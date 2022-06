Cuando llega a los 30, es hora de comenzar a crear riqueza y tomarse en serio el dinero, lo que puede haber sido una ocurrencia tardía la última década. Poner sus finanzas en orden puede incluir todo, desde aumentar sus ahorros para la jubilación hasta lidiar con sus problemas de deuda y crédito. Hemos recopilado los mejores consejos para ayudarlo a ponerse al día con sus finanzas y generar riqueza a partir de los 30 años. Además, es posible que desee consultar con un asesor financiero para encontrar un plan que funcione para sus objetivos personales.

1. Renueva tu presupuesto

¿Sigues usando el mismo presupuesto que tenías cuando tenías veintitantos años y comías ramen mientras vivías en un pequeño apartamento? Entonces probablemente sea hora de considerar darle otra mirada. Es probable que sus ingresos y gastos hayan aumentado y, con suerte, se tome aún más en serio el ahorro de dinero. Todos estos cambios probablemente significarán ajustes a su presupuesto.

Tal vez te hayas mudado a un departamento mucho mejor, con una cocina completa, y hayas descubierto que realmente puedes cocinar. No solo ese apartamento sacará más provecho de su presupuesto, sino que también podría hacerlo el dinero necesario para comprar comestibles o utensilios de cocina. Estos mayores gastos pueden significar que tenga que reducir costos en otros lugares.

Por supuesto, es de esperar que también ganes más dinero a los 20 años. En ese caso, aún deberá ajustar su presupuesto, pero es posible que no tenga que reducir drásticamente los costos en todos los ámbitos. En su lugar, querrá determinar dónde puede ahorrar y cómo con su ingreso extra disponible. Concéntrese en hacer un presupuesto responsable y realista para que lo siga.

2. Aumente sus ahorros para la jubilación

Seamos realistas, nadie se queda 30 para siempre. Es hora de comenzar a pensar seriamente en su jubilación, especialmente si aún no lo ha hecho. Piense en cuánto dinero espera vivir cada año durante la jubilación y cuánto necesitará para alcanzar la meta de ingresos para la jubilación. (Sugerencia: usar una calculadora de jubilación puede hacer que este proceso sea un poco más fácil). Comenzar su planificación de jubilación ahora puede ayudarlo a sentir menos presión una vez que llegue a los 40 años.

Un paso que puede tomar de inmediato es aumentar sus ahorros para la jubilación a por lo menos el 15% de sus ingresos. Por supuesto, no todas las personas de 30 años tendrán los medios financieros para reservar tanto. Pero si puede hacerlo, definitivamente considere aumentar sus contribuciones al 401(k). También es posible que desee ajustar el monto de su contribución cada vez que obtenga un aumento. Dado que estas contribuciones son antes de impuestos y, por lo tanto, reducen su ingreso imponible, un aumento en el monto de su contribución no reducirá su salario neto tanto como podría esperar.

Su 401(k) no es la única oportunidad de ahorros para la jubilación con ventajas impositivas. Abrir una IRA, o aumentar sus contribuciones a una existente, también ayudará a recargar sus ahorros para la jubilación. Una cuenta IRA tradicional le brindará una buena deducción de impuestos, pero los ahorradores con visión de futuro podrían optar por el crecimiento libre de impuestos de una cuenta Roth IRA. Solo tenga en cuenta los límites de contribución anuales de IRA y los límites de contribución de 401 (k).

3. Aumente su fondo de emergencia

Además de mirar hacia la jubilación, también debe estar más preparado para lo inesperado. Abra una cuenta de fondo de emergencia si aún no tiene una. De esa manera, no se encontrará completamente arruinado en caso de accidente o pérdida de trabajo. Querrá mantener al menos el valor de los gastos de vida de tres a seis meses en la cuenta. Una vez más, a medida que aumentan sus ingresos, es posible que también desee considerar aumentar sus contribuciones a esta cuenta.

Puede guardar sus ahorros de emergencia en cualquier cuenta de su elección. Sin embargo, probablemente sea mejor elegir una cuenta líquida como una cuenta de ahorros o una cuenta de mercado monetario. Si bien su dinero no crecerá tan rápido como lo haría en una cuenta de inversión o un CD, es mejor no mantener su fondo para emergencias en una cuenta que esté expuesta al riesgo del mercado de valores o que tenga multas por retiro anticipado.

