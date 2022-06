El diálogo entre el Gobierno y los Movimientos Indígenas no se volverán a sentar a la mesa de negociaciones, al menos mientras Leonidas Iza siga al frente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, advirtió que Iza no es un interlocutor confiable y que no dialogarán.

El país ha sido testigo de todos los intentos que hemos tenido por dialogar pero no podremos hacerlo con quienes pretenden secuestrar la paz del Ecuador. ¡Eso no lo vamos tolerar! Hago un llamado a unidad y a la defensa de la democracia.pic.twitter.com/uw3OiylVaw — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 28, 2022

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador -CONAIE- dará a conocer su repuesta en breve. Leonidas Iza su presidente, señaló que darán a conocer a sus bases la respuesta y luego al país.

Leonidas Iza, presidente @CONAIE_Ecuador, dice que primero hablará con la dirigencia para dar un pronunciamiento. Aquí su primera reacción ⤵️ pic.twitter.com/3jTvDyqNt6 — Adriana Bermeo Viteri (@adribermeo) June 28, 2022 Confirmado.net

