La paz no es la simple ausencia de guerra. Ni la fría soledad de los sepulcros, dominada por el dolor y el llanto. Eso no es paz. Ni lo es el sometimiento por la fuerza de la intimidación y la amenaza. Se puede vencer; pero no convencer. La paz es el resultado de un proceso de reconocimiento de derechos, garantías y sueños de las grandes mayorías sometidas por siglos, que aspiran a una auténtica libertad, hija de los consensos que remedien la injusticia social. Pero cuando el diálogo es un slogan vacío, surgen los desencuentros. Y si la respuesta es la descalificación a la Resistencia y a sus líderes, se pierde tiempo precioso y se calienta la pradera. Quien le queda debiendo a la verdad desde su visión sesgada, es el poder mediático, que no asume su tarea fundamental de informar y orientar, sino todo lo contrario…

El Papa Francisco define con serena y firme sabiduría, no a la paz simplona y utilitaria, sino a la unidad de las naciones latinoamericanas para enfrentar el sometimiento imperialista de toda laya, con la soberanía de los pueblos. Destaca en esa lucha el sueño de Bolívar y San Martín. Este valiente pensamiento del Prelado le ha ganado la antipatía del sector más reaccionario entre cardenales y más curiales, exponiéndose al riesgo de sus detractores. Prioriza la unidad, la dignidad, los derechos. Entonces sí vendrá la paz como consecuencia.

Todos perdimos. Malbarataron la oportunidad del verdadero “encuentro” para atender una agenda legitimada por su irrefutable razón histórica. Salieron a las calles porque no tienen ingresos, la producción agrícola es ignorada por la ausencia de precios de sustentación que fueron oferta de campaña. No hay servicios públicos. El que busque salud, educación, seguridad, que los pague y al contado. Es la lógica del Neoliberalismo, para quien el Estado en su más mínima expresión no es más que el guardián de sus propiedades y privilegios. La gente no entiende cómo se afana la fuerza pública con espectacular despliegue de recursos, bombas y toletes, para reprimir las manifestaciones y no hace lo mismo con la delincuencia y sus sicarios.

Lo conseguido no recoge todas las aspiraciones del pliego; pero es un fuerte llamado a atender esas justas demandas. Surgió un líder que con su sabiduría ancestral legitimó a la Resistencia como lo que es: una garantía democrática y constitucional. A propósito, la aplicación de una norma de la Carta Magna no es golpismo, como alegaron los “imparciales opinólogos”. El Ejecutivo lo invocó reiteradamente cuando dijo que tenía listo el decreto para la “muerte cruzada”. Nadie le acusó por anunciar una de sus facultades. La función Legislativa lo ejerció y por ello nadie debe escandalizarse. Les fue de ocasión a los del mercado de conciencias (si la tuvieran). Sus electores les pedirán cuentas en las seccionales de febrero próximo. Y se esfumarán en la bruma de la historia.

Para los diálogos estuvieron prestos y cumplieron tanto el Presidente Saquicela, como Monseñor Cabrera, titular de la Conferencia Episcopal. Ambos oriundos de la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Atenti Ucrania y Rusia…

Artículo firmado por Juan Cárdenas

