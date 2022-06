WUHAN, 29 jun (Xinhua) –Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh, presidente de Estado y presidente de la Comisión Militar Central, subrayó el día 28 durante una visita a Wuhan, provincia de Hubei, que la independencia y autosuperación científica y tecnológica constituye la base de la fortaleza y prosperidad de un país y la esencia de su seguridad. Debemos aplicar completa, precisa e integralmente la nueva concepción del desarrollo, implementar a fondo la estrategia del desarrollo propulsado por la innovación, mantener la arteria vital de la ciencia y la tecnología firmemente en nuestras manos, avanzar más en la independencia y autosuperación científica y tecnológica, mejorar continuamente la independencia, la autonomía y la seguridad de nuestro desarrollo, generar más tecnologías e industrias nuevas y abrir nuevas áreas y vías de desarrollo económico, a fin de formar nuevas ventajas en la competencia internacional.

En la tarde del día 28, Xi Jinping, acompañado por el secretario del Comité Provincial de Hubei del PCCh Wang Menghui, y el gobernador de la provincia, Wang Zhonglin, realizó investigaciones profundas en las empresas y las comunidades de Wuhan.

Xi Jinping llegó primero a Wuhan Huagong Laser Engineering Co., Ltd. para la inspección. En el complejo de I+D de la empresa, Xi escuchó la presentación de la situación sobre el desarrollo de la industria de la información optoelectrónica y sobre la conquista de avances rompedores en las tecnologías medulares de la provincia de Hubei, e inspeccionó detalladamente la exhibición de los logros innovadores de la industria de los chips. Xi señaló que la información optoelectrónica es una industria estratégica de alta tecnología con una amplia gama de aplicaciones, y también una industria de alta tecnología en la que China está en condiciones de liderar la conquista de avances rompedores. La zona de desarrollo de nuevas tecnologías de Donghu del municipio de Wuhan de la provincia de Hubei se distingue de las demás en el campo de la industria de la información optoelectrónica. Es necesario reforzar la conquista de avances rompedores referente a la I+D de las tecnologías, dominar más tecnologías medulares con derechos de propiedad intelectual nacionales, ampliar constantemente la cadena de innovación y mejorar sin cesar la cadena sectorial, para contribuir más a la promoción del desarrollo acelerado de nuestra industria de la información optoelectrónica. Con el desarrollo y el robustecimiento de China, la conquista de avances rompedores en las tecnologías claves y medulares, las cuales implican problemas de “cuello de botella”, no admite dilación, razón por la cual debemos adherirnos a la resolución de los problemas como rumbo orientador y dar rienda suelta a las ventajas propias del nuevo tipo de sistema de movilización nacional de nuestro país, levantando los ánimos y poniéndonos al día, con miras a acelerar la culminación de la independencia y la autosuperación científicas y tecnológicas.

- Advertisment Article Inline Ad -

Xi Jinping visitó sucesivamente el pabellón de ciencia y tecnología de láser de la empresa y el taller de producción de equipos inteligentes de láser para paneles de semiconductores, donde vio las exposiciones sobre la aplicación industrial de la tecnología láser. Xi destacó que la fabricación de alta gama es un importante apoyo para el desarrollo económico de alta calidad. Para promover el cambio de modalidad y la actualización de la industria manufacturera de China y hacer del nuestro un país fuerte en la manufacturación, debemos fortalecer la I+D de las tecnologías, aumentar la tasa de sustitución de la fabricación nacional y tomar la arteria vital de la ciencia y la tecnología en nuestras propias manos, de manera que el país pueda hacerse fuerte verdaderamente.

