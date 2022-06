Al menos 170 personas con discapacidad física en Ecuador han logrado incorporarse al mercado laboral gracias a la petrolera china Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A, la cual ha contribuido a una sociedad inclusiva con igualdad de derechos en el país sudamericano.

Tal es el caso de la ecuatoriana de 38 años Verónica García, quien encontró una nueva oportunidad de vida gracias a un proyecto de integración laboral de la firma china luego de que en noviembre de 2013 vivió uno de los peores momentos de su vida cuando fue agredida por su ex pareja, quién le disparó.

La mujer oriunda de la ciudad costera de Manabí (occidente), perdió su brazo izquierdo y sufrió otras afectaciones a nivel físico, cognitivo y psicológico que la mantuvieron hospitalizada por más de tres meses para después tener que recibir intensas jornadas de terapia y someterse a operaciones con elevados costos, que la dejaron endeudada e intranquila por el futuro de sus tres hijos.

- Advertisment Article Inline Ad -

“A mí me sacaron prácticamente de la morgue, perdí la mentalidad, quedé en silla de ruedas, pero volví a levantarme arrastrándome, haciendo terapias (…) para criar a mis hijos”, indicó la mujer en entrevista con Xinhua.

Sin embargo, con gran coraje y determinación ha sabido superar este triste episodio, y en su deseo de resurgir, dejó hace ocho años el campo donde se dedicaba a la agricultura, y vino a la ciudad de Quito, la capital del país, para empezar una nueva vida.

“¡Qué hacía yo sin trabajo¡ Perdí un brazo, el otro está con cuatro injertos de clavo y no ha sido algo fácil”, apuntó.

Es así, que acudió en busca de ayuda a la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif), entidad que agrupa a 59 asociaciones de personas con discapacidad física en 23 provincias del país y apoya el desarrollo integral y el fortalecimiento de destrezas y habilidades de este grupo vulnerable.

Verónica, recuerda con alegría cuando dejó su carpeta en la Fenedif, que tras conocer su caso, le seleccionó para una plaza de trabajo dentro de la iniciativa de “Servicios de integración laboral”, que la entidad mantiene desde hace 12 años con Sinopec como parte de la responsabilidad social de la empresa china.

A través de esta iniciativa, Sinopec da cumplimiento al Código del Trabajo de Ecuador que a partir del año 2009 establece la obligatoriedad de las empresas de contratar el 4 por ciento de personas con discapacidad dentro del total de su nómina de trabajadores.

Después de un proceso de dos meses de capacitación, Verónica fue ubicada como secretaria administrativa de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Pichincha, en Quito.

“Tuve otra oportunidad de vida. Para mí ha sido una satisfacción a pesar de los momentos difíciles que pasé. Por medio de la empresa Sinopec, gracias a Dios, encontré mi objetivo de seguir adelante. Me dieron trabajo y hasta el momento para mí ha sido un éxito, para mi bienestar y el de mi familia”, señaló.

Contó que se siente orgullosa ya que su vida ha cambiado en varios aspectos y abogó por que otras personas con discapacidad tengan la misma oportunidad que ella a través de la Fenedif, que este domingo cumplió 30 años de creación.

“Gracias a la empresa china que me dio la apertura me siento orgullosa, satisfecha. Este apoyo a nosotros es hermoso, y asimismo, espero que a las personas con discapacidad les sigan dando ese apoyo, porque a veces no es fácil tener un trabajo, no tener apoyo, y hay humillación”, apuntó.

La mujer aseguró que “nada es imposible en la vida” y felicitó iniciativas como las de Sinopec, que a la fecha ha beneficiado a 170 personas con discapacidad física.

Cada año, la empresa provee de salarios básicos a 10 personas con discapacidad física en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, que actualmente trabajan en ocho provincias del país.

“Para Sinopec el cumplimiento de la ley es primordial, va más allá de la obligación y se convierte en un compromiso social para garantizar los derechos humanos”, dijo a Xinhua el gerente general de Sinopec en Ecuador, Qian Genchun.

Debido al giro de negocio de Sinopec, que desarrolla actividades petroleras en campos de operación, las personas con discapacidad física desarrollan labores administrativas tanto en la Fenedif como en sus asociaciones, apoyando así una sociedad más justa, equitativa e incluyente.

Con información de Agencia XINHUA / CONFIRMADO.NET

Relacionado