4. Tome decisiones de inversión más inteligentes

Si aún no has empezado a invertir, aún estás a tiempo. En sus 30 años, todavía es joven y (relativamente) lo suficientemente lejos de la jubilación como para que pueda asumir algún riesgo en su cartera. Esto podría significar invertir fuertemente en acciones. Los fondos mutuos y los ETF son excelentes inversiones si no es un mago del mercado porque son canastas diversificadas y listas para usar de valores administrados profesionalmente.

Incluso puede comenzar a invertir de una manera más pasiva con un asesor robótico, que elegirá las inversiones y los fondos por usted. Y también puede invertir en fondos indexados, que tienen costos más bajos y tienden a superar a los fondos administrados a largo plazo. Pero ya sea que recién esté comenzando o que haya estado invirtiendo durante años, debe asegurarse de que su cartera de inversiones refleje dónde se encuentra en la vida.

A los 30 años, está bien permanecer en gran medida en acciones u otras estrategias de inversión riesgosas como las opciones binarias. El comercio de opciones binarias puede ayudarlo a aumentar su cartera en un corto período de tiempo a los 30 años. Si está pensando en comenzar a operar con opciones binarias, que se ha vuelto popular en los últimos años, intente elegir corredores confiables como Quotex. Puede leer la revisión de Quotex y considerar sus opciones.

Pero podría considerar mezclar algunos bonos y otras inversiones más seguras a medida que envejece y se acerca a la jubilación. Cabe señalar que si está invertido en un fondo de fecha objetivo, ese reequilibrio se realizará automáticamente a medida que envejezca.

5. Deshágase de la deuda existente

Cuanto antes pague sus deudas, como esos molestos préstamos estudiantiles, mejor podrá concentrarse en ahorrar para su futuro. Cíñete a cualquier plan de pago de deudas que hayas hecho. Aún mejor, aumente su pago de cualquier manera que pueda si puede. Por ejemplo, puede destinar esa gran bonificación de fin de año a sus préstamos estudiantiles para pagar el capital y reducir lo que debe en intereses.

Si lo que tiene sobre su cabeza es una deuda de tarjeta de crédito, puede ser útil comenzar haciendo pagos adicionales a aquellos con las tasas de interés más altas. También puede considerar una tarjeta de transferencia de saldo, algunas de las cuales tienen una oferta introductoria de interés cero que efectivamente pone una pausa en sus pagos de intereses.

A medida que pague la deuda, tenga en cuenta los gastos actuales de su tarjeta de crédito. No le servirá de nada pagar esas deudas si está acumulando más cargos. Dado que las tasas de interés de las tarjetas de crédito suelen caer en el rango medio del 20 % de APY, lo mejor es pagar su factura en su totalidad cada mes. Además, tenga en cuenta que a los posibles prestamistas les parece mejor si utiliza menos del 30 % de su límite de crédito disponible.

6. Aproveche las ofertas de beneficios de su empleador

Algo que muchas personas no hacen, o para lo que no califican, en sus 20 años es aprovechar los numerosos programas y beneficios que ofrece su empleador. Esta es una excelente manera de ahorrar dinero en cosas que probablemente comprará de todos modos, pero su empleador se ha ofrecido a pagar una parte por usted o ha encontrado descuentos para ayudarlo. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta que puede aprovechar:

● Contribuciones de contrapartida para el 401(k) de la empresa: Este es uno grande que los jóvenes no siempre aprovechan. Comience a ahorrar para la jubilación temprano para maximizar su potencial de jubilación y poder adquisitivo más tarde. A veces, su empleador le ofrecerá igualar lo que invirtió en el plan, hasta una cierta cantidad, que es dinero gratis para usted.

● Beneficios para viajeros diarios: Es posible que su empleador le esté pagando para ir al trabajo u ofreciéndole un estipendio todos los meses. Muchas veces hay que pedirlo para recibirlo.

● Descuentos en Tiendas: Muchos empleadores ofrecen descuentos para sus empleados porque pertenecen a redes o se les ofrecen ahorros a través de su proveedor de beneficios. Puede ahorrar una pequeña cantidad u obtener una recompensa cada vez que compre algo con estos descuentos, por lo que debe aprovechar.

● Cuenta de Ahorros Flexible o Cuenta de Ahorros para la Salud: a través de estas cuentas, puede obtener dólares antes de impuestos para gastar en gastos médicos que de todos modos comprará. Es una excelente manera de ahorrar algo de dinero de los impuestos para pagar su salud.

● Seguro legal: A veces, esta es una opción gratuita para los empleados y le brinda protección contra gastos legales imprevistos.

