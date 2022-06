El partido Movimiento Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie) no está pensando en derrocar al presidente y hace un llamado a todos los países latinoamericanos y organismos internacionales para que se impulse el diálogo y se encuentre una salida pacífica, afirmó a la Agencia Sputnik, el asambleísta José Celestino Chumpi.

“Hago un llamado a todos los países latinoamericanos, a todos los organismos internacionales para encontrar una salida pacífica, a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), relator especial de derechos humanos, porque yo no soy partícipe de que haya caos y más muertes”, afirmó Chumpi.

Sostuvo que Ecuador está viviendo en estos momentos una “convulsión social”, donde no hay “estabilidad, seguridad, tranquilidad y paz” debido a las acciones que ha impulsado el Gobierno liderado por Guillermo Lasso.

Este jueves se cumplieron los 11 días de protestas encabezadas por la Conaie; en este contexto, Lasso extendió por 30 días el estado de excepción decretado el lunes en seis provincias, medida que incluye restricciones de libertad de asociación y reunión, movilidad y tránsito.

La Conaie presentó un reclamo de 10 puntos, que incluye demandas como el congelamiento del precio de los combustibles, la adopción de un subsidio agrícola y el rechazo a tratados de libre comercio que “destruyen la producción nacional”.

“En Ecuador hay un uso excesivo de la fuerza, es lo que permite una convulsión interna. El derecho de la resistencia es un derecho constitucional. La Constitución en su artículo 159 manifiesta que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que emitan. Si las Fuerzas Armadas y la policía emiten una orden de represión y que fruto de ella se genera muertes, esa autoridad que ordenó una represión será responsable”, agregó.

Según el último reporte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, difundido el martes en la noche, el paro acumula dos fallecidos, 74 personas heridas, 79 detenciones y 44 vulneraciones a los derechos humanos.

RENUNCIA DE PRESIDENTE

Por otro lado, Chumpi negó que su partido esté pensando en hacer renunciar al presidente, a pesar de que desde el Gobierno se acusa a los pueblos originarios de querer derrocar al mandatario y romper el orden constitucional.

“El Movimiento Pachakutik no pensó en hacerlo renunciar al presidente. Nosotros no tenemos esa intención de solicitar la revocatoria de mandato. Aunque el Gobierno y todos los expresidentes siempre nos tildaron que el movimiento indígena es un estorbo de Ecuador, que somos los peores, que dificultamos, que hacemos marchas y generamos inestabilidad, eso no es cierto”, afirmó Chumpi.

Sostuvo que lo único que hace la Conaie es plantear el “clamor del pueblo ecuatoriano”.

“Somos defensores de los pueblos campesinos, afroecuatoriano, agricultor, indígenas. No somos partícipes de derrocar y generar caos en el país, lo único que estamos pidiendo es exigir que se cumpla con el clamor ciudadano”, agregó.

Lasso dijo el lunes que las manifestaciones excedieron los estándares de la protesta pacífica.

El ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó el martes que la democracia del país sudamericano está en riesgo por las protestas y aseguró que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional.

Con información de Agencia Sputnik / CONFIRMADO.NET

