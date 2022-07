Violencia política de género. Bajo esta infracción electoral muy grave fue presentada una denuncia en contra del presidente Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero y los ministros del Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa Nacional, Luis Lara, por parte de Angélica Porras, representante de la agrupación Acción Jurídica Popular y otros ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Identifican cadáveres que fueron hallados calcinados en el recinto La Marina, de Quevedo; una de las víctimas era un reconocido abogado y empresario artístico. Se investiga si estas muertes tienen relación con los pasquines que circularon el viernes pasado en la ciudad, donde se anunciaba una especie de “limpieza.

Concluido el estado de excepción por la inseguridad, el control de armas y operativos policiales deben mantenerse en las calles y ampliar la vigilancia en la frontera norte, sugieren especialistas. El Ejecutivo dispuso la medida el 29 de abril por grave conmoción interna, por razones de seguridad ciudadana, según el Decreto.

- Advertisment Article Inline Ad -

La Fiscalía del Guayas procesó a John Franklin T. P. por su presunta participación en el secuestro extorsivo contra una persona, registrado ayer en una urbanización de la vía a Salitre. Juez Wilner Valencia le dictó prisión preventiva.

Precios de la gasolina extra y eco a $ 2,40 y del diésel a $ 1,75 ya están en vigencia en Ecuador. El decreto 467 fue firmado por el presidente Guillermo Lasso anoche. Distribuidores de gasolina dijeron que todas sus estaciones ya cumplen con el nuevo valor.

El Presidente de la República no ejercerá su facultad excepcional prevista en la Constitución de la República, que permite solicitar la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas de conformidad con la ley; y, se instruye al ministerio del ramo no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de este Decreto Ejecutivo.

Confirmado.net

Relacionado