Mientras sostuvo una cordial conversación con los empleados delante del edificio de los talleres, Xi Jinping señaló que nuestro país, en calidad de la segunda economía más grande del mundo, todavía tiene bastantes puntos débiles. No es muy sólida la base de algunas industrias y un mayor desarrollo debe basarse en la innovación, la cual es un factor decisivo para la construcción integral de un país socialista moderno y el cumplimiento del objetivo de lucha fijado para el segundo centenario. Atribuyendo gran importancia a la innovación científica y tecnológica, el Comité Central del Partido aplica la estrategia de vigorización del país mediante la ciencia y la educación y la del desarrollo propulsado por la innovación. Si cada ciudad, cada zona de desarrollo de altas y nuevas tecnologías, cada empresa científica y tecnológica, así como cada investigador científico, puede promover la innovación científica y tecnológica sólidamente siguiendo el rumbo de desarrollo definido por la nación, podremos sin duda alguna alcanzar las metas establecidas. Nuestra generación debe asumir esta gloriosa misión. La innovación científica y tecnológica se basa primero en la inversión y, en segundo lugar, en los talentos. Xi dijo que le alegra mucho ver que muchos talentos se reúnen aquí, todos jóvenes y llenos de vigor. El Comité Central del Partido presta mucha atención al desarrollo de los talentos científicos y tecnológicos, y los comités partidarios y gobiernos a todos los niveles deben crear en la medida de lo posible sistemas y mecanismos y entornos de trabajo y vida favorables a la innovación científica y tecnológica, de modo que los trabajadores científicos y tecnológicos puedan aportar mayores contribuciones a la patria y al pueblo. Él desea que todos no dejen de hacer esfuerzos para conseguir mayores éxitos.

Posteriormente, Xi Jinping llegó a la comunidad de Zhiyuan, vecindad de Zuoling, zona de altas y nuevas tecnologías de Donghu, para seguir su visita de inspección. La comunidad ha sido fruto de un proyecto de una empresa de propiedad estatal de transformación de núcleos de chabolas y de construcción unificada gubernamental. Después del brote de la COVID-19, se aplicó estrictamente un sistema de responsabilidad por la prevención y el control epidémicos en cinco instancias, formando un sistema de garantía de la estabilidad comunitaria que combina la reanudación laboral y la prevención y control de la epidemia para promover ordenadamente el retorno a la normalidad de la vida y el trabajo de los residentes. Al escuchar la presentación de los trabajos de la provincia de Hubei sobre la prevención y el control regulares de la epidemia y la gestión comunitaria después de la situación epidémica, Xi Jinping destacó la contención rápida sin grandes repuntes en Wuhan, ciudad en la que se produjeron varios brotes colectivos durante los últimos dos años tras la victoria lograda en la batalla en defensa de Wuhan de 2020. El trabajo de prevención y control regulares de la epidemia en Wuhan ha sido eficiente y hay que resumir sus experiencias pertinentes. La práctica ha evidenciado que las directrices y políticas concernientes definidas por el Comité Central del Partido son correctas y eficaces, por lo que hemos de perseverar en las mismas inquebrantablemente.

Xi Jinping entró en la sala de servicio de voluntarios, conversó con los trabajadores comunitarios, los cuadros militantes del Partido que se trasladan a trabajar en los niveles de base y los voluntarios para conocer el funcionamiento del mecanismo de la prevención y el control conjuntos de la epidemia en dichos niveles, y los animó a reforzar las cercas de la prevención y el control de la epidemia en la primera línea, con miras a crear un entorno de vida tranquilo y pacífico para los residentes. Recorriendo la comunidad, Xi Jinping expresó su afirmación sobre las medidas de prevención y control regulares de la epidemia tales como la toma de muestras de ácido nucleico para la conveniencia de la comunidad. Él enfatizó que, en la lucha contra la epidemia, la comunidad ha desempeñado un papel muy importante tanto en la prevención y control de emergencia como en la regular. En resumen, la lucha antiepidémica tiene que apoyarse en la detección temprana y el tratamiento rápido, en la unión de voluntades de las amplias masas populares y en las comunidades, que representan una base crucial. Es menester perfeccionar las medidas de prevención y control regulares de las comunidades, actuar resueltamente una vez detectados los brotes, sin vacilar de ninguna manera, tomar medidas científicas y estrictas de control y elevar el nivel de la prevención y el control científicos y precisos, a fin de defender firmemente la línea de defensa de comunidades.

