deportes raros en los que puedes apostar online.

Dardos

- Advertisment Article Inline Ad -

Aunque los dardos son un deporte ampliamente conocido en el Reino Unido y países de la zona, sí es cierto que en Ecuador no es algo habitual, al menos en su aspecto más profesional. Por eso hemos decidido incluirlo dentro de la lista de los deportes raros en los que puedes apostar en las casas de apuestas. Una de las ventajas de este juego es que ofrece una gran cantidad de opciones para apostar, que van mucho más lejos del simple ganador del encuentro.

Generalmente, las partidas de dardos se juegan con la modalidad 501, que implica que los jugadores deben reducir su contador a cero acertando los números correspondientes de la diana. Esto permite establecer una amplia variedad de opciones para apostar, que van desde el ganador clásico al jugador que anote más veces 180 puntos, la máxima puntuación que se puede alcanzar. También se puede apostar al número de rondas necesarias para ganar la partida o a muchas opciones más.

Deportes electrónicos

Aunque es cierto que los e-sports o deportes electrónicos son cada vez más conocidos entre los usuarios y jugadores, la opción de apostar sobre ellos es relativamente nueva. Por eso la consideramos como algo raro, aunque sí es cierto que con el paso del tiempo se va a convertir en uno de los elementos más potentes en numerosas casas de apuestas.

La oferta de estos juegos es variable en función de lo que cada página haya decidido. No obstante, esta es una lista de los juegos más habituales que se encuentran actualmente cubiertos por la posibilidad de realizar apuestas deportivas.

● Lol

● DOTA2

● Rainbow Six

● Valoran

● CS: GО

● Call of Duty

Respecto a los mercados y las opciones que tenemos para apostar, dado que cada juego tiene sus propiedades específicas, estas varían entre ellos. No obstante, las apuestas más habituales son aquellas que cubren al ganador del encuentro, el ganador de cada uno de los mapas, en aquellos juegos basados en este sistema y también al ganador final del torneo en el que los equipos estén compitiendo.

Lacrosse

Si eres aficionado a las series o películas estadounidenses ambientadas en el mundo universitario, es posible que conozcas este deporte. Pero, en caso contrario, seguramente no tendrás ni idea de lo que estamos hablando. El lacrosse es un deporte de pelota que se juega con una especie de cestas y sobre un campo de gran tamaño, teniendo por objetivo anotar tantos en la red del equipo contrario.

Generalmente,a este deporte se juega sobre césped y existen competiciones tanto masculinas como femeninas. Entre ellas se encuentran tanto los campeonatos nacionales, principalmente celebrados en Estados Unidos, como los mundiales, que se celebran con una cierta frecuencia.

Carreras de trotones

Las carreras de animales, tales como las de galgos o caballos, siempre han sido un clásico, ya no solamente las casas de apuestas online, sino también en las tradicionales. Sin embargo, dentro de la oferta existente relacionada con esta categoría existe un deporte cuanto menos particular. Hablamos de las carreras de trotones.

En este caso nos encontramos ante unas carreras de caballos en las que estos tiran de un carro muy ligero sobre el que monta el jockey, que no se sitúa subido a la grupa del animal, como es habitual. El resultado es un deporte muy interesante desde el aspecto visual, que cuenta con una serie de técnicas propias y diferentes de las de la equitación clásica. En cuanto al juego, en esta versión se pueden hacer todas las apuestas tradicionales que realizaríamos en una carretera hípica clásica.

Bowls

Este particular juego recuerda a la petanca que se juega en España y en otros países latinos. Los bowls se juegan sobre hierba y tiene como objetivo acercar al máximo una serie de bolas de gran tamaño respecto a una bola más pequeña. Se juega de forma individual o por parejas y en función del número de bolas y su ubicación, se van dando diferentes puntuaciones. Es uno de los juegos más extraños que podemos encontrar a la hora de realizar apuestas deportivas en la red.

Política

Aunque no es un deporte propiamente dicho, dado que hablamos de rarezas dentro de las casas de apuestas online, hemos querido también mencionar esta categoría. Si tienes un firme convencimiento de que un país va a conseguir la victoria de un cierto candidato presidencial, también puedes apostar por ello. De nuevo, la oferta es variable en función de lo que las diferentes casas de apuestas preparan, no siendo esta una categoría demasiado frecuente. Pero si quieres probar suerte, seguramente no te costará demasiado trabajo encontrar una página web en la cual puedas apostar por candidatos políticos.

Confirmado.net

Relacionado