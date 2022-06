MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) – El tenista español Carlos Alcaraz superó este lunes un trabajado y sufrido debut en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, después de necesitar más de cuatro horas y los cinco sets para deshacerse del alemán Jan-Lennard Struff (4-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-4) y unirse en la segunda ronda a Alejandro Davidovich, que sorprendió al polaco Hubert Hurkacz (7-6, 6-4, 5-7, 2-6, 7-6), y a Jaume Munar, y también al actual campeón, el serbio Novak Djokovic.

Cuatro horas y diez minutos tuvo que invertir el murciano para sacar adelante su complicado estreno en una superficie que todavía no termina de ‘conocer’ bien y ante un rival con un gran saque y además jugó a un gran nivel. Como ya le pasase el año pasado, ante el japonés Yasutaka Uchiyama, cuando necesitó ocho minutos más, el pupilo de Juan Carlos Ferrero sufrió y llegó a estar contra las cuerdas en una cuarta manga muy tensa, pero finalmente supo aguantar para firmar una positiva victoria en el ‘grande’ londinense.

El quinto cabeza de serie en el All England Tennis Club estuvo a un gran nivel con el servicio, con 30 saques directos, y mucha fiabilidad en el cuarto y quinto parciales, donde no cedió ninguna bola de ‘break’ y desde ahí pudo acabar con la resistencia de un Struff que no hincó la rodilla hasta los compases finales de la manga definitiva.

El alemán también tiró de su saque para aumentar sus opciones y únicamente concedió dos roturas pese a que el español gozó de hasta 14 ocasiones de rotura durante todo el partido. Pese a no aprovechar sus opciones, Alcaraz demostró madurez para no desesperarse y aguardar su momento en un partido que se le puso cuesta arriba desde el principio y jugado bajo techo en la pista 1.

Struff rompió pronto para ponerse delante en el primer parcial, una ventaja que no soltaría para meter más presión al de El Palmar, obligado ya a remontar con su poca experiencia en hierba. El murciano tiró también de servicio y de nervios de acero para ir salvando algún momento complicado en el segundo set, como la bola de rotura con 3-3, y tras desperdiciar una bola de set con 5-4, logró por fin el ansiado ‘break’ para igualar la contienda y evitar una siempre incómoda ‘muerte súbita’.

Sin embargo, el germano no se inmutó ni se vino abajo y continuó dando ‘guerra’. Con su servicio a gran nivel, donde ofreció resquicios, y además supo presionar el de su rival, que no pudo evitar perderlo de forma fatal en el séptimo juego y quedarse ya sin margen de error para el resto del partido.

Struff no bajó, pero Alcaraz blindó de forma definitiva su poderoso saque y sus golpes desde el fondo empezaron a hacer mucho daño. Pero no pudo sacar partido a ninguna de sus cinco pelotas de rotura y tuvo que jugarse el gran parte de su destino en el ‘tie-break’.

Ahí, con 2/0 abajo, firmó un ‘passing’ magistral clave que le ayudó a llevar el duelo al quinto y definitivo parcial donde continuó firme con su saque y sobreponiéndose a la presión de ir por detrás de alemán. Este fue flojeando y acabó por entregar su saque con 4-4, una oportunidad que el pupilo de Juan Carlos Ferrero no lo desperdició para finiquitar el encuentro.

GRAN TRIUNFO DE DAVIDOVICH, DJOKOVIC SE DEJA UN SET

Junto a Alcaraz también pasaron la primera ronda en el ‘grande’ londinense el malagueño Alejandro Davidovich y el balear Jaume Munar, aunque con diferente sufrimiento ya que el primero necesitó los cinco sets, aunque enfrente tenía al polaco Hubert Hurkacz, séptimo favorito y semifinalista el año pasado.

El andaluz supo también mantener la calma para llevarse un partido donde se llevó las dos primeras mangas (7-6, 6-4) y estuvo con 5-3 y saque en la tercera. Su rival remontó con cuatro juegos seguidos, le arrolló en la cuarta (6-2) y tuvo servicio para despedirle con 5-4 en la quinta, pero Davidovich fue el que salió para acabar llevándose el duelo en el ‘super tie-break’ donde levantó también un 4/7.

También logró su billete para segunda ronda un Jaume Munar que, en cambio, derrotó por la vía rápida al brasileño Thiago Monteiro (6-2, 6-4, 7-5) para conseguir la primera victoria de su carrera en Wimbledon, donde participa por tercera ocasión.

Ahora se enfrentará al británico Cameron Norrie, verdugo este lunes de Pablo Andújar (6-0, 7-6(3), 6-3). El número 12 del mundo endosó un ‘rosco’ al conquense en la manga inaugural, pero luego sufrió para doblegarle en el ‘tie-break’ de la segunda. Con dos nuevos quiebres en el tercer set, acabó con la aventura del español.

Quien también dijo adiós a Londres fue Albert Ramos, que presentó batalla ante el finalista de Roland Garros 2022, el noruego Casper Ruud (7-6(1), 7-6(9), 6-2). La igualdad de los dos primeros parciales tuvo que resolverse en la ‘muerte súbita’, donde el escandinavo logró imponerse para cargarse de moral de cara a un set final en el que se valió de dos roturas para poner fin a la contienda.

Tampoco pudo seguir adelante el veterano Fernando Verdasco tras caer ante el estadounidense Tommy Paul (6-1, 6-2, 7-6(4)). El madrileño no dispuso de ninguna bola de rotura en los primeros dos parciales y, a pesar de que se adelantó 3-0 en el tercero, acabó cediendo en la ‘muerte súbita’ después de una hora y 45 minutos de juego.

Finalmente, este lunes fue el estreno del actual campeón y primer cabeza de serie, el serbio Novak Djokovic, que pese a dejarse un set ante el surcoreano Soonwoo Kwon, terminó pasando a la segunda ronda con autoridad (6-3, 3-6, 6-3, 6-4).

Con información de EUROPA PRESS / CONFIRMADO.NET