Ciñéndose al problema prominente del envejecimiento poblacional, la comunidad de Zhiyuan ha innovado el modelo del servicio para la tercera edad y ha establecido otro basado en el hogar, apoyado por la comunidad y complementado con instituciones, caracterizado por la combinación de los servicios médicos y sanitarios con los de atención a la vejez. En el centro comunitario de servicios a los militantes del Partido y las masas, Xi Jinping preguntó a los trabajadores de la comunidad sobre cómo la construcción partidaria ha conducido la gestión de las comunidades de base y los servicios convenientes para la población, conversó cordialmente con los ancianos que fueron allí a tramitar sus asuntos y les preguntó detalladamente las circunstancias de sus familias. Él señaló que las comunidades constituyen las unidades básicas del sistema de gobernanza urbana. Una de las ventajas de nuestro sistema de gobierno del país es consolidar bien las bases que son las comunidades urbanas y rurales. Es preciso fortalecer la construcción de los organismos partidarios de las comunidades y reforzar las funciones políticas y organizativas de ellos, con el objetivo de desplegar mejor su papel dirigente en la gestión comunitaria, así como el papel vanguardista y ejemplar de los miembros del Partido. Hay que dedicar más recursos a las comunidades, potenciar su fuerza laboral, fomentar la informatización y mejorar la capacidad de respuesta a emergencias y el nivel de administración y servicio, al objeto de sentar sólidos cimientos para la gobernanza urbana en los niveles de base.

Los cuadros y las masas se reunieron en la pequeña plaza de la comunidad y saludaron emocionados al secretario general. Xi Jinping dijo amablemente a ellos: “Siempre me he preocupado por el pueblo de Wuhan, y dos años después, estoy otra vez en esta ciudad heroica para visitarles. Desde el estallido de la epidemia, los numerosos trabajadores comunitarios han estado en la primera línea de la prevención y el control epidémicos durante largo tiempo, realizando gran cantidad de tareas concretas complicadas y minuciosas y sirviendo de todo corazón a los residentes de la comunidad. Han trabajado muy duro y sus méritos no serán ignorados. Me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar mi sincero saludo a todos ustedes y a los demás trabajadores comunitarios del país”.

Xi Jinping destacó que la epidemia de COVID­-19 es una gran prueba. Persistiendo en la supremacía del pueblo y de la vida, en la prevención de la importación de casos y de repuntes dentro del país y en la supresión en tiempo real de brotes, hemos reajustado constantemente las medidas de prevención y control en función de las coyunturas y las circunstancias, habiendo protegido al máximo la seguridad de la vida y la salud de la población. Como la cifra base de nuestra población es grande, serían inimaginables las consecuencias si hubiéramos aplicado políticas de prevención y control como las de inmunización masiva o el desistimiento. El Comité Central del Partido ha determinado la aplicación de una política de supresión en tiempo real de brotes a partir de la naturaleza y el propósito del Partido y de las condiciones concretas del país. Ha optado por afectar un poco temporalmente al desarrollo económico evitando perjudicar la seguridad de la vida y la salud de la gente, y, en especial, protegiendo bien a los ancianos y a los niños. En términos generales, nuestras medidas de prevención epidémica son las más económicas y más eficaces. Liderados por el PCCh y contando con los importantes cimientos en los niveles de base que son las comunidades, tenemos la capacidad y la fuerza real de aplicar una política de supresión en tiempo real de brotes hasta lograr la victoria final.

Xi Jinping señaló que todavía no ha terminado la epidemia y sigue siendo muy alta la presión ejercida sobre la prevención de la importación de casos y de repuntes dentro del país. La perseverancia significa la victoria. Hemos de superar la mentalidad de relajar la vigilancia, la idea de cansancio de la lucha y la actitud de falta de ánimo, impulsar los trabajos de prevención y control de la epidemia de manera sólida y esmerada y, al mismo tiempo, promover en la medida de lo posible un desarrollo económico estable y sano. Los comités del Partido y los gobiernos a todos los niveles deben recurrir a todos los medios para ayudar a la gente en la resolución de sus dificultades prácticas garantizando que el desarrollo económico y la vida y producción del pueblo se vean menos afectados. Tenemos la confianza para coordinar bien la prevención y el control epidémicos y el desarrollo económico y social, procurando que el desarrollo económico del país alcance un nivel relativamente bueno este año.

Ding Xuexiang y responsables de departamentos pertinentes del Comité Central del Partido acompañaron en la visita de inspección.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

Relacionado