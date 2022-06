El Blackjack es uno de los juegos más demandados en el mundo de las apuestas, su objetivo es sencillo: ganarle al Croupier logrando el puntaje más cercano o igual a 21. Es uno de los juegos de mesa más emocionantes y fáciles de entender que puedes encontrar en casinos como Ultra Casino. Pero, antes de sentarte en una mesa y comenzar a dar lo mejor de ti, tienes que asegurarte de contar con una estrategia adecuada, consejos y recomendaciones que puedan serte de utilidad. Entonces, conoce las reglas del blackjack y la manera en cómo hacer que la suerte esté de tu lado en todo momento y disminuir los riesgos.

Reglas generales del juego

En cada ronda de blackjack, cada uno de los participantes ubicados en la mesa comienza haciendo una apuesta desde sus respectivas posiciones (conocidas como casillas). Cada una de las mesas tiene de manera clara las condiciones de apuesta mínima y máxima a las que un jugador puede optar, y el tamaño de la misma lo modificas colocando las fichas con el valor que deseas. Una vez que terminas, las cartas son repartidas boca arriba frente a todos los integrantes. Y la banca recibe una carta (en el estilo clásico) o dos, una boca abajo y otra boca arriba (en el estilo americano), todo depende de la variante en la que juegues.

- Advertisment Article Inline Ad -

La meta de cualquier mano de blackjack que tengas es vencer a la banca, y para lograrlo, tienes que contar con una puntuación superior a la de ella, pero no debe ser más alta que 21 en total. Además, puedes ganar con una cifra menor a 22, siempre y cuando la banca supere los 21. Si el valor de tu mano es de 22 o superior, entonces te has pasado y de manera automática pierdes toda la apuesta.

Cada vez que llega tu turno, solicitas cartas para tu mano con la finalidad de aumentar la puntuación que tienes. Una vez que terminas de pedir cartas, la banca completa su mano, no existe una norma estricta sobre la manera de hacerlo, todo depende de la variante que juegues del blackjack. Ten la seguridad de que conoces adecuadamente las reglas de cada versión, ya que es un aspecto importante al momento de participar, y te ayuda en la toma de decisiones estratégicas.

La mano más alta del blackjack es conocida como blackjack, y consiste en un juego que te ofrece un premio mayor que cualquier otra combinación de cartas posibles. Puedes llevar la apuesta hasta 3 a 2, en función de la variante en la que estés participando, y está compuesto por un as y cualquier otra carta de jotas, damas, reyes, dieses, o de valor diez.

El blackjack debes completarlo con las dos primeras cartas que recibes al repartir y es imposible de derrotar. Pero, otro apostador tiene la posibilidad de igualar tu mano en caso de tener la misma jugada.

Más datos sobre el blackjack

En el blackjack las jotas, damas, reyes y dieses tiene un único valor de diez puntos, los ases pueden optar por dos valores diferentes en función de lo que necesitas: uno u once. Por ejemplo, si haces una combinación de un cuatro y un as, tu mano puede valer cinco o 15 puntos. Pero, cuando pones tu as a 11, el puntaje total es conocido como suave, por lo tanto, para efectos del ejemplo tendrás un 15 suave. Cada jugador puede solicitar una carta extra o doblar la mano suave si lo desea, sin tener el riesgo de ser eliminado. Aunque, contar con una mano de estas características te deja sin garantías de ganar si solicitas otra carta.

Las manos ganadoras en el blackjack te suelen otorgar premios en una relación 1:1, conocido como cobrar 1 a 1. Por lo tanto, si apuestas 20 finas y ganas una mano, lo habitual es que recibas la misma cantidad como beneficio, aparte de tu apuesta original, claro está. Si en este juego de mesa recibes una variante que paga 3 a 2, vas a obtener 30 fichas como ganancia al lado de tu apuesta original. Esto solamente sucede si tú tienes blackjack y la banca no.

Ahora bien, si tu mano tiene un valor similar al de la banca, entonces estás ante un empate. En este tipo de situaciones, la apuesta original es devuelta. Pero no obtienes ganancias extras, y si pierdes, también el monto jugado contra la banca.

Dividir, doblar la apuesta o rendirte

El blackjack no solamente está limitado a solicitar cartas o quedarte cuando crees que puedes sobrepasar los 22 puntos. Hay circunstancias en las que un jugador experimentado puede aprovechar una estrategia que depende de las dos primeras cartas que recibe, y son:

Dividir

Dividir convierte una mano en dos, lo que te ofrece más oportunidades de ganar en blackjack. Ya que, cuando haces esto, tienes la oportunidad de agregar una apuesta adicional a la recién formada por segunda mano, de igual valor a la que has hecho inicialmente. Esto sucede cuando te reparten dos cartas de igual rango (doble seis, dos cartas de valor 10 o similares), cada mano es jugada de manera independiente y las puedes empatar, ganar o perder. Sin embargo, esta estrategia tiene restricciones cuando participan los ases, puesto que, cuando divides dos ases, todas las variantes del blackjack te permiten repartir una carta para cada nueva mano.

Doblar

Es la opción para duplicar tu apuesta inicial e intimidar a tu oponente, pero lo puedes hacer bajo ciertas condiciones:

● Luego de repartidas las dos cartas, añade una apuesta extra sobre la inicial si aceptas recibir una carta extra para terminar tu juego.

● Los juegos de blackjack te dejan doblar en cualquiera de tus primeras cartas.

En otras versiones del juego, puedes doblar después de dividir. Sin embargo, tienes que considerar estos factores:

● Luego de dividir una mano en dos partes, tienes la opción de doblar, para lo que debes añadir otra apuesta a la mesa.

● Si quieres doblar después de dividir, estás obligado a seguir las normas de la alternativa doblar desde ese instante.

Rendirse

En algunas variantes del blackjack rendirte te permite dejar la mano y recuperar el 50% de la apuesta inicial cuando sientes que no vas a vencer a la banca. A medida que el juego avanza, vas a tener múltiples decisiones que tomar en torno a estas estrategias y de la versión en la que participas. Por lo tanto, ten a la mano cada una de las recomendaciones y reglas del juego para saber cuándo y por qué aplicarlas para derrotar a la banca.

Confirmado.net

Relacionado