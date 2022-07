MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) –

La tenista española Paula Badosa, que este lunes ha caído ante Simona Halep (6-1, 6-2) en los octavos de final de Wimbledon, tercer ‘Grand Slam’ de la temporada, ha recordado que “no” es Rafa Nadal ni lo va “a ser”, y que por ello le gustaría que se le exigiera “un poco menos” a ella y al resto de deportistas españoles.

“Siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora la pregunta es por qué no se gana, y cuando se pierde en la primera semana que por qué no llegas a la segunda. No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser”, declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro en la pista central del All England Club.

En este sentido, recalcó que la gente le exige demasiado a ella y, en general, a los deportistas españoles. “Nos hemos malacostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores y ojalá algún día pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos”, apuntó.

Sobre el duelo ante Halep, que ya la superó en el Mutua Madrid Open, reconoció que cometió “muchos fallos”. “A nadie le gusta estar en octavos de Wimbledon en la central y durar solo una hora sin ser capaz de desplegar mi juego, estoy en ‘shock’ igual que vosotros. He intentado ser más agresiva que en Madrid y he fallado más. Lo último que quiero es jugar contra ella otra vez”, confesó.

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

