Uno de los 10 puntos que la CONAIE ha puesto en la mesa de diálogo, ha sido la rebaja de la gasolina extra, eco y diesel en 40 centavos del precio oficial. El precio oficial de la gasolina extra y eco país es de 2,55 USD, y de diesel de 1,90 USD, y el pedido de la CONAIE es que se rebaje la gasolina extra y eco país a 2,10 USD, y de diesel a 1,50 USD. De parte del gobierno se señala que es imposible acoger esa propuesta, y sólo se puede rebajar 10 centavos.

¿Pero cuanto representa la reducción del gobierno de 10 centavos, y cuanto representa la propuesta de la CONAIE?

La rebaja de 10 centavos propuesto por el gobierno podría representar 302,9 millones de dólares, mientras la propuesta de la CONAIE podría representar 1.241,4 millones de dólares. Si analizamos los valores absolutos, se pensaría que la propuesta del gobierno es mejor, pero ¿cuánto afecta a la inflación y el costo de la vida la propuesta del gobierno? La afectación es mayor, mientras se pensaría que la propuesta de la CONAIE es mala, pero ¿cuánto afecta a la inflación y el costo de la vida la propuesta de la CONAIE? La afectación es mucho menor.

Ahora también nos podríamos preguntar ¿Se puede cubrir lo propuesto por la CONAIE? Y la respuesta es POR SUPUESTO.

¿De dónde saldría entonces esos valores para cubrir la propuesta de la CONAIE? Pueden salir de los excedentes de ingresos petroleros por el diferencial obtenido por un mayor precio del petróleo respecto a lo presupuestado, mientras se presupuestó el precio del petróleo en 59,20 para el año 2022, los precios han sobrepasado los 110 dólares. Por tanto, el diferencial o los excedentes obtenidos en los ingresos petroleros entre enero a junio de 2022 representa mucho más que la propuesta de la CONAIE, puesto que mientras la propuesta de la CONAI representaría 1.241,4 millones de dólares, los excedentes por ingresos petroleros representaría 1.853 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, si se mantiene la tendencia de precios, lo que se obtendría al final del año 2022 sería de 3.706 millones de dólares, 3 veces lo que representaría la propuesta de la CONAIE, pero con beneficios sociales por un menor costo de la vida y una menor inflación.

Además, la propuesta de la CONAIE podría ser cubierta por medio de parte de las reservas que a mayo 2022 asciende a 8.184 millones de dólares, considerando que por ley se debe mantener el 5% del total de los depósitos o créditos que existen en el país. Si consideramos que a abril 2022 los créditos fueron de 54.537,6, las reservas mínimas podrían ser de 2.726 millones de dólares, por tanto, se podría utilizar más de 5.458 millones de dólares, para cubrir la propuesta de la CONAIE.

Es decir, para cubrir la propuesta de la CONAIE que representaría 1.241,4 millones de dólares se tienen 1.853 millones de dólares de los excedentes por ingresos petroleros de los primeros 6 meses del año, y 3.706 millones de dólares a final de 2022, 3 veces lo que representaría la propuesta de la CONAIE. Y se tiene en disponibilidad, reservas por 5.458 millones de dólares, para cubrir la propuesta de la CONAIE.

Entonces, ¿por qué el gobierno no acepta la propuesta que beneficie la paz del país y mejore el costo de vida de la población por no incremento de las cosas?, simplemente porque la prioridad es pagar deuda externa, beneficiar a los tenedores de deuda ecuatoriana, y no generar la tranquilidad del país y mejorar el costo de vida de la población.

Artículo firmado por Marcelo Varela

