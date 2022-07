¡Ya está aquí! No falta nada para el 4 de julio o, lo que es lo mismo, el Día de la Independencia en Estados Unidos (Independence Day) y todo el país se paraliza para celebrar este gran día para los americanos. Parrilladas, fuegos artificiales y miles de banderas serán los protagonistas de este gran día ¡vamos a ver el por qué y cómo de este día!

4 DE JULIO – DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Barbacoas, fuegos artificiales y banderas americanas, muchas banderas americanas. Seguro que te imaginas eso en torno al 4 de julio y sí, te lo confirmamos, es totalmente como te lo imaginas. El Día de la Independencia en Estados Unidos es una de las fiestas más importantes para los estadounidenses y recoge todos estos “clichés” americanos junto a una importante celebración que representa su patriotismo. Por lo tanto, es una fiesta típicamente americana, pero en la que se ensalza un hecho histórico muy importante.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA?

Películas, series de televisión, eventos deportivos…cuando los ojos de medio mundo están atentos al espectáculo, los americanos aprovechan para demostrar su patriotismo, ¡hasta el gran Bruce Springsteen escribió un disco con título «Born in the USA»!.

Está claro que los estadounidenses hacen mucho hincapié en su patriotismo, llevan la bandera siempre con ellos, sienten orgullo de ella y se emocionan cantando el himno. Pero, ¿de dónde viene tanto patriotismo y amor por su país?

Todo comenzó en la Guerra de la Independencia, con un conflicto que enfrentó a las Trece Colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, finalizando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. El 2 de julio de 1776, el congreso continental votó a favor de la independencia y dos días más tarde delegados de las Trece Colonias adoptan la Declaración de la Independencia, un documento histórico elaborado por Thomas Jefferson. Desde 1776 hasta la actualidad, el 4 de julio se ha celebrado como el nacimiento de la independencia americana y desde 1941 es considerada como Fiesta Federal.

Conforme pasan los años, la importancia política de esta fiesta está en declive, pero el Día de la Independencia permanece como una importante Fiesta Nacional símbolo del patriotismo estadounidense.

¿CÓMO SE CELEBRA EL 4 DE JULIO?

Dependiendo de cada zona de Estados Unidos, la fiesta se celebra de una u otra forma. Sin embargo, en todas las celebraciones hay elementos comunes. ¡A continuación te lo contamos! Y podrás tener el manual básico para celebrar el 4 de julio al estilo americano.

DESFILES – 4 DE JULIO

En una celebración americana de cualquier tipo no puede faltar un desfile o cabalgata en toda regla y, como no, el 4 de julio no podía ser menos. El Día de la Independencia es una Fiesta Nacional celebrada de forma muy patriótica con shows alrededor de todo el país, desde las ciudades pequeñas más simples hasta las calles principales, como el desfile de Washington D. C. con cientos de miles de espectadores.

FESTIVALES – 4 DE JULIO

La semana del 4 de julio se llena de festivales de todo tipo, música, exposiciones e incluso de comida, lo importante es salir a celebrarlo a pie de calle. Verano es la temporada de festivales de música por excelencia y en Estados Unidos podrás encontrar conciertos durante estas fechas seguro. Uno de los conciertos más populares en esta fecha es el “A Capitol Fourth” en Washington D.C. que cuenta con actuaciones de algunos de los artistas musicales más conocidos y galardonados del país como la Orquesta Sinfónica Nacional.

Un concurso muy popular que se celebra todos los años el 4 de julio es el Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest en Coney Island, NY. Es un concurso de comer tantos perritos calientes como puedas en 10 minutos (el campeón del año pasado llegó a 70). Este evento que comenzó hace más de 100 años atrae cada año a unos 3.000 espectadores y es televisado por la ESPN. Verlo para creerlo.

LA BANDERA – 4 DE JULIO

La clave de las celebraciones del 4 de julio es la bandera americana. Si no tienes una, estás perdido y no estás dentro de la fiesta. Normalmente los estadounidenses no pierden la oportunidad de mostrar su patriotismo usando su bandera, por eso el 4 de julio no es menos. Las calles y las casas se llenan de rojo, blanco y azul. Y ya no solo es sacar la bandera, la gente se disfraza o se hace sus propios atuendos para salir vestido con estos colores y celebrar el Día de la Independencia como se merece.

FUEGOS ARTIFICIALES – 4 DE JULIO

Otro de los imprescindibles estadounidenses para el 4 de julio son los fuegos artificiales. Aquí tienes dos opciones: o los lanzas tú o puedes asistir a los numerosos shows de fuegos artificiales que organizan en las ciudades para que todo el mundo disfrute de ellos. Decidas lo que decidas, incluso hacer ambas cosas, los fuegos artificiales son claves para despedir el Día de la Independencia. La gente comienza a lanzar fuegos artificiales hasta una semana antes de dicho día y las tiendas que los venden sacan a la venta los productos más espectaculares. Uno de los shows más populares es el Macy’s Fourth of July Fireworks en Nueva York con música, conciertos, comida y shows durante todo el día.

COMIDA AMERICANA – 4 DE JULIO

Entre desfiles, concursos y fuegos artificiales otra tradición muy típica de Estados Unidos es reunir a la familia y hacer una barbacoa. ¿Hay algo más americano que una barbacoa con hamburguesas y perritos calientes? Y de postre una tradición del 4 de julio es ¡hacer tu propio helado! Si Googleas un poco, encontrarás cientos de recetas diferentes para hacer este día un poco más americano.

Y esto es todo, ahora ya puedes celebrar el 4 de Julio al más puro estilo americano. Enjoy